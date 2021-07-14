Bakanlık Bodrum'da alt yapı çalışmalarını durdurdu

Turizm Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada açıklama ;”Ülkemize gelen turistlerde olumsuz izlenimler oluşmasına engel olunması amacıyla sezon sonuna kadar altyapı çalışmaları durdurulmuştur” denildi .

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, Torba-Yalı bölgesindeki Kanalizasyon Kollektör Hattı ve Bağlantılı Alt Yapı Tesisleri Yapım çalışmalarına ilişkin bakanlık tarafından açıklama yapılmıştır.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmiştir:

“Torba Köy İçi Kanalizasyon Şebeke İle Yağmur Suyu İletim Hatları ve Torba, Kızılağaç, Çiftlik, Yalı Mahalleleri Kanalizasyon Kollektör Hattı ve Bağlantılı Alt Yapı Tesisleri Yapım İşi”nin sözleşmesi 25.12.2020 tarihinde T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı – Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü ile SERFEN İnş. ve Tic. A.Ş. ve KARYOL İnş. San. ve Tic. İş Ortaklığı arasında imzalanmıştır.

29.12.2020 tarihinde yer teslimi yapılarak yüklenici tarafından Torba Mahallesinde kanalizasyon ve yağmursuyu çalışmalarına başlanmıştır. Turizm sezonunun açılmasıyla turizmin yoğun yaşandığı Torba Mahallesindeki imalatlar ile Kempinski Hotel – Four Season Hotel – Tersaneler bölgesindeki imalatlar; 2015/03 İnşaat Faaliyetleri Genelgesi kapsamında, turizm faaliyetlerinin zarar görmemesi ve Ülkemize gelen turistlerde olumsuz izlenimler oluşmasına engel olunması amacıyla sezon sonuna kadar durdurulmuştur.

Projenin zamanında tamamlanabilmesi için turizmin yoğun olmadığı ve imalatları uzun zaman alacak kayalıklı bölge olan Kızılağaç-Yalı Mahallelerinde çift yönlü yolun bir şeridi kontrollü kapatılarak devam eden kollektör hattı çalışmaları, bayram tatili nedeniyle artacak trafik yoğunluğu sebebiyle 14 – 26 Temmuz tarihleri arasında durdurulmuştur. Bayram tatili sonrasında bu bölgedeki çalışmalara devam edilecektir.

Turizm sezonunun sona ereceği 15 Ekim tarihi itibari ile imalatlara ara verilen Torba Mahallesi ile Kempinski Hotel – Four Season Hotel – Tersaneler bölgesindeki çalışmalara başlanacaktır.

Sözleşmeye göre işin bitim tarihi 24.09.2021’dir. Ancak durdurulan çalışmalar nedeniyle verilecek süre uzatımları neticesinde imalatların Mart 2022’de tamamlanması planlanmaktadır.”