Atatürk'ün emaneti, Gazi Park yemyeşil doğası ve etkinlik alanlarıyla Başketlileri bekliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te yeşil alan atağını sürdürüyor. Atatürk Orman Çiftliği arazisinde yıllardır atıl durumda bulunan yaklaşık 62 bin metrekarelik alan, Gazi Park adıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda açılarak Başkentlilerin hizmetine sunuldu. Etkinlik çayırından Nilüfer göletine, spor sahalarından çocuk oyun alanlarına kadar oldukça geniş bir alana sahip olan Gazi Park, Başkentlilerden tam not aldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara’yı yeşilin de başkenti yapmak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı açılışları kapsamında 13 adet semt parkını Başkent’e kazandıran Büyükşehir Belediyesinin yeşil alan atağı sürüyor.

62 BİN METREKARELİK YEŞİL ALAN

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Atatürk Orman Çiftliği arazisi içerisinde bulunan ve yıllardır atıl durumdaki yaklaşık 62 bin metrekarelik alanı Gazi Park adıyla, Başkentlilerin keyifli zaman geçirebilmeleri için hizmete açtı.

Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasını korumak amacıyla Etimesgut- Bahçekapı Mahallesi sınırları içerisinde, Güvercinlik Caddesi ile Çiftlik Caddesi kesişiminde yapılan park, 7’den 70’e herkese hitap eden aktivite ve dinlenme alanlarıyla Ankaralıların yeni doğa alanlarından olacak.

PLAJ VOLEYBOL SAHASINDAN NİLÜFER GÖLETİNE

Park içerisinde çim tepeler, çocuk oyun grupları, çocuk kum havuzu, kol balıklarının yüzdüğü Nilüfer Göleti, açık hava sinema gösterimi, uçurtma etkinliği gibi pek çok aktivitenin yapılacağı etkinlik çayırı, basketbol ve plaj voleybolu sahaları, badminton ve tenis kortları, tavuk, horoz, tavşan, cüce keçi, tavus kuşu ve midillilerin özgürce gezdiği evcil hayvan serbest gezinti alanı, bisiklet yolu ile tuvalet ve otopark da yer alıyor.

BAŞKENTLİLERDEN TAM NOT

Hizmete açıldığı günden bu yana Başkentlilerin uğrak noktası haline gelen park, vatandaşların kısa sürede beğenisini toplayarak tam not aldı. Parka gelen vatandaşlar memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

Nesrin Giray: “İlk defa geldim. Bayıldım. Gazi Mahallesi’nde oturuyoruz. Çok memnun kaldık.”

Asuman Öztürk: “Kendi mahalle grubumuzdan öğrendik, buranın açıldığını ve hemen geldik. Gazi Mahallesi’nde oturanların gidebileceği bir yer yoktu. Bizim için çok iyi oldu. Çayımızı aldık geldik. Mansur başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Senelerdir burası atıl durumdaydı, yoktu böyle bir yer neden yapılmadığını da bilmiyoruz. Ama Mansur başkanımıza tekrar çok teşekkür ediyorum.”

Sude İpek: “Parkı çok beğendim. Hayvanların olduğu kısım çok hoşuma gitti. Hepsini sevdim. Çocuk oyun alanları çok güzel. Bütün arkadaşlarıma bu parka gelmelerini öneririm.”

Şule Yılmazer: “Parkı çok beğendim. Bizim çocukluğumuz burada geçti. İnternetten açıldığını görüp geldim. Mansur başkanın ellerine sağlık.”

Yüksel Özgür: “Parkı çok beğendik. Böyle bir yer gerekiyordu. Gazi Mahallesi’nde oturuyorum, bizim çok ihtiyacımız vardı. Teşekkür ederiz.”

Arif Ege Tikit: “Ben parkı çok beğendim. Bisiklet yolu, hamak, oyun alanları çok hoşuma gitti. Mansur başkana çok teşekkür ederim.”