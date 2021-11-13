Atatürk’ün dünya tarihine geçen başarılarının perde arkası Kartal'da anlatıldı

Kartal Belediyesi’nin, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal edişinin 83’üncü yıldönümü dolayısıyla düzenlediği anma etkinlikleri devam ediyor.

Atatürk’ü Anma Etkinleri kapsamında, ‘Atatürk’ün Askeri Dehası Söyleşisi’ ile Emekli-Tümgeneral ve Yazar Ahmet Yavuz’un katılımıyla bir söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşide Atatürk’ün dünya tarihine geçen başarılarının perde arkası aktarıldı.

Kartal Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinliğe, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Tozkoparan ve Cengiz Türkmen, İYİ Parti Kartal İlçe Başkanı Fuat Onbaşılı, Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Kartal Kadın Kolları Başkanı Birgül Karababa ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan söyleşi, ‘Selanik’ten Sonsuzluğa Giden Yol’ belgeselinin gösterimi ile başladı. Gösterimin ardından, Emekli-Tümgeneral ve Yazar Ahmet Yavuz, Atatürk’ün dünya tarihine geçen büyük askeri başarılarının perde arkasındaki dehayı anlattı.

İngilizlerin Çanakkale’de Kabul Ettiği Gerçek

Emekli Tümgeneral Yavuz, Atatürk’ün Selanik’teki okul günlerinden Milli Mücadele yıllarına kadar, yetiştiği sosyo-kültürel ve siyasi ortamın, askeri hayatı ile karakteristik özelliklerini etkilemiş olmasına dikkat çekti. Gençlik yıllarında okul arkadaşlarının tamamı, ‘Vatan nasıl kurtarılabilir?’ sorusuna cevap ararken, Mustafa Kemal’in bu sorunun yanında, ‘Cumhuriyet nasıl kurulabilir?’ sorusuna da cevap aradığına dikkat çeken Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü; “İngilizlerin kabul ettiği bir gerçektir. Atatürk’ün Çanakkale Savaşları’ndaki askeri zekası, savaşın Türkler için kazanıldığı andır. Bunu herkesin çok iyi anlaması gerekir. O’nun bu askeri zekasının yanında Kurtuluş Savaşı’na başlamadan önce, İstanbul’da diplomatik zekasını da görüyoruz.”

Teşekkür plaketi takdim edildi

Gecenin sonunda, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Cengiz Türkmen, Emekli Tümgeneral ve Yazar Ahmet Yavuz’a teşekkür plaketi takdim ederken, Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Kartal Kadın Kolları Başkanı Birgül Karababa ve İYİ Parti Kartal İlçe Başkanı Fuat Onbaşılı çiçek takdim etti.

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Cengiz Türkmen, Emekli Tümgeneral’e teşekkür ederek, “Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü derin bir sevgi ve saygıyla anıyoruz. O’nu özlüyoruz. Kıymetli Komutanımız o kadar güzel özetledi ki... Mustafa Kemal gibi bir öndere sahip olduğumuz için ne kadar şanslı bir halk olduğumuzu bir kez daha anladık.” ifadelerini kullandı.