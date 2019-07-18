Avcılar’da hedef yeni iş alanları

İnsanlara hizmet etmenin, güzel şeyler yapmanın kendisi için mutluluk kaynağı olduğunu belirten Hançerli, “Avcılar ölçeğinde seçimden bu güne kadar geçen sürede şeffaf, katılımcı, erişilebilir, israf etmeyen, halkın çıkarlarını koruyan, kibirden arınmış, halk tarafından seçildiğini unutmadan hizmet eden bir belediyecilik anlayışıyla çalışıyoruz” dedi.

Kaynakların doğru kullanılamaması nedeniyle Türkiye’nin ekonomik bir kriz içerisinde bulunduğunu ve işsizliğin çok büyük sorun olduğunu ifade eden Başkan Hançerli, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve çevre belediyelerle iş birliği içinde açılan Bölgesel İstihdam Ofisi ile ilgili şunları söyledi:

“Yerelden kalkınma modelini uygulayacağız”

“Çok iyi bir çalışma yürütüyoruz istihdamla ilgili. Sayın Ekrem İmamoğlu ile birlikte Bölgesel İstihdam Ofisi açtık. İstihdam ofisi Küçükçekmece’de, çevredeki belediyelerle birlikte açıldı ve istihdam çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmayı son sürat sürdürüyoruz. Tabii yine belediyenin öz kaynaklarını kullanarak yerelden kalkınma modelini uygulayacağız. Yani belediyenin de yeni istihdam alanları yaratmasını ya da istihdam yaratabilecek genç girişimcilere, işletmelere olanak sağlaması konusunda çalışmalar yapıyoruz. Bu konuda araştırmalar yapıyoruz ve girişimlerimiz de var.

Merkezden kalkınma olmadı, bugün merkezi yönetime hükümete müdahale edemiyoruz. Ama belediyemiz var. Avcılar Belediyesi’nden başlarız, bunu deneyelim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Sayın Ekrem İmamoğlu da bunu yapmaya çalışıyor. Bir kalkınma hamlesi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Tabii bu asıl hükümetin işi ama bugün belediye başkanı olarak belediyeden, yerelden bir kalkınmaya hizmet edecek projeler yapmaya çalışıyoruz. Bu konuda çok ciddi girişimlerde bulunduk, mesafeler kat ettik. Süreç içerisinde bunların meyvelerini alacağız.”

Avcılar’ın en önemli sorunları

Avcılar’ın en önemli sorunlarından birinin imar sorunu olduğunu söyleyen Turan Hançerli, “Güvenli konutlar, yani kentsel dönüşüm, otopark ve ulaşım sorunu Avcılarımız’ın en önemli sorunlarından. İstanbul, bir bütün olarak değerlendirdiğimizde aynı sorunu yaşıyor ama Avcılar biraz daha ciddi yaşıyor bu sorunu. Çünkü yapı stoku eski, yenilenme gerçekleşmedi. Dolayısıyla güvenli konutları inşa etmemiz lazım Avcılar’da. Dönüşüm sağlamamız lazım ve dönüşümü sağlarken de orada yaşayan insanların ekonomisini bozmadan, insanları başka yerlere göndermeden yerinde dönüşümü sağlamamız lazım. 30 yıldır imar bekleyen mahallelerimiz var. Bunu çözmemiz lazım. Birinci sorun olarak bunu söyleyebiliriz. Özellikle atıl alanların yeşil alan olarak kullanılması için de çaba sarf ediyoruz. Bizim talebimiz kentsel dönüşüm ve imar değişikliğinde yeni yeşil alanlar yaratılması yönünde. İmar anlayışımızda da ‘her yeri beton yapalım’ düşüncemiz yok” dedi.

“39 yeni okula ihtiyaç var”

Diğer bir sorunun da eğitim alanında yaşandığını, Milli Eğitim Bakanlığı’nın sunduğu hizmetin Avcılar’da da yetersiz ve sorunlu olduğunu belirten Hançerli, “39 yeni okul yapılması gerekiyor Avcılarımız’da tekli öğretime geçmek için. Toplam 70’i aşkın okulumuz var ama en az 39 okul daha gerekiyor. Kim yapacak? MEB’in sorumluluğunda. Ama yapmamış. Avcılar halkının, özellikle çocukların geleceğini düşünen Avcılarlı bir belediye başkanı olarak, o çocukların ağabeyi olan bir başkan olarak eğitim sorununu önemsiyorum. En önemli sorunlardan biri olarak görüyorum. Bu konuda da çalışmalar yapmak istiyoruz. Tabii bu konudaki asıl sorumlunun MEB olması nedeniyle biz yedek oyuncu olarak maça müdahale etmeye çalışıyoruz ve özel çaba sarf ediyoruz. Türkiye’nin en kalabalık okulu Avcılarımız’da. Okulda 5 bin 300 öğrenci var. 800’ü aşkın Suriyeli var o okulda. İnanılmaz kalabalık bir okul. Tüm ortalamaları alt üst eden bir okul. İkili öğretim var. İstanbul’un birçok yerinde ve Avcılar’da öğlenci öğrenciler, sabahçı öğrenciler okuldan çıktıktan 5 dakika sonra sınıflar bile temizlenmeden, havalandırılmadan o sınıflara giriyorlar ve ders görüyorlar. Bu benim yüreğimi kanatıyor ve en önemli sorunlarımızdan bir tanesi olarak görüyorum. Bununla ilgili çalışmalar yapacağız” ifadelerini kullandı.

Hançerli, Avcılar Belediyesi’nin eğitime destek çalışmalarının da sürdüğünü, kreşi olmayan mahallelere 2 yeni kreş, kültür merkezi bulunmayan bir mahalleye ise kültür merkezi açılacağını söyledi.

Avcılar sahili canlanacak

Avcılar sahilinin seçimlerden bu yana daha canlı ve etkin bir şekilde kullanıldığını ifade eden Hançerli, “Avcılar sahili Avcılarlılar’ın çok kullanmadığı, Suriyeli probleminin olduğu bir yer olarak biliniyor ama seçimlerden bu yana biraz renklendi, canlandı sahilimiz. Tabii İstanbul Büyükşehir Belediyesi uzun yıllardır belki de Avcılar halkını cezalandırmak için oranın kullanım hakkını Avcılar Belediyesi’ne vermiyordu. Avcılar Belediyesi bir şey yapamıyordu orada. Şimdi inşallah Sayın Ekrem İmamoğlu’yla birlikte Avcılar sahilinin Avcılar halkı tarafından daha etkin kullanılması için çalışmalar yapacağız. Şimdiden başladık aslında. Sahilde spor ve aerobik dersleri başladı sabah saatlerinde. Ve yeni aktivitelerle orayı daha etkin kullanmaya başladık. İlerleyen süreçte daha da etkin bir biçimde sahilin kullanılmasına yönelik çalışmalarımız olacak” dedi.

“Deniz ulaşımını başlatmak istiyoruz”

Toplu ulaşımın gelişmiş kentler için önemine vurgu yapan Turan Hançerli, Avcılar’a deniz yoluyla ulaşımın yeniden getirilmesi için de çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Avcılar Belediye Meclisi’nin son toplantısında konuyla ilgili karar alındığını hatırlatan Hançerli, “İDO’ya ve İBB’ye deniz ulaşımının tekrar başlaması talebimizi ileten yazılarımızı gönderdik. Şimdilik bir özel şirketin Adalar turu var ama kentin diğer bölgelerine deniz yoluyla ulaşılabilecek bir deniz otobüsü seferini başlatmak istiyoruz” dedi.