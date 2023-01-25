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Aydınlanma Şehitleri Uğur Mumcu ve Muammer Aksoy Kartal’da Anılacak

Aydınlanma Şehitleri Uğur Mumcu ve Muammer Aksoy Kartal’da Anılacak
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Kartal Belediyesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği Kartal Şubesi, aydınlanma ve demokrasi şehitleri; Uğur Mumcu ve Muammer Aksoy anısına “Cumhuriyet Devrimi ve Aydınlanma Şehitleri” adını taşıyan bir söyleşi düzenliyor.

24 Ocak 1993 yılında evinin önünde uğradığı bombalı saldırı sonucu katledilen usta gazeteci-yazar Uğur Mumcu ve 31 Ocak 1990'da uğradığı hain saldırı sonucu yaşamını yitiren gazeteci-yazar Muammer Aksoy, Kartal’da düzenlenen söyleşi programı ile anılacak.

Gazeteci-yazarlar; Gürkan Hacır ve Barış Doster’in konuşmacı olarak yer alacağı “Cumhuriyet Devrimi ve Aydınlanma Şehitleri” isimli söyleşi, 26 Ocak Perşembe, saat 20.00’da Kartal Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde düzenlenecek.

Söyleşinin ardından Gürkan Hacır ve Barış Doster, kitaplarını okurları için imzalayacak.

 

Etiketler Kartal Kartal Belediyesi Gökhan Yüksel
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