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Aydın-Muğla arası deniz otobüsü seferlerine yoğun ilgi

Aydın-Muğla arası deniz otobüsü seferlerine yoğun ilgi
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Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 1 Temmuz’da başlattığı Bodrum-Turgutreis-Didim ve Marmaris-Fethiye deniz otobüsü seferleri, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Deniz otobüsleri, bölgedeki trafik sorunlarına alternatif bir çözüm sunarken, hız ve konfor açısından da büyük avantajlar sağlıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sokulan deniz otobüsleri vatandaşların yoğun ilgisini görüyor. Deniz otobüs seferleri özellikle yaz aylarında yaşanan trafik yoğunluğunu azaltıyor.

Didim-Bodrum-Turgutreis Hattı

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile Didim-Bodrum-Turgutreis deniz otobüsleri seferi 1 Temmuz 2024 Kabotaj Bayramında başlamıştı. Didim-Bodrum-Turgutreis hattı, karayolu ile 140 kilometre. Yaz aylarında artan trafik yoğunluğu nedeniyle bu mesafeyi otomobille kat etmek yaklaşık 3 saat sürüyor. Deniz otobüsleri ile bu mesafe sadece 1 saate iniyor.

Turgutreis-Bodrum Hattı

Turgutreis-Bodrum hattı ise karayolu ile 14 kilometre uzunluğunda. Bu mesafe trafiğin yoğun olduğu zamanlarda yaklaşık 1 saat sürüyor. Deniz otobüsleri ile bu süre 35 dakikaya düşüyor. Marmaris-Fethiye hattında ise karayolu ile 140 kilometrelik bir mesafe bulunuyor. Deniz yolu ile bu mesafe 48.5 deniz mili olarak ölçülmekte. Deniz otobüsleri, bu mesafeyi 2 saatte kat ediyor.

Vatandaşlar Deniz Otobüslerin Memnun

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin deniz otobüsü seferleri, vatandaşlardan büyük beğeni topluyor. Deniz otobüsü kullanan vatandaşlardan Necati Yağcı “ Yunan adaları arasında deniz seferleri var. Bizler bunu niye yapmıyoruz diye hep düşünmüştüm. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanını kutluyorum. Trafiğe takılmadan rahatlıkla konfor içerisinde yolculuk yapıyoruz” dedi. Hüner Sertkaya “ Özellikle yaz aylarında Bodrum’a çok sayıda yerli ve yabancı turist geliyor. Trafik yoğun oluyor. Deniz otobüsleri sayesinde Bodrum trafiğine takılmadan Turgutreis’ten Bodrum’a geliyoruz” dedi. Yolculuk sürelerinin kısalması ve deniz yolculuğunun konforu, bu hizmete olan talebi artırıyor. Bölge halkı ve turistler, deniz otobüslerinin sunduğu hızlı, konforlu ve keyifli seyahat imkanından oldukça memnun.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, deniz ulaşımına yaptığı yatırımlarla, bölgedeki ulaşım ağını çeşitlendirirken, aynı zamanda deniz turizmini de canlandırmayı hedefliyor. Deniz otobüsü seferleri, yaz aylarında yoğunlaşan turizm hareketliliği ve trafik sorunlarına çözüm sunuyor.

Deniz Otobüsleri Fiyat Tarifesi

Turgutreis- Didim 1 kişi tek yön 150 TL, Bodrum-Didim 1 kişi tek yön 250 TL, Bodrum- Turgutreis 1 kişi tek yön 100 TL ve Marmaris- Fethiye 1 kişi tek yön 300 TL. Deniz otobüsleri seferlerinden 65 yaş üzeri vatandaşlar, Gazi ve Şehit Yakınları (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından Gazi Kartı ve Şehit Yakınlarına Ücretsiz Seyahat Kartı Bulunan Kişilere) ile %40 ve Üzeri Engelli (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından Ücretsiz Seyahat Kartı Bulunan vatandaşlarımız ücretsiz olarak faydalanabiliyor.

Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
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