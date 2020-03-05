Baharda herkes Mersin'e koşacak!

Türkiye dahil 16 ülkeden binlerce kişinin yarışacağı maraton, 42 kilometre maraton, 10 kilometre koşusu, 5 kilometre halk koşusu ve tekerlekli sandalye yarışı şeklinde dört kategoriden oluşuyor.

5’inci Uluslararası Mersin Maratonu ile ilgili bilgilendirme toplantısı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in katılımı ile gerçekleştirilecek olan bilgilendirme toplantısı 12 Mart Perşembe günü İstanbul Palazzo Donizetti Hotel'de (Asmalı Mescit Mahallesi Meşrutiyet Caddesi No:85 Beyoğlu-İstanbul) saat 09:30'da gerçekleştirilecek.