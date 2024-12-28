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Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 105'inci yılı coşkuyla kutlandı

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 105'inci yılı coşkuyla kutlandı
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 105. yıl dönümünde Gençlik Parkı Büyük Tiyatro Sahnesi’nde “Günün Adı Kızılca” adlı lirik anlatıyı sahneledi ve ardından da Ankara Türkülerinin seslendirildiği mini bir konser düzenledi.

Atatürk’ün Milli Mücadele sürecinde Ankara’ya gelişinin etkileri ve öneminin ele alındığı “Günün Adı Kızılca”  lirik anlatıya Başkentliler yoğun ilgi gösterdi. 105 yıl öncesinin atmosferini derin bir şekilde yansıtan duygu dolu anlatı, izleyicilere tarihi bir yolculuk yaşattı.

Yazarlığını ve yönetmenliğini Firdevs Aylin Tez ve orkestra şefliğini Kemal Günüç’ün üstlendiği eserin anlatıcıları ise Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın oyuncuları Gamze Karababa, Füsun Demirden, Hasan Erten ve Doğuşcan Apel oldu.

Eserin; Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Kent Orkestrası, Tarihi Türk Müziği Topluluğu ve Fomget Halk Dansları ekipleri tarafından ortaklaşa sahnelendiğini belirten Firdevs Aylin Tez, “27 Aralık çok önemli bir gün, Milli Mücadelenin ateşinin yakıldığı gün. Yıllarca unutulmuş bir Anadolu şehri, Mustafa Kemal Atatürk sayesinde küllerinden yeniden doğmuş Anka misali Ankara, Ankara oldu. Dört yıldır Büyükşehir Belediyesinde bu lirik anlatıyı gerçekleştiriyoruz. Ankaralıların, seğmenlerin bugünü nasıl beklediğini görünce gerçekten bugünü bayram duygusuyla kutluyorlar, o coşkuyu hala yaşıyorlar” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın usta oyuncusu Gamze Karababa ise duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin Ankara Büyükşehir Belediyesinin çatısı altında kutlamak çok büyük heyecan veriyor bize. Anadolu’da bir ateş vardı, o ateş yeniden küllerinden doğdu. Bir oyuncu olarak bunu temsil etmek bana çok gurur veriyor.”

ANKARA TÜRKÜLERİ SESLENDİRİLDİ

Gece; Kent Orkestrası Solisti Derya Karakayış’ın Ankara Türkülerini seslendirdiği mini konserle tamamlandı.

Kent Orkestrası Şefi Kemal Günüç, “Biz her sene düzenli olarak 27 Aralık Atatürk’ün Ankara’ya gelişini kutluyoruz. Bu bizim için çok önemli. Kent Orkestrası ve sanat topluluklarıyla beraber kendimize vazife edindik ve bundan sonra da devam edeceğiz” diye konuştu.

Türkülere hep birlikte eşlik eden izleyiciler, Ankara’nın geleneksel ezgilerinin seslendirildiği konserde hem duygusal hem de coşkulu anlar yaşadılar.

Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
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