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Avrupalı Konyaaltı lige dönüyor

Avrupalı Konyaaltı lige dönüyor
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Avrupa kupalarında fırtına gibi esen Konyaaltı Belediye SK Kadın Hentbol Takımı, Hentbol Kadınlar Süper Ligi’nin 15’inci hafta mücadelesinde deplasmanda Anadolu Üniversitesi ile karşılaşacak.

Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, Avrupa mesaisinin ardından lige geri dönüyor. EHF Avrupa kupası çeyrek finalinde İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni her iki maçta da mağlup ederek yarı final oynamaya hak kazanan Mavi Kelebekler, Hentbol Kadınlar Süper Ligi’nde de zirveyi hedefliyor. Çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Konyaaltı’nda hedef 9 Mart Perşembe günü deplasmanda oynanacak olan Anadolu Üniversitesi maçını da kazanarak yoluna kayıpsız devam etmek. Mavi Kelebekler’de geçtiğimiz haftalarda çapraz bağ ameliyatı geçiren Bilgenur Öztürk dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

ŞAMPİYON OLACAK GÜÇTEYİZ

9 Mart Perşembe günü Eskişehir Porsuk Spor Salonu’nda saat 15:00’da başlayacak karşılaşmayı hentbolseverler Konyaaltı Belediyesi sosyal medya hesapları ve Youtube kanalından canlı olarak takip edebilecek. Avrupa kupası maçlarında aldığı sonuçlarla kendilerini gururlandıran takımlarının ligde de şampiyonluk hedeflediğini ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Mavi Kelebekler’in hem ligde hem de Avrupa’da kendilerinden beklenen şampiyonluklara imza atacak güçte olduğunu aktardı. Antrenör Birol Ünsal ise, oyuncularının hem lig hem de Avrupa’da Konyaaltı’na yakışır bir mücadele ortaya koyduklarını belirtti.

Etiketler Konyaaltı Konyaaltı Belediyesi Semih Esen
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