Avrupa Hareketlilik Haftası finali Üsküdar’da gerçekleştirildi

Sürdürülebilir ve çevreci ulaşım tedbirlerini geliştirmeye teşvik etmek, kamuoyunda farkındalık oluşturmak ve yerel halkı harekete geçirmek için düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası’nın son İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Üsküdar Belediye Başkanımız Sinem Dedetaş katıldı

Türkiye Belediyeler Birliği’nin (TBB) 2018 yılından bu yana ulusal koordinatörlüğünü yürüttüğü, her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası (AHH), Üsküdar Meydanı’ndaki kapanış etkinliğiyle son buldu.

Çevre dostu atölyelerin bulunduğu etkinliğe, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Üsküdar Belediye Başkanımız Sinem Dedetaş’ın yanı sıra, AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Müsteşar Jurgis Vilcinskas, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün katıldı.

Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının sözleşme makamı ve TBB’nin nihai faydalanıcı olduğu, “Şehirlerde Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik için Avrupa Birliği Desteği Projesi” (SKUP Türkiye) kapsamında düzenlenen AHH’nın kapanış etkinliğinde konuşan Ekrem İmamoğlu, 2018 yılından bu yana, Hareketlilik Haftası’nın ulusal koordinasyonunu TBB’nin üstlendiğini belirterek, “Hedefimiz; açıkçası biraz alışkanlıklarımızı değiştirmek, şehrin daha çok hareketlilikle yaşanmasını sağlamak. Bu anlamda özellikle yeşil çözümler, yerel kararları daha çok yayanın lehine, insanların lehine almak ve o insanları daha çok dolaşabildikleri bir şehir var etme konusunda sürdürülebilir bir gelecek inşası.” dedi.

Tüm yurtta belediyelerin bu konuda güçlü adımlar attığını kaydeden İmamoğlu, hafta kapsamında birçok ilde çalışmalar ve etkinlikler yapıldığını dile getirdi.

Ulaşılabilir bir şehri güçlendirme noktasında, yürümeyi, bisiklet binmeyi ve toplu taşıma kullanmayı teşvik edici çalışmalar yaptıklarını aktaran İmamoğlu, “Ulaşım tercihlerimizde, özellikle çevre ve sağlığımıza etkilerini anlamlı hale getirmek için kent sakinlerinin katılımıyla, daha verimli ve daha erişilebilir bir ulaşım sistemi kurmaya gayret ediyoruz.”şeklinde konuştu.

“SALACAK’IN YENİ HALİNİ GÖRDÜM, VALLAHİ BAYILDIM”

AHH’nin bu yılki temasının “paylaşımlı kamusal alanlar” olduğuna vurgu yapan İmamoğlu, “Belediyecilik deneyimimle söyleyebilirim ki; iyi tasarlanmış orta alanlar, farklı amaçlar için, farklı gruplardan insanları bir araya getirerek daha huzurlu, daha paylaşımlı bir şehri hissettiriyor insanlarımıza. Az önce Harem'den buraya gelirken, Salacak’ın yeni halini gördüm. Vallahi bayıldım. Çünkü insanlar cıvıl cıvıldı. Daha önce işgal altındaydı ve ne yazık ki kullanılmaz durumdaydı. Yeter ki paylaşımlı alanlarımız artsın, insanlarımız bir araya gelsin, etkileşimleri fazlalaşsın. Bu yaşam kalitesini arttıran ama daha çok da insanlarımızın birbirini tanımasını görmesini, birbirine saygı duymasını, birbirini sevmesini sağlıyor. Aslında bu tür kamusal alanlar, iddiayla ifade edeyim, sadece o şehrin değil, bizim gibi kocaman büyük şehirlerin, mega şehirlerin oluşturduğu o atmosferin, dünya barışına dahi yüksek seviyede katkısı vardır.” diye konuştu.

