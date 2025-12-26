  1. Anasayfa
  4. Atatürk'ün Ankara'ya gelişi 106. yılında sanatla kutlandı

Atatürk'ün Ankara'ya gelişi 106. yılında sanatla kutlandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin yıl dönümünü her yıl olduğu 106. yılında da coşkuyla kutluyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 106. yıl dönümünü sanat dolu etkinliklerle kutluyor. Kutlamalar kapsamında ilk olarak “Kızılca Günden Cumhuriyete” adlı müzikal tiyatro, Kocatepe Kültür Merkezi’nde ücretsiz olarak izleyicilerle buluştu.

Kutlamalar kapsamında, ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından Kocatepe Kültür Merkezi’nde ücretsiz olarak sahnelenen “Kızılca Günden Cumhuriyete” adlı müzikal tiyatro izleyicilerle buluştu.

Okan Çakmak’ın yönetmenliğinde sahnelenen oyun; ABB Aile Yaşam Merkezi, FOMGET ve Gençlik Merkezi üyelerinin performanslarıyla hayat buldu. Atatürk’ün 27 Aralık 1919’da Ankara’ya gelişini konu alan müzikal, izleyicileri tarihsel bir yolculuğa çıkararak salonda duygu dolu anlar yaşattı.

“İZLEYİCİYİ DUYGUSAL VE TARİHSEL BİR SUNUMLA KARŞILIYORUZ”

ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Aile Yaşam Merkezleri Şube Müdürü Cenk Çınar etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, “Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 106. yıl dönümünü sanatsal ve kültürel anlamda bir tiyatro ve müzikal gösterimi hâlinde kutlamayı düşündük. Burada izleyenleri duygusal ve tarihsel bir sunumla karşılıyoruz” ifadelerini kullandı.

BAŞKENTLİLER ATALARINA MİNNETLERİNİ DİLE GETİRDİ

Gösteriyi izleyen Başkentliler duygu ve düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

-Neşe Ateş: “Hayatımızın en güzel başlangıçlarından bir tanesi ve çok şeyler borçluyuz. İyi ki var, bugüne getirdi bizi. O kadar büyük bir mutluluk ki onun kurduğu Cumhuriyet’te yaşamak, büyümek, yetişmek, bu hâle gelmek.”

-Sebahat Coşkun: “Her şeyi ona borçluyuz. Bugün bu şekilde yaşıyorsak ona çok şeyler borçluyuz. Umarım bundan sonraki gelecek nesil de buna uyar, öyle olacağını da düşünüyorum.”

-Serpil Şahin: “Güzel bir etkinlik. İlk defa hayatımda böyle bir etkinliğe geliyorum. Emeği geçenlere teşekkür ederiz.”

-Nermin Çoban: “Böyle bir etkinliğe katıldığım için çok mutluyum. Böyle etkinliklerin devam etmesini Büyükşehir’den bekliyorum.”

-Meryem Kırkayak: “İyi ki gelmiş, iyi ki Atatürk’ümüz olmuş. Çok mutluyuz.”

