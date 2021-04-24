Polonya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda madalya kazanan Milli güreşçi ASKİ Sporlu Taha Akgül, Süleyman Atlı ve Süleyman Karadeniz Esenboğa Havalimanında kulüp yöneticileri, antrenörleri, yakınları ve çalışma arkadaşları tarafından coşkuyla karşılandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübü Milli güreşçileri Taha Akgül, Süleyman Atlı ve Süleyman Karadeniz, Polonya’nın başkenti Varşova’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’ndan altın ve gümüş madalyalarla yurda döndü.

Şampiyon güreşçiler, Esenboğa Havalimanında ASKİ Spor Kulübü Başkanı Yüksel Arslan, kulüp yöneticileri, antrenörleri, yakınları ve çalışma arkadaşları tarafından coşkuyla karşılandı.

TAHA AKGÜL’DEN REKOR: 8. KEZ AVRUPA ŞAMPİYONU

ASKİ Spor’un Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonu Milli güreşçisi Taha Akgül, serbest stil 125 kiloda altın madalya kazanarak 8. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Akgül bu başarısıyla ayrıca Avrupa güreş tarihinde serbest stilde en fazla Avrupa şampiyonu olan güreşçi unvanını elde etmiş oldu.

Serbest stil 57 kiloda mücadele eden Süleyman Atlı da altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu olurken, serbest stil 97 kiloda ülkemizi temsil eden Süleyman Karadeniz ise gümüş madalya kazanarak Avrupa ikinciliğini elde etti.

ASKİ SPORLU GÜREŞÇİLERİN YENİ HEDEFİ: OLİMPİYATLAR

Şampiyonları başarılarından dolayı tebrik eden ASKİ Spor Kulübü Başkanı Yüksel Arslan, “Pandemi dolayısıyla sıkıntılar yaşadığımız şu günlerde bize bayramı erken yaşattı kahramanlarımız. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Türk Milletinin yüzünü güldürdüler. ASKİ Spor güreşte lokomotif olduğunu gösterdi. Hocalarımızı ve bütün sporcularımızı candan kutluyor ve çok teşekkür ediyorum” dedi.

8’inci kez Avrupa şampiyonu olarak yeni bir rekora imza atan Taha Akgül, 1,5 yıllık aranın ardından katıldığı Avrupa Şampiyonası’nın kendisi için olimpiyatların bir provası olduğuna vurgu yaparak, şöyle konuştu:

“O kadar ara verip, buraya gelip, en ciddi rakiplerimle güreşip şampiyon olmak benim için olimpiyat öncesinde moral oldu. Rakiplerimin üçü olimpiyatlara gelecek sporculardı. Bu nedenle de çok önemliydi benim için. Olimpiyatın da provası niteliğinde oldu. İnşallah hedefimiz Tokyo’da ikinci kez Olimpiyat şampiyonluğu olacak. Kulübümüz Türkiye’nin en büyük kulübü. Çok modern bir tesisimiz var. Yeni şampiyonlar çıkıyor. İnşallah biz daha da sayılarını artıracağız bu şampiyonların. Bu 8’inci Avrupa Şampiyonluğum oldu. Avrupa güreş tarihinde en fazla şampiyon olan sporcu oldum. Bir rekor oldu. Bu rekorla Dünya güreş tarihine de adımızı yazdırmış olduk. Bu şampiyonanın da bu anlamda benim için anlamı ayrı olacak.”

Milli sporcu Süleyman Atlı da düşüncelerini, “Bu Avrupa Şampiyonası Taha’nın da söylediği gibi olimpiyattan önce güzel bir prova oldu. Tabi ki hedefimiz olimpiyatlarda en güzel şekilde ülkemizi temsil edip şampiyon olmak. Kariyerimde sadece olimpiyat madalyam yok. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’a, Kulüp Başkanımız Yüksel Arslan’a çok teşekkür ediyorum. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar her zaman desteklerini hissettirdiler. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” sözleriyle dile getirirken, Avrupa’dan gümüş madalya ile dönen Süleyman Karadeniz ise, “Olimpiyatlar öncesi güzel bir prova oldu bana da. Bu olimpiyatlarda da madalya alabileceğime bir ışık… Daha iyi çalışıp, olimpiyatta madalya almayı hedefliyorum” dedi.

YAVAŞ’TAN KUTLAMA MESAJI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda, “Türk güreşinin lokomotifi ASKİ Spor Kulübümüzün sporcuları Avrupa Güreş Şampiyonası'nda hepimizin göğsünü kabarttı. Şampiyonada altın madalya kazanan Süleyman Atlı'yı ve gümüş madalya kazanan Süleyman Karadeniz'i yürekten kutluyorum” sözleriyle minderde Türkiye’yi başarıyla temsil eden ASKİ Sporlu güreşçileri tebrik etti. Başkan Yavaş, yaptığı bir başka paylaşımda da, “ASKİ Spor Kulübümüzün sporcusu, dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçimiz Taha Akgül'ü 8. Avrupa Şampiyonluğu için yürekten kutluyorum. Şanlı bayrağımızı bir kez daha uluslararası arenada dalgalandırdığın için sana minnettarız Taha. Yolun açık olsun” ifadelerini kullandı.