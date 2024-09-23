Ayvalık’ta plaj voleybolu heyecanı yaşandı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) işbirliğinde Ayvalık Sarımsaklı Plajı’nda düzenlenen 2024 VW Beach Pro Tour Futures Balıkesir Etabı muhteşem bir final ile sona erdi. 4 gün süren mücadelelerin sonunda; kadınlarda Ukrayna, erkeklerde İtalya şampiyon oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Valilik ve Ayvalık Belediyesi’nin katkılarıyla Ayvalık Sarımsaklı Plajı’nda gerçekleştirilen plaj voleybolu 2024 VW Beach Pro Tour Futures Balıkesir Etabı tamamlandı. Ayvalık Sarımsaklı Plajı’nda; 28 ülkeden 50 takım ve 100’ü aşkın sporcunun mücadele ettiği turnuvada; İtalya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Estonya, Hollanda, Danimarka, Finlandiya, Almanya, Letonya, Polonya, Japonya, Slovakya, Kazakistan, Macaristan, İsviçre, Ukrayna, ABD ve Fransa gibi ülkelerden gelen takımlar yer aldı.

KADINLARDA UKRAYNA, ERKEKLERDE İTALYA ŞAMPİYON OLDU

2024 VW Beach Pro Tour Futures Balıkesir Etabının final gününde oynanan müsabakaların ardından kadınlar kategorisinde rakibi Estonya’yı 2-1 mağlup eden Ukrayna şampiyon olurken erkekler kategorisinde İtalya’dan mavi ve kırmızı takımlar arasında final oynandı. İtalya’dan mavi takım karşılaşmayı 2-0 kazanarak şampiyon oldu. Turnuvada gösterdikleri başarılı performanslar sonucu dereceye giren takımlara madalya, kupa ve ödülleri takdim edildi. Sporcular ödüllerini; Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanvekili Alper Sedat Aslandaş, Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Mengüç, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Uğur Baysal, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı ve Spor Danışmanı Aytekin Durmaz, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Burç Özoğuz ve CEV Teknik Delegesi Laos Lukas’ın elinden aldılar.

“HARİKA BİR ATMOSFER VAR”

Ayvalık’ın dünyaca ünlü Sarımsaklı sahilinde düzenlenen plaj voleybolu turnuvasını izleyenler Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin işbirliğinde düzenlenen organizasyona tam not verdiler. Balıkesir Büyükşehir Belediyespor’un plaj voleybolunda mücadele veren sporcularından Hasan Hüseyin Mermer “Balıkesir’de harika bir atmosfer var. Bu harika atmosferi tekrar yaşamak istiyoruz. Büyükşehir Belediyesi’ne ve Türkiye Voleybol Federasyonu’na bol bol teşekkür ederiz. İyi ki böyle bir organizasyon yaptılar, iyi ki biz de burada oynuyoruz.”dedi.

Organizasyonun güzel bir atmosferde gerçekleştiğini belirten Batuhan Kuru “Atmosfer harika. Organizasyon çok iyi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ederim. Harika bir yer hazırlamışlar bizim için.” ifadelerini kullandı.

Sacit Kurt “Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne ve bu organizasyonu düzenleyen Türkiye Voleybol Federasyonu’na çok teşekkür ediyorum. Futures gibi güzel bir organizasyon, tüm dünyadan ülkeler burada ve sporcular burada. Bunu yapabilmek de büyük bir başarı. Herkesin emeğine sağlık.”şeklinde konuştu.