Babıali'nin hafızası Küçükçekmece'de yeniden canlandı

Küçükçekmece Belediyesi, Türk basın ve yayıncılık tarihine damga vuran Babıâli’nin hafızasını geleceğe taşımak amacıyla ''Babıâli- Matbuatın Kalbi'' başlıklı sergiyi sanatseverlerle buluşturdu. Koleksiyonerler Emin Nedret İşli ve Alper Çeker’in arşivini buluşturan sergi, 21 Aralık’a dek Galeri Cennet’te ziyaret edilebilir.

Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde açılışı gerçekleştirilen sergiye, koleksiyonerlerden yazarlara, yayıncılardan editörlere Türkiye’de edebiyat ve yayıncılık dünyasından önemli isimler katılım sağladı.

Kemal Çebi: Babıâli sergisi, İstanbul’un benzersiz kültürel dokusuna saygı duruşudur

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi sergi açılışında yaptığı konuşmada, projenin yalnızca bir sergi değil, kentsel kültürel mirasa saygının bir ifadesi olduğunu belirterek, “Bu sergi, geçmişle geleceği bağlayan bir köprü ve İstanbul’un kültürel belleğine duyduğumuz saygının güçlü bir adımıdır. Burada tarihimizin hafıza mekânlarından birini Babıâli’yi yeniden görünür kılıyoruz. Ayrıca bu projeyi yalnızca bir sergi olarak da bırakmadık. Babıâli’nin zengin hafızasını da daha da kalıcı kılmak için bir de katalog hazırladık. Serginin ve yayının genç kuşaklara ilham olmasını diliyorum. Belediye Başkanı olmadan önce bir hayalim vardı. Küçükçekmece’nin kültür sanatla anılmasını düşlüyordum. Bugün bu hayali gerçeğe dönüştürmek için pek çok çalışma yapıyoruz. Küçükçekmece’de sanatı, kültürü ve edebiyatı öncelemeye devam edeceğiz ” diye konuştu.

Emin Nedret İşli: Babıâli çalışanlarımızı, ustalarımızı anıyoruz

Koleksiyoner Emin Nedret İşli de açılışta yaptığı konuşmada, “Ben 1978 yılından beri sadece kitap satarak, sahaflık yaparak ekmeğini kazanan birisiyim. 80’li yıllardan itibaren Babıâli, kitapçılar, sahaflar, yayıncılık ve gazetelerle ilgili ne kadar malzeme bulduysam evimde biriktirdim. Kısa bir süre içerisinde Küçükçekmece Belediyesi kültür sanat ekibiyle bu sergiyi oluşturduk. Bu malzeme aslında çok daha geniş ve büyük. Malzemelerden seçmeler yaptık. Babıâli’de ismi bilinen ama burada olmayan pek çok yayınevi var, çok daha fazlası var. Bu sergiyle eski Babıâli çalışanlarımızı ustalarımızı anmak istedik. Başkanımız Kemal Çebi’ye ve tüm ekibe bana gösterdikleri kolaylıklar için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Sergi açılışına Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, CHP İlçe Başkanı Burak Ergin, Koleksiyonerler Emin Nedret İşli ve Alper Çeker’in yanı sıra Türkiye Yayıncılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Fahri Aral, Yayıncılar Kooperatifi Başkanı Elif Akkaya, Gazeteci -Yazar Yalvaç Ural, Varlık Dergisi Editörü Mehmet Erte, Yazar -Editör Hakkı Zariç, Pen 2. Başkanı Halil İbrahim Özcan, Pen Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Erkul da katılım sağladı. Kültür dünyasının önemli isimleri de açılışta yaptıkları değerlendirmelerde Babıâli'nin Türkiye’nin kültür mirasındaki yeri ve önemine dikkat çekti.

Sergide, gazeteciliğin, yayıncılığın ve kültürel üretimin yüzyılı aşkın serüveni ziyaretçilere belgeler, gazeteler,fotoğraflar ve nadir arşiv parçalarıyla anlatılıyor.