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Atina Belediyesi ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İlişkilerini Güçlendiriyor

Atina Belediyesi ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İlişkilerini Güçlendiriyor
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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Rodos’ta gerçekleştirdiği ziyaretler çerçevesinde Atina Belediye Başkanı Haris Doukas ile bir araya geldi. Görüşmede iki şehir arasında işbirliği kurulması üzerinde görüş birliğine varıldı.

Seçim sürecinden bu yana "Dünya Kenti Muğla" vizyonu üzerinde görüşlerini aktaran ve bu konuda bir çok adım atan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, bu konuda yeni bir girişimde bulundu. Rodos adası ziyaretleri gerçekleştiren Aras, Atina Belediye Başkanı Haris Doukas ile de görüştü. Görüşmede iki şehir arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve Atina’nın üyesi olduğu, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin üyelik sürecinin devam ettiği “B40 Balkan Şehirleri Ağı” gibi uluslararası kurumlar bünyesinde yapılabilecek ortak çalışmaların önemi üzerinde duruldu. Ortak yapılabilecek projeler ve iş birliği fırsatlarının da konuşulduğu görüşmede ayrıca Muğla ve Atina'nın bölgesel önemleri, sürdürülebilirlik, bölgesel kalkınma ve iklim kriziyle mücadele konuları da ele alındı.

"Dünya Kenti Muğla vizyonumuz için önemli bir adım"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada “Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Atina Belediyesi arasında gelişecek iş birliklerinin her iki şehir için de önemli fırsatlar yaratacağına inanıyorum. Özellikle B40 Balkan Şehirleri Ağı gibi platformlarda birlikte hareket etmek, bölgemizdeki çok taraflı kent diplomasisi çalışmaları, demokrasi, barış ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri için büyük önem taşıyor. İklim krizi kaynaklı sorunlar ve her iki kentin de muzdarip olduğu yangınlarla mücadelede, kriz ve afet yönetimi gibi alanlarda ortak çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Dünya Kenti Muğla vizyonu doğrultusunda uluslararası iş birliklerini güçlendirme ve Muğla’mızı daha dirençli bir kent yapma hedefiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

 Görüşmede iki şehir arasında kurulacak işbirliği köprüsünün geliştirilmesi ve bu konuda somut adımların atılması için kısa zamanda çalışmaların başlayacağı konusunda görüş birliğine varıldığı belirtildi.

Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
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