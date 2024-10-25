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Avcılar'da yerel eşitlik için eylem planı

Avcılar'da yerel eşitlik için eylem planı
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Avcılar Belediyesi, Yerel Eşitlik Eylem Planı’nın hayata geçirilmesi için hazırlıklarını sürdürüyor. STK’lardan kadın çalışma gruplarına kadar toplumun birçok temsilcisiyle çalışmaların devam ettiğini belirten Başkan Çaykara, toplumun tüm kesimlerine daha iyi bir yaşam sunmayı amaçladıklarını kaydetti.

Avcılar Belediyesi, yerel düzeyde dezavantajlı grupların eşitliğini gerçekleştirmeyi amaçladığı Yerel Eşitlik Eylem Planı için hazırlıklarını hızlandırdı. Avcılar Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri öncülüğünde yürütülen çalışmalar Sivil Toplum Örgütleri ile başladı. Avcılar’da faaliyet gösteren STK temsilcileri ile yapılan toplantılarda, kadınların ve tüm dezavantajlı bireylerin belediye hizmetlerinden eşit şekilde faydalanabilmeleri için fikir birliğine varıldı.

KADINLAR TALEPLERİNİ SUNDU

Kadınların yerelden karar alma süreçlerine daha çok dâhil olması, karar mekanizmalarında etkin görevlerde bulunmasının hedeflendiği Yerel Eşitlik Eylem Planı için kadınlara özel buluşmalar düzenlendi. Avcılar’ın mahallelerinde yapılan atölye çalışmalarında; kadınlar kendi aralarında fikir alışverişinde bulunarak ihtiyaçlarını belirledi, taleplerini sundu.

BAŞKAN ÇAYKARA TALEPLERİ DİNLEDİ

Kadınların düzenlediği atölyelerde taleplerini dinleyen Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara’nın gündeminde ise son günlerde yaşanan kadına şiddet olayları vardı. Kadına karşı şiddete sessiz kalmanın suça ortak olmak olduğunu söyleyen Çaykara: “Sizler, bugün yerel eşitlik eylem planı hazırlığı için toplandınız. Bilmenizi isterim ki, benim bakış açımdan bu sorun sadece kadınların değil, hepimizin sorunudur. Sessiz kalmak, bu suça ortak olmaktır.” dedi.

“EŞİT VE ŞİDDETSİZ BİR TOPLUM İNŞA EDECEĞİZ!”

Kadına yönelik şiddeti azaltmak, güvenli sokaklar yaratmak için çalışmalarını anlatan Çaykara’nın konuşmasının tamamı şöyle;

Beş Somut Adım Atıyoruz:

Şimdi, harekete geçiyoruz. Kadına yönelik şiddeti azaltmak, güvenli sokaklar yaratmak için beş somut adım atıyoruz:

Birinci adım: Karanlık yerleri aydınlatacağız. Kadınlar, geceleri korkmadan yürümeli. Avcılar’daki tüm karanlık yolları aydınlatıyoruz.

İkinci adım: Öz savunma kursları açacağız. Kadınlarımızı sadece yasalarla değil, kendi güçleriyle de koruyacağız.

Üçüncü adım: Yerel eşitlik eylem planını hayata geçireceğiz. Toplumsal eşitlik sağlandıkça şiddet azalacak.

Dördüncü adım: Zabıtalarımıza eğitim. Motorize zabıta ekiplerimize sokaklarda kadın güvenliği eğitimi vereceğiz. Sokaklarda güvenliği sağlayan zabıtalarımız, kadınlara destek olmak için hazır olacak.

Beşinci adım: Metruk binaların güvenli hale getirilmesi.Tehlike arzeden metruk binalarımızın etrafını kapatarak sokaklarımızı güvenli hale getiriyoruz.

Birlikte şiddetsiz bir toplum inşa edeceğiz! Bu mücadele, hepimizin mücadelesi. Güvenli sokaklar için birlikte çalışacağız!

Tüm kadınlar ve kız çocukları için, Narinler, Ayşenurlar, İkballer için...
İsmini bilmediğimiz onlarca kadın için...
Haksızca hayattan koparılan, katledilen masumlar için

Eşit ve şiddetsiz bir toplum inşa edeceğiz. Avcılarımızın sokakları güvenli olsun diye, biz elimizden geleni yapacağız. Çalışmalarınız için hepinize teşekkür ediyorum.

Etiketler avcılar avcılar belediyesi Utku Caner Çaykara
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