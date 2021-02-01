Aziz Trifon Bayramı Yeniköy'de kutlandı

Doğanın yeni hayata canlandığı ve yılın bereketini belirleyen Aziz Trifon Bayramı, Yeniköy Aya Yorgi Kilisesi’nde kutlandı. Bahçivanlar Ayini’nin yapıldığı programda ekmek ve su kutsandı, inanışa göre bereketlendi. Yeniköy’de yaşamış olan bahçıvanlarında mevlüd okunarak anıldığı programda bağları hatırlatmak amacıyla üzüm ikram edildi. 1815 yılından beri kutlanan bayram programına Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, RUMVADER Kurucu Başkanı Laki Vingas, Sarıyer Ziraat Odası Başkanı Bilgin Çakıroğlu, Sarıyer Park ve Bahçeler Müdürü Gülcan Balcı ve çok sayıda bahçıvan katıldı.

“EMANETİMİZİ GELECEĞE TAŞIYORUZ”

Aynı zamanda Yeniköy Panayia Rum Ortodoks Kilisesi Vakıf Başkanı da olan Laki Vingas yaptığı konuşmada; “Geçmişten bize kalan emaneti gündeme getirerek geleceğe taşımak adına bugün burada uzun zaman sonra ilk kez Aziz Trifon adına bir program gerçekleştirdik. Bundan sonraki yıllarda da devam ettireceğiz” dedi.

DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

En son 1960 senesinde yapılan ayine daha önceleri dönemin bahçıvanları katılır ve buğdaylar okunurmuş. O buğdaylar tarlalara dökülür, inanışa göre ekilenler, böceklerden ve haşerelerden korunurmuş. Aya Yorgi Kilisesi’nde Lapsekili Aziz Trifon’un bağışladığı bir elinde haç bir elinde budama aleti olan ikon da dikkat çekiyor.