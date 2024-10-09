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Atatürk'ün Bandırma'ya gelişinin 99. yılı coşkuyla kutlandı

Atatürk'ün Bandırma'ya gelişinin 99. yılı coşkuyla kutlandı
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8 Ekim Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Bandırma’ya gelişinin 99. yılı, Bandırmalılar tarafından coşkuyla ve duygu dolu anlarla kutlandı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da düzenlenen etkinliklerle Atatürk’ün Bandırma’ya ayak bastığı o tarihi an yeniden canlandırıldı.

Kutlamalar, Bandırma Limanı’nda temsili karşılama töreni ile başladı. Karşılama töreni, çelenk sunma merasimiyle devam etti. Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldıktan sonra saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

Etkinlikler kapsamında yer alan halk oyunu gösterileri, katılımcılara duygusal ve coşkulu anlar yaşattı. Geleneksel kıyafetleriyle sahne alan halk oyunları ekibi, Bandırma’nın kültürel zenginliklerini sergileyerek kutlamalara renk kattı.

Törenin en dikkat çekici anlarından biri ise Atatürk’ü karşılamak için düzenlenen tekne karşılama gösterisi oldu. Denizdeki tekneler, Türk bayraklarıyla süslenerek limana giriş yaptı ve tarihi anı temsili olarak yeniden yaşattı. Bandırma’nın denizle olan bağını simgeleyen bu gösteri, halkın büyük beğenisini topladı.

Bandırma Belediye Başkanı Sn. Dursun Mirza, törende yaptığı konuşmada, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Bandırma’ya gelişinin 99. yılında bir kez daha onun izinde olmanın gururunu yaşıyoruz. Atatürk’ün vizyonu ve ilkeleriyle aydınlattığı bu yolda, Bandırma halkı olarak onun mirasına sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.

8 Ekim Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Bandırma’ya gelişinin 99. yılı, Bandırmalılar tarafından coşkuyla ve duygu dolu anlarla kutlandı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da düzenlenen etkinliklerle Atatürk’ün Bandırma’ya ayak bastığı o tarihi an yeniden canlandırıldı.

Etiketler bandırma bandırma belediyesi dursun mirza
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