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Ayşe Kulin, Muratpaşa'da edebiyatseverlerle buluşacak

Ayşe Kulin, Muratpaşa'da edebiyatseverlerle buluşacak
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Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin Antalya Lisesi ve Mezunları Vakfı, Antalya Kaleiçi Rotary Kulübü’yle düzenlediği 4 Mevsim 4 Yazar buluşmasının konuğu Ayşe Kulin olacak.

Antalya Lisesi ve Mezunları Vakfı ile Antalya Kaleiçi Rotary Kulübü’nün ‘Okur Yazar Antalya’ projesi kapsamında Muratpaşa Belediyesi işbirliğinde düzenlenen 4 Mevsim 4 Yazar bulaşmasının yaz konuğu Türkiye’nin en çok okunan yazarlarından Ayşe Kulin olacak. Kulin, 1 Haziran Perşembe günü saat 13.30’da Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde edebiyatseverlerle bir araya gelecek. Ayşe Kulin, Antalyalı edebiyatseverle buluşmasında geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlayan Adı: Aylin, televizyona uyarlanan Gece Sesleri ve Veda’ya devam eden yazma serüvenini anlatacak. Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde düzenlenen 4 Mevsim 4 Yazar buluşmalarında bahar konuğu Taçlı Yazıcıoğlu, kış konuğu ise Ertuğ Uçar olmuştu.

Etiketler Muratpaşa Muratpaşa Belediyesi Ümit Uysal
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