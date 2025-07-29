  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. BAÇEM Balıkesir'de yetiştirdiği bitkilerle bitki bilimine örnek oluyor

BAÇEM Balıkesir'de yetiştirdiği bitkilerle bitki bilimine örnek oluyor

BAÇEM Balıkesir'de yetiştirdiği bitkilerle bitki bilimine örnek oluyor
Güncelleme:

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, birbirinden değerli bitki türlerinin üretimi ve kullanımı konusunda öncülük etmeye devam ediyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çiftçi Eğitim Merkezi’nde (BAÇEM) yetiştirilen tıbbi ve aromatik bitkiler ve çiftçilere yönelik eğitimlerle Türkiye’ye örnek bir model olarak ön plana çıkıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çiftçi Eğitim Merkezi (BAÇEM) tarafından yetiştirilen tıbbi ve aromatik bitkiler, birbirinden farklı kullanım alanları ve alternatif tıp alanında sağladığı faydalarla dikkat çekiyor. Yediden yetmiş yediye her yaştan vatandaşın ziyaretine açık olan BAÇEM, ürettiği ürünler ile aromatik bitki dünyasına katkı sağlıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın vizyonuyla bu yıl ilk defa uluslararası bir boyuta taşınan 6. Balıkesir Aromaterapi Festivali’nde de dünyadan ve yurdun dört bir yanından aromaterapi meraklılarını ağırlayan BAÇEM, çiftçilere yönelik eğitimlerle de üretimin kalitesini artırıyor.

BİRÇOK ALANDA KULLANILIYOR

Tarımsal üretimde katma değeri yüksek ürünlerin öne çıkarıldığı BAÇEM arazilerinde; lavanta, kekik, adaçayı, biberiye, melisa gibi yaygın bitkilerin yanı sıra züfa otu, hint fesleğeni (Ocimum sanctum), ıtır (Pelargonium graveolens) ve mercanköşk (Origanum majorana) gibi değerli türlerin de üretimi yapılıyor. Yetiştirilen bu bitkiler, hasat döneminde özenle toplanarak BAÇEM bünyesinde bulunan modern distilasyon ünitesine taşınıyor. Burada gerçekleştirilen buhar distilasyonu yöntemiyle bitkilerin içindeki uçucu yağlar ayrıştırılıyor. Elde edilen bu yağlar; kozmetik, aromaterapi, doğal temizlik ürünleri ve alternatif tıp gibi birçok alanda kullanılıyor.

BALIKESİR TARIMINI GELECEĞE TAŞIYOR

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, bu üretim modeliyle sadece ekonomik fayda sağlamayı değil, aynı zamanda çiftçilere alternatif tarım modelleri sunmayı da hedefliyor. BAÇEM’de düzenlenen uygulamalı eğitim programları sayesinde, çiftçiler hem bitki yetiştiriciliği hem de damıtma teknikleri konusunda bilgi sahibi oluyor. BAÇEM, bilimsel temellere dayalı sürdürülebilir tarım uygulamaları ile Balıkesir tarımını geleceğe taşıyor; Türkiye’nin bitkisel zenginliğini ekonomik değere dönüştürmede öncü rol üstleniyor.

text-ad
Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bugün de ''günaydın'' diyemedik... Aile içi tartışma vahşetle bitti: 3 kişi öldü! Bugün de ''günaydın'' diyemedik... Aile içi tartışma vahşetle bitti: 3 kişi öldü! Erdoğan mı, İmamoğlu mu ? Son Cumhurbaşkanlığı anketinde Erdoğan'ın oy kaybı ortaya çıktı Erdoğan mı, İmamoğlu mu ? Son Cumhurbaşkanlığı anketinde Erdoğan'ın oy kaybı ortaya çıktı Bülent Ersoy'dan 16 bin TL'lik ''borç'' ifşası! Bülent Ersoy'dan 16 bin TL'lik ''borç'' ifşası! Schengen dahil vizesiz 150 ülke imkanı tanıyan pasaporta Türk vatandaşı hücumu Schengen dahil vizesiz 150 ülke imkanı tanıyan pasaporta Türk vatandaşı hücumu Türkiye'nin ilk kadın başkanı Berna Gözbaşı'na haciz şoku Türkiye'nin ilk kadın başkanı Berna Gözbaşı'na haciz şoku Bursa'yı cehenneme yangına patlak lastikli müdahale... Bursa'yı cehenneme yangına patlak lastikli müdahale... İstanbul Valiliği'nden Beykoz yangını sonrası yeni yasak kararı geldi! İstanbul Valiliği'nden Beykoz yangını sonrası yeni yasak kararı geldi! Türkiye'nin ''Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi'' listesindeki cezaevi müze oluyor Türkiye'nin ''Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi'' listesindeki cezaevi müze oluyor Hava sıcaklıkları nefes aldıracak... Hem yağmur hem de rüzgar geliyor... Hava sıcaklıkları nefes aldıracak... Hem yağmur hem de rüzgar geliyor... Elinde silahla gökdelene gelip, ölüm saçtı: 1'i polis memuru 4 kişi öldü Elinde silahla gökdelene gelip, ölüm saçtı: 1'i polis memuru 4 kişi öldü
Karabük bir kez daha alevlere teslim oldu... Çok sayıda mahalle boşaltıldı! Karabük bir kez daha alevlere teslim oldu... Çok sayıda mahalle boşaltıldı! İBB'ye yeni yolsuzluk operasyonu: Çok sayıda gözaltı var! İBB'ye yeni yolsuzluk operasyonu: Çok sayıda gözaltı var! Gelinlik mağazasında ''psikopat eş'' alarmı: Ortalığı bir anda savaş alanına çevirdi! Gelinlik mağazasında ''psikopat eş'' alarmı: Ortalığı bir anda savaş alanına çevirdi! Beykoz'da işaret fişeğiyle ormanı yaktı; savunmasıyla ''pes'' dedirtti! Beykoz'da işaret fişeğiyle ormanı yaktı; savunmasıyla ''pes'' dedirtti! Güzel oyuncu Cemre Baysel'den hayranlarını üzen haber Güzel oyuncu Cemre Baysel'den hayranlarını üzen haber Havuz ya da deniz sonrası 2 dakika ayırmadığınız hata yüzünden hastanelik olabilirsiniz! Havuz ya da deniz sonrası 2 dakika ayırmadığınız hata yüzünden hastanelik olabilirsiniz! Evinde kedi ve köpek olanlara yapılan ölümcül uyarı can aldı! Evinde kedi ve köpek olanlara yapılan ölümcül uyarı can aldı! İstanbul'un yanıbaşında susuzluk eylemi: Vatandaş sokağa döküldü! İstanbul'un yanıbaşında susuzluk eylemi: Vatandaş sokağa döküldü! İstanbul'da tilki sürüsü şehre indi, görenler gözlerine inanamadı! İstanbul'da tilki sürüsü şehre indi, görenler gözlerine inanamadı! Dolandırıcılar çıtayı arşa taşıdı: Bu dolandırıcılık yöntemlerine aman dikkat! Dolandırıcılar çıtayı arşa taşıdı: Bu dolandırıcılık yöntemlerine aman dikkat!