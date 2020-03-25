Bakan Selçuk'ın açıklaması sonrası Mansur Yavaş'tan jet karar

Mansur Yavaş, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un okullara verilen aranın 30 Nisan'a kadar uzatıldığını açıklamasının ardından 12 yaşından küçük çocuğu olan personel izinlerinin 30 Nisan’a kadar uzatıldığını duyurdu.

Twitter hesabından paylaşım yapan Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli mesai arkadaşlarım;

Milli Eğitim Bakanlığı kararına göre; 30 Nisan’a kadar eğitime ara verilmesi sebebiyle belediyemiz ve bağlı kuruluşlarında 12 yaşından küçük çocuğu olan personelimizin izinleri de 30 Nisan’a kadar uzatılmıştır.

Bilginize sunarım."