Avcılar Kent Konseyi yeni yönetimini seçti

Kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmek için çalışmalarını yürüten Avcılar Kent Konseyi, 6’ncı Olağan Genel Kurulu’nu Avcılar Zübeyde Hanım Nikah Salonu’nda gerçekleştirdi.

Genel Kurul’da açılış ve yapılan konuşmaların ardından Kent Konseyi’nin yeni yönetimi için oy kullanımına geçildi. Yapılan oylama sonucunda eski yönetimde Genel Sekreterlik görevini yürüten Turgay Halisçelik Avcılar Kent Konseyi’nin yeni başkanı oldu.

Seçimin ardından yeni yönetimi tebrik eden Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, “Avcılar Kent Konseyi Başkanlığına seçilen Turgay Halisçelik ve yönetimini tebrik eder, görevlerinde başarılar dilerim. Kent Konseyimiz, ilçemizde yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi konusunda büyük önem taşıyor. Avcılar'da çok faktörlü ve yüksek katılımlı yönetim anlayışını birlikte pekiştireceğiz” açıklamasında bulundu.