Avrupa Plaj Hentbolu finalleri Konyaaltı’nda

Konyaaltı Belediyesi, plaj hentbolunda kulüpler için en önemli organizasyonlardan biri olan Avrupa Plaj Hentbolu finallerine ev sahipliği yapacak.

Türkiye Hentbol Federasyonu'nun adaylık başvurusunu kabul eden Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Yürütme Kurulu, Plaj Hentbolunda 2023 Avrupa Plaj Turu Finalleri'nin (EBT) Antalya Konyaaltı'nda yapılmasına karar verdi. EHF yürütme kurulu, eylül ayında yaptığı toplantıda Plaj Hentbolu U17 Avrupa Şampiyonası’nın da İzmir’de düzenlenmesine karar vermişti. Plaj hentbolunda kulüpler açısından en önemli organizasyonlardan biri olan ve Konyaaltı Belediyesi’nin ev sahipliği yapacağı organizasyon 8-11 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek. 14 kadın ve 14 erkek takımının mücadele edeceği finallerde, ev sahibi olan Türkiye’den 2 takım mücadele edecek.

ESEN’DEN SPOR TURİZMİ VURGUSU

Konyaaltı Belediyesi olarak daha önce uluslararası spor turnuvalarına ev sahipliği yaptıklarını ve bu konuda tecrübeli olduklarını ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Hentbol branşında Avrupa mücadelesi veren bir takıma sahibiz. Dolayısıyla bu konuya da yabancı değiliz. Konyaaltı’nın spor turizmi anlamında daha iyi yerlere gelmesi adına yaptığımız çalışmalarımız için de çok anlamlı bir organizasyon olacağını düşünüyorum. Uluslararası Ultra Maraton ve yüzme yarışlarında olduğu gibi plaj hentboluna da Antalya’ya yakışır bir şekilde ev sahipliği yapacağız’’ dedi.