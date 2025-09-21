  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Avrupa Hareketlilik Haftası'nda rock rüzgarı: Başkentliler Mavi Gri ve Adamlar ile coştu

Avrupa Hareketlilik Haftası'nda rock rüzgarı: Başkentliler Mavi Gri ve Adamlar ile coştu

Avrupa Hareketlilik Haftası'nda rock rüzgarı: Başkentliler Mavi Gri ve Adamlar ile coştu
Güncelleme:

Ankara’da Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenen “Arabasız Gün” konseri, Atatürk Orman Çiftliği’ni dev bir festival alanına dönüştürdü.

Başkent’te Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri hız kesmeden sürüyor. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile Ankara Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Atatürk Orman Çiftliği Konser Alanı'nda düzenlenen etkinlikte, rock müzik grupları Adamlar ve Mavi Gri sahne aldı.

Binlerce Başkentli, rock müziğin sevilen grupları Mavi Gri ve Adamlar’ın sahne performansıyla unutulmaz bir gece yaşadı.

BİNLERCE BAŞKENTLİ GENÇ ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ’NE AKIN ETTİ

Geceye damgasını vuran grup ise Adamlar oldu. Grubun sahneye çıkmasıyla birlikte konser alanına gelen binlerce müziksever hep bir ağızdan şarkılara eşlik etti; dans eden gençler konser alanında karnaval havası estirdi.

Atatürk Orman Çiftliği’nde düzenlenen konser, renkli görüntülere sahne oldu. Alanı dolduran binlerce kişi hem şarkılara eşlik etti hem de arkadaşlarıyla doyasıya eğlendi.

“GENÇLİK ETKİLEŞİMİNİ İÇİNE ALAN BİR BELEDİYECİLİK”

Yeşil çimlerin üstünde doğayla iç içe sevdikleri grupları izleyen gençler memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdiler:

- Yusuf Ziya Yılmaz: “Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Avrupa’da birçok etkinliği takip ediyorum. Madrid sokaklarında yürüyüş yapıyorlar, Fransa’da da yürüyüşler ve sportif aktiviteler yapılıyor. Ankara’ya da bunun gelmesi gerçekten bir dünya başkenti olduğumuzu kanıtlamaya başladı. O yüzden ben çok mutluyum. Konsere de güzel gruplar geldi. Bunun yanında, gerçekten gençleri bir araya toplayacak gruplar geldi. Biz bundan da çok memnunuz. Artık başka bir belediyecilik görmeye başladık biz. Gençlik etkileşimini içine alan bir belediyecilik görüyoruz.”       

- Başak Kaya: “Büyükşehir Belediye’mizin bu tür ücretsiz sanat etkinlikleri düzenlemesi çok güzel. Her öğrencinin bu tür etkinliklere ayırabilecek bir bütçesi olamayabiliyor. Sanatın bir medeniyetin ilerlemesi için ne kadar önemli olduğunun bilincindeyim. Avrupa Hareketlilik Haftası’nda düzenlenen bu konser basit bir konser değil, halkı bilinçlendirmek için, hareketliliğe teşvik etmek için büyük rol oynuyor.”  

- Emre Özkaya: “Bu etkinlik için Büyükşehir Belediye Başkanı’mıza ve emeği geçenlere tek tek teşekkür etmek istiyorum. Biz bugün çok eğlendik.”

- Murat Düzen: “Adamlar için geldik ama Mavi Gri de bizi şaşırttı. Tebrik ederiz kendilerini. Harika bir ortam var.”

- Derda Karakuş: “İki sevdiğim grubun aynı gün üst üste konser vermesi benim için çok iyi oldu. Bu konserler için çok teşekkür ederim.”

text-ad
Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Lvbel C5 - Mustafa Sandal tartışmasında Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan ünlü rapçiye olay sözler! Lvbel C5 - Mustafa Sandal tartışmasında Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan ünlü rapçiye olay sözler! Aile içi kan donduran cinayet: Babasını öldürdüğünü 3 gün sonra fark etti! Aile içi kan donduran cinayet: Babasını öldürdüğünü 3 gün sonra fark etti! ''Soyuldum'' diyen genç kadının hırsızlık iddiasının altından bakın ne çıktı! ''Soyuldum'' diyen genç kadının hırsızlık iddiasının altından bakın ne çıktı! Yonca Evcimik'ten ''62 yaşımda olduğuma kim inanır'' pozlarına devam Yonca Evcimik'ten ''62 yaşımda olduğuma kim inanır'' pozlarına devam Fenerbahçe’de Ali Koç dönemi sona erdi; yeni başkan Sadettin Saran oldu Fenerbahçe’de Ali Koç dönemi sona erdi; yeni başkan Sadettin Saran oldu Bayrampaşa Belediyesi kurayla CHP'de kaldı Bayrampaşa Belediyesi kurayla CHP'de kaldı Yine bir kayıp genç kız vakası: 16 yaşındaki Gizem'den haber alınamıyor! Yine bir kayıp genç kız vakası: 16 yaşındaki Gizem'den haber alınamıyor! Türkiye'nin 75 yaşındaki Barbie Teyzesi pespembe evine mahkum kaldı! Türkiye'nin 75 yaşındaki Barbie Teyzesi pespembe evine mahkum kaldı! Avustralya, İngiltere ve Kanada da Filistin'i tanıdı! Avustralya, İngiltere ve Kanada da Filistin'i tanıdı! CHP'de Özgür Özel oyların tamamını alarak yeniden Genel Başkan seçildi CHP'de Özgür Özel oyların tamamını alarak yeniden Genel Başkan seçildi
Eşi ve oğlunu kasten öldürmek suçlamasıyla tutuklanan doktorun yasak aşkı ortaya çıktı! Eşi ve oğlunu kasten öldürmek suçlamasıyla tutuklanan doktorun yasak aşkı ortaya çıktı! Ece Gürsel'den mankenlik yıllarıyla ilgili çok konuşulacak itiraf Ece Gürsel'den mankenlik yıllarıyla ilgili çok konuşulacak itiraf TOKİ'den kaçırılmayacak indirim kampanyası... Banka kredisi de kullanılabilecek! TOKİ'den kaçırılmayacak indirim kampanyası... Banka kredisi de kullanılabilecek! Yeni haftanın hava durumu değişti: Sonbaharda yaz ve kışı birlikte yaşayacağız! Yeni haftanın hava durumu değişti: Sonbaharda yaz ve kışı birlikte yaşayacağız! Kamyonun altında kalarak ölen 3 yaşındaki miniğin korkunç ölümü kamerada! Kamyonun altında kalarak ölen 3 yaşındaki miniğin korkunç ölümü kamerada! Real Madrid, La Liga'da 5'te 5 yaptı, gözler Arda Güler'i aradı Real Madrid, La Liga'da 5'te 5 yaptı, gözler Arda Güler'i aradı Karadeniz bölgesini vuran çamur selinde tarihi köprünün yıkılma anı kamerada Karadeniz bölgesini vuran çamur selinde tarihi köprünün yıkılma anı kamerada Derya Uluğ'un yaz tatilinden dönüşü de tatili gibi olay oldu: ''Derya gitti, Shakira geldi!'' Derya Uluğ'un yaz tatilinden dönüşü de tatili gibi olay oldu: ''Derya gitti, Shakira geldi!'' Yediler içtiler hesabı ödemeden kaçtılar Yediler içtiler hesabı ödemeden kaçtılar