''Bababurnu sahili İstanbul’un yeni akciğeri olacak''

Büyükçekmece Belediyesi’nce başlatılan alt yapı ve çevre düzenleme çalışmalarını inceleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “İstanbul’un en güzel manzaralarından birine sahip olan Mimarsinan Bababurnu’nda hayata geçireceğimiz proje İstanbul’un cazibe merkezi olacak” dedi.

100’üncü Yıl Cumhuriyet Anıtı ve Yaşam Alanı

Cumhuriyetin 100’üncü yıl dönümü anısına Bababurnu’na inşa edilecek “Mimarsinan Bababurnu 100’üncü Yıl Cumhuriyet Anıtı ve 100. Yıl Yaşam Alanı” da görkemli yapısıyla İstanbul’un yeni simgeleri arasında yer alacak.

Mimarsinan Bababurnu 100'üncü Yıl Cumhuriyet Anıtı ve 100. Yıl Yaşam Alanı'nın alt yapı çalışmalarına başladıklarını belirten Başkan Akgün "İstanbul’un incisi olacak olan projemiz bölgemizin de değerini arttıracak. Bu bölgemiz aynı zamanda da akciğerlerimiz olacak. Cumhuriyete, Gazi Mustafa Atatürk'e ve tüm şehitlere bir armağan ettiğimiz değerli bir projeyi hayata geçireceğiz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına yaklaşırken Büyükçekmece'ye inşa etme kararı aldığımız Mimarsinan Bababurnu 100'üncü Yıl Cumhuriyet Anıtı ve 100. Yıl Yaşam Alanı şahsım ve tüm Büyükçekmece için önemli bir gurur kaynağı olacaktır” dedi.

65 metre yükseklikte tasarlanan anıtın içerisinde Cumhuriyet tarihine ışık tutacak önemli içeriklerden oluşan 3 katlı Cumhuriyet Müzesi de Büyükçekmecelilerle buluşacak.