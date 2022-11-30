Atatürk'ü Anma Briç Turnuvası 4 Aralık'ta Kartal'da Yapılacak

Kartal Belediyesi ve Briç Federasyonu’nun işbirliğiyle düzenlenecek 11. Atatürk’ü Anma Briç Turnuvası, 4 Aralık’ta Kartal’da düzenlenecek.

4 Aralık 2022 Pazar günü Kartal Belediyesi merkez binanın 5. katında gerçekleştirilecek turnuva, saat 09.00’da kayıtların alınmasının ardından saat 11.00’de başlayacak.

Sporcuların kıyasıya mücadele edeceği turnuvanın ardından ise saat 18.00’de ödül töreni gerçekleştirilecek.

Turnuvanın sonunda dereceye giren sporculardan genel birinciler 2 çeyrek altın ve kupa, ikinciler 2 gram altın ve kupa, üçüncüler ise kupayla ödüllendirilecek. Kadın, karışık, senyör ve genç kategorilerinin birincileri ise kupayla ödüllendirilecek.

Suat Öztürk ve Güray Selim’in hakemliğinde düzenlenecek olan turnuva ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar Kartal Briç Kulübü ile 0505 296 77 11 / 0505 278 62 62 numaralı hatlardan iletişime geçebilir.