Bahçeköy'deki binada eşyaların tahliyesi başlıyor

Sarıyer Bahçeköy’de 39 dairenin olduğu 9 katlı bir binanın iki ana kolonu patlamış, binada yaşayan 120 vatandaş ekipler tarafından tahliye edilmişti. Mühürlenen bina ile alakalı Sarıyer Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün hazırladığı ön rapor yayınlandı. Binanın tasdikli projesi olmadığı ve ruhsatsız olduğunun belirtildiği raporda, “Gelinen noktada binanın gerek Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslar 2019 Yönetmeliği gerek beton mukavemet sonuçları açısından riskli bina olarak değerlendirilmesinin kaçınılmaz olduğu ancak binada ikamet edenlerin eşyalarının tamamı aynı anda olmamak şartıyla tahliye edilmesinin sonuçlara göre risk teşkil etmeyeceği kanaatine varılmıştır” ifadeleri yer aldı.

BİNA OTURULABİLİR DURUMDA DEĞİL

Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, “ Binanın ruhsatsız olması ve projelerinin olmamasından dolayı ciddi bir sorun olduğunu söylemiştik. Birkaç gün içinde yapılan çalışmanın sonucunda ön inceleme raporu çıktı. Bu rapor binanın riskli olduğunu çıkardı ortaya. Bütün binada röleve çalışması yapılıp zemin etüdü çıkarılacak. Bu uzun bir zaman alacağından burada yaşayan insanların eşyalarını tahliye edilebileceğine dair karar çıktı. Şu an eşyaların kısım kısım taşınabileceği vatandaşlara bildirildi ve yarından itibaren eşyaların tahliyesine başlanacak. Yıkım kararının alınıp alınmamasına ise binanın tamamından alınan numuneler ve zemin etüdünün ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile birlikte karar verilecek. Binada yaşayan 120 kişinin bizim Kilyos Sosyal Tesisleri’nde kalması için çalışmalar yapacağız. Zaten şu an vatandaşlarımızın bir kısmı tesislerimizde konaklıyor. Çünkü şu an mevcut haliyle bina oturulabilir durumda değil. Binanın tamamının incelenmesinin ardından nihai rapor çıkacaktır” dedi.