“EMİNÖNÜ MEYDANI’NI, SARAYBURNU’NU, BÜYÜKÇEKMECE’Yİ MUTLAKA GÖRÜN”

Bu kapsamda yeşil alanlar, kamusal alanlar ve meydanlar yapmaya devam edeceklerinin altını çizen İmamoğlu, “Salacak örneği ve buna benzer birçok örneğimiz; kullanılmayan, gizliymiş, kapalıymış gibi ya da orayı birine sarıp vermekmiş… Bu tarz değil, tam aksine açan, insanların lehine kullanan… İşte mutlaka Eminönü Meydanı’nın yeni halini görün veya Sarayburnu’na gidin, Sarayburnu'nun yeni halini görün. Bu yönüyle sağlıklı alanları, hepinizin hizmetine sunmaya devam etmeyi kendimize ilke edindik. Tam da bu paylaşımlı kamusal alanlar düşüncesini hizmet eden bir duruş” dedi. Bu kapsamda yenileyip, hizmete açtıkları Büyükçekmece sahillinin de aynı düşünceyle hazırlandığını belirten İmamoğlu, “Bana göre çok özel bir alan çıktı. Bir başka detay; katılımcılık. Buraların bir başka tarifi, demokrat alanlar. Buralarda insanlar bir araya geldiklerinde ve aktif rol aldıklarında, mekanlar daha da şekilleniyor ve yaşadıkları kentin daha iyi olmasına da katkı sunmaları adına birtakım metotları devreye sokmak lazım. Burada da katılımcılığı teşvik eden bir süreci devreye almak, her belediye başkanının, mutlaka ve mutlaka amacı olmalı” dedi.

“EVİNİZ GİBİ HİSSEDECEĞİNİZ ŞEHİRLER VAR EDELİM”

“Sürdürülebilir bir kent tasarımını, kent sakinleriyle birlikte, el ele yürüttüğünde, hata yapmazsınız” diyen İmamoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Ben, bazen diyorum belediye başkanı arkadaşlarıma, eğer siz bir yerde karar vermekte zorlanıyorsanız, tek kılavuzunuz var; o da ‘Gidin, vatandaşa söyleyin, sorun, onlar size doğru yolu gösterir.’ 2014’ten beri, bana en güzel proje öğütlerini veren, vallahi de billahi de çocuklar. Umuyorum birlikte, sadece daha yaşanabilir, daha sürdürülebilir değil, aynı zamanda adil yaşam alanları, şehirler ve insanları daha iyi temsil eden kentler hep birlikte tasarlarız. Ve hep birlikte, inşallah yaşadığınız şehrin her metrekaresinde, kendinizi o şehrin yabancısı değil, tam aksine Üsküdar'ın meydanında gezerken sanki ya da dolaşırken, evinizin salonundaymış gibi, eviniz gibi hissedeceğiniz şehirler var edelim. Temennimiz bu.”

ELÇİ MÜSTEŞAR VİLCİNSKAS: “YOLUMUZ UZUN, HEYECANINIZA ORTAĞIZ”

AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Elçi Müsteşar Vilcinskas da “Sizlere şunu söyleyebilirim; AB, Türkiye'yle ve İstanbul'la, bu dönüşümü gerçekleştirmek için çalışmaya ve sizleri desteklemeye devam edecek. Öncelikle sürdürülebilir kentsel hareketliliğe geçiş için gerekli olan konularda, o büyük dönüşümü sağlamakta en iyi uygulamaları sizlerle paylaşacağız. Depreme dayanıklı ulaştırma ağlarının yapılmasını sağlayacağız ve bunun için destek sunacağız. Atık ve su yönetiminin modernleştirilmesi için yardımcı olacağız. Ve deniz yoluyla taşımacılığında karbonsuzlaştırılması için desteğimizi sunacağız.” ifadelerini kullandı.

Vilcinskas, konuşmasını Türkçe “Yolumuz uzun. Heyecanınıza ortağız.” sözleriyle tamamladı.

Etkinliğin sonunda, 2021 yılından beri İBB ve iştiraki İSPARK ortaklılığıyla düzenlenen sosyal sorumluluk projesi “Bisiklet Okulu”ndan bu yıl mezun olanların bir bölümüne sertifikaları, İmamoğlu ve İSPARK Genel Müdürü Ali Arzuman tarafından verildi. Mezuniyet programının ardından Salacak Sahili’ne doğru Avrupa Hareketlilik Haftası kapanış yürüyüşü gerçekleştirildi.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, ev sahibi olarak festival alanında bulunan atölyeleri ziyaret ettikten sonra ‘’Araçsız Gün’’ kapsamında trafiğe kapatılan Üsküdar Meydanı ile Salacak Sahili arasında sporcu ve vatandaşlarla birlikte bisiklet sürdü.

Etkinlik, akşam saatlerinde yapılan Sattas konserinin ardından son buldu.