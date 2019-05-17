Avcılarlı engelli gençler askere uğurlandı

Yürüyüş sırasında asker üniformalarını giyerek sırtlarına Türk bayrakları bağlayan gençler ve aileleri ‘En büyük asker bizim asker’ ve ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ sloganları atarken Avcılar halkı ise alkışlarla desteklerini gösterdi.

Belediye binası önünde yürüyüş sona erdi. Şehitler için saygı duruşu ve İstikalal Marşı’nın ardından askere gidecek engelli gençler Asker Marşı’nı okudu. Törenden sonra askere gidecek gençler ve aileleri belediyenin tahsis ettiği otobüslerle Hasdal’a doğru yola çıktı. Askere giden engelli gençlerin aileleri duygu dolu anlar yaşarken çocuklarının askerlik hayallerini gerçekleştirdiği için Başkan Hançerli’ye ve Avcılar Belediyesi’ne teşekkürlerini ilettiler. Gençler temsili askerlik için yola çıktıktan sonra Başkan Hançerli çevredeki vatandaşlarla bir süre sohbet etti.