BAÇEM Balıkesir'de yetiştirdiği bitkilerle bitki bilimine örnek oluyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, birbirinden değerli bitki türlerinin üretimi ve kullanımı konusunda öncülük etmeye devam ediyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çiftçi Eğitim Merkezi’nde (BAÇEM) yetiştirilen tıbbi ve aromatik bitkiler ve çiftçilere yönelik eğitimlerle Türkiye’ye örnek bir model olarak ön plana çıkıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çiftçi Eğitim Merkezi (BAÇEM) tarafından yetiştirilen tıbbi ve aromatik bitkiler, birbirinden farklı kullanım alanları ve alternatif tıp alanında sağladığı faydalarla dikkat çekiyor. Yediden yetmiş yediye her yaştan vatandaşın ziyaretine açık olan BAÇEM, ürettiği ürünler ile aromatik bitki dünyasına katkı sağlıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın vizyonuyla bu yıl ilk defa uluslararası bir boyuta taşınan 6. Balıkesir Aromaterapi Festivali’nde de dünyadan ve yurdun dört bir yanından aromaterapi meraklılarını ağırlayan BAÇEM, çiftçilere yönelik eğitimlerle de üretimin kalitesini artırıyor.

BİRÇOK ALANDA KULLANILIYOR

Tarımsal üretimde katma değeri yüksek ürünlerin öne çıkarıldığı BAÇEM arazilerinde; lavanta, kekik, adaçayı, biberiye, melisa gibi yaygın bitkilerin yanı sıra züfa otu, hint fesleğeni (Ocimum sanctum), ıtır (Pelargonium graveolens) ve mercanköşk (Origanum majorana) gibi değerli türlerin de üretimi yapılıyor. Yetiştirilen bu bitkiler, hasat döneminde özenle toplanarak BAÇEM bünyesinde bulunan modern distilasyon ünitesine taşınıyor. Burada gerçekleştirilen buhar distilasyonu yöntemiyle bitkilerin içindeki uçucu yağlar ayrıştırılıyor. Elde edilen bu yağlar; kozmetik, aromaterapi, doğal temizlik ürünleri ve alternatif tıp gibi birçok alanda kullanılıyor.

BALIKESİR TARIMINI GELECEĞE TAŞIYOR

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, bu üretim modeliyle sadece ekonomik fayda sağlamayı değil, aynı zamanda çiftçilere alternatif tarım modelleri sunmayı da hedefliyor. BAÇEM’de düzenlenen uygulamalı eğitim programları sayesinde, çiftçiler hem bitki yetiştiriciliği hem de damıtma teknikleri konusunda bilgi sahibi oluyor. BAÇEM, bilimsel temellere dayalı sürdürülebilir tarım uygulamaları ile Balıkesir tarımını geleceğe taşıyor; Türkiye’nin bitkisel zenginliğini ekonomik değere dönüştürmede öncü rol üstleniyor.