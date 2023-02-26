Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası, İBB’nin destekleriyle ilk kez Türkiye'de

Türkiye’nin ilk kez ev sahipliği yapacağı Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası, İBB’nin destekleriyle gerçekleşecek. İBB, 2 – 5 Mart tarihleri arasındaki şampiyonaya İstanbul’un en iyi şekilde ev sahipliği yapması için ulaşımdan tanıtıma, peyzaj düzenlemesinden atık yönetimine kadar birçok alanda çalışma yapacak. Organizasyonunun bilet satışlarından elde edilen gelirin bir bölümü depremzedelere bağışlanacak.

Dünyada salonda yapılan en eski atletizm şampiyonaları arasında yer alan Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası tarihinde ilk kez Türkiye’ye geliyor. 50 ülkeden 600’den fazla atletin katılacağı şampiyona 2 – 5 Mart tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak. Türkiye Atletizm Federasyonunun Ataköy’deki Atletizm Salonunda düzenlenecek turnuva için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ulaşım, tanıtım, peyzaj, atık yönetimi gibi birçok alanda başlıkta destekler verecek.

İBB’DEN TAM DESTEK

İBB, organizasyonu gerçekleştiren tüm taraflarla yapılan ve 11 Ekim 2022 tarihinde İBB Meclisi’nde onaylanan protokol üzerine sahadaki çalışmalara başladı. sporcu ve seyircilerin salonlara ulaşımını sağlamak için planlamalarını yaptı. Bu kapsamda İBB akredite edilmiş sporcu, görevli ve gönüllüler için ücretsiz toplu taşıma hizmeti sağlayacak. Havalimanı, oteller, Ataköy Atletizm Salonu arasında transferlerin yapılması için 20 otobüs tahsis edecek. Ayrıca ulaşım konusunda gerekli koordinasyonun sağlanması için yeterli sayıda da İBB personeli görevlendirilecek.

RESMİ YEMEK SOSYAL TESİSLERDE

İBB tarafından sağlanan destekler kapsamında etkinlik döneminde organizasyonun resmi yemeği için Florya Sosyal Tesisi’nin tahsisi yapılacak. Dijital reklam mecralarında organizasyonun tanıtımına katkı sağlayan İBB şampiyona süresi boyunca kullanılacak alanlarda oluşacak atıkların geri dönüşüme kazandırılabilmesi için “atık yönetim” desteği verecek.

Etkinlik boyunca dağıtılmak üzere 120 bin ile 140 bin adet arasında su temini, müsabakaların yapılacağı salonun dış alanında peyzaj çalışmaları, dış aydınlatmalar kontrol ve onarımı ile salonun zeminin yenilenmesi İBB’nin verdiği diğer destekler arasında yer alıyor.

EA BAŞKANI VE SPORCULARDAN DAYANIŞMA ÇAĞRISI

Avrupa Atletizm Birliği (EA) Başkanı Dobromir Karamarinov, şampiyonanın web sitesi istanbul2023.org ‘da yayınladığı yazılı mesajda 7 Şubat'tan itibaren satılan her biletten 1 Euro'luk tutarın depremzedelere bağışlanacağı duyurdu.