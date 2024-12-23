Bakanlık'tan Belgrad Ormanı harekatı: İBB'nin tabelaları kaldırıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, 10 yıl önce yönetimi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen Belgrad Ormanları'nın sözleşme süresinin dolduğu ve uzatılmayacağı gerekçesiyle tahliye edilmesini istedi. İBB'nin tabelaları, Belgrad Ormanı’ndan söküldü.

Belgrad Ormanı’nın işletme yetkisi yıllar sonra İBB’den alındı. İBB’nin sözleşme dolmadan yaptığı 49 yıllık kiralama talebi reddedildi. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ile İBB Emlak Dairesi Başkanlığı arasında düzenlenen 127 maddelik kira sözleşmesinden kaynaklı hükümler eksiksiz yerine getirilmesine rağmen sözleşme uzatılmadı. Yargı yolu henüz açık olmasına rağmen Sarıyer Kaymakamlığı sabah 06.00’da 200 kişilik kolluk kuvvetini Belgrad Ormanı’na yönlendirdi. Bir kamu kurumu olan İBB’nin tabelaları, uzun yıllardır hizmet verdiği Belgrad Ormanı’ndan polis nezaretinde sökülmeye başlandı ve tahliye süreci tamamlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Sarıyer ve Eyüpsultan ilçeleri sınırlarındaki kalan, yaklaşık 5.300 hektarlık bir alana sahip Belgrad Ormanı’nı 14 Haziran 2013 tarihinde Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ile İBB Emlak Müdürlüğü arasındaki 5+5 yıllık kira sözleşmesi ile işletiyordu. İçerisinde bulunan Bentler, Kömürcü Bent Falih Rıfkı Atay ve Neşet Suyu Tabiat Parkları le İstanbullunun doğayla buluştuğu kentin ekolojisi, tarihi, sosyolojisi ve yaban hayatı için büyük önemi sahip orman İBB koruması altındaydı.

SÖZLEŞME UZATILMASI İÇİN TALEP YAPILDI

İBB Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü 28 Ağustos 2023 tarihinde, 19 Ekim 2023 tarihinde sözleşme süresi dolacak olan Milli Parklar Kanununun ilgili hükümleri gereğince toplam sözleşme süresinin 49 yılı geçmeyecek şekilde kiralaması ile ilgili sürecin başlatılmasını talep eden bir yazı yazdı. İlgili yazılar Orman Bölge Müdürlüğü’ne, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü’ne iletildi.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İBB’Yİ REDDETTİ

Tarım ve Orman Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü, İBB’nin talebine özetle; tabiat parkları ile giriş kapılarının ihale edilerek yer teslimi yapılıncaya kadar İBB tarafından işletmeciliğinin devam ettirilmesinin uygun görüldüğü ancak işletmecilik hakkının yeniden İBB’ye verilmesine dair talebin uygun görülmediği yanıtını verdi.

YÜRÜRLÜKTEKİ ORMAN PARKLARI YÖNETMELİĞİ ANIMSATILDI

İBB gerekçelendirilmeden reddedilen talebi üzerine Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Orman Parkları Yönetmeliğinin “Eski İşletmecisine Tekrar Kiralama" başlıklı Geçici Madde 2'de "2886 sayılı Kanuna göre işletmecilik hakkı kiraya verilen orman parklarına ilişkin olarak, sözleşme süresinin sona ermesinden sonra, eski işletmeci tarafından aynı yere dair yeniden kiralama talebinde bulunulması halinde, sözleşme ve mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirdiği komisyon marifetiyle tespit edilmesi kaydıyla, orman parkları eski işletmecisine tekrar, Genel Müdürlüğün teklifi ve Bakanlık onayı ile pazarlık usulü yöntemiyle kiralanabilir. Önceki sözleşme süresi dâhil, toplam sözleşme süresi yirmi yılı geçemez. ” hükmüne istinaden kamu yararı gözeterek talebi yineledi. Talepte Bölge Müdürlükleri İstanbul Şube Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Bentler, Neşetsuyu ve Kömürcübent Tabiat Parkları ile Belgrad Ormanı Giriş Kapıları İşletmecilik haklarının 2886 sayılı Kanuna istinaden açık ihaleye çıkılmadan, Orman Parkları Yönetmeliği gereğince yeniden İBB’ye kiralanması istendi. İBB’nin bu yazısına Tarım ve Orman Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü, ihaleye çıkılmayacağı işletmeyi kendilerinin yapacağını bildirerek tahliye edilmesini istedi.

ÖNCE YÜRÜTMEYİ DURDURMA SONRA RET

İBB Belgrad Ormanı’nın halkın kullanımında kalması için bu kez yargıya başvurdu. Dosyayı görüşen İstanbul 13. İdare Mahkemesi, İBB’nin itirazını haklı bularak 29 Kasım 2024’te yürütmeyi durdurma kararı aldı. Aynı mahkeme 12 Aralık 2024’te verdiği kararında yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verdi. Sarıyer Kaymakamlığının tahliye yazısı üzerine ilgili alanlar tahliye edildi.



İBB Belgrad Ormanı’yla ilgili hukuk mücadelesini sürdürüyor. Yargı yolu açıkken uygulamaya konulan tahliye kararıyla ilgili süreç 10. İdare Mahkemesi’nde devam ediyor. Devam eden hukuki süreçte mahkeme, ilgili kaymakamlıktan bilgi ve belge isteyerek 5 gün süre tanıdı. İBB ormanın doğanın korunması; Belgrad’ın şehirle olan bağının sürmesi ve betonlaşmaya karşı mücadelesini sürdürecek.

BELGRAD İBB GÜVENCESİNDEYDİ

İBB Belgrad Ormanın temiz güvenli kalması için hizmetler veriyordu. Bu hizmetler; güvenlik, temizlik, yeşil alan bakım, aydınlatma bakım, otopark, wc bakım hizmetleri, halk sağlığı, veteriner hizmetleri gibi daimi ve kalıcı hizmetlerden oluşuyor. Verilen hizmet ve yatırımların 2019 yılından beri İBB’ye maliyeti güncel rakamlarla yaklaşık 450 milyon TL’ydi.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI: DKMP TARAFINDAN İŞLETİLECEK

Konuya ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Belgrad Ormanı içerisindeki Bentler, Neşetsuyu, Kömürcü Bendi tabiat parkları ile Bahçeköy ve Kurtkemeri giriş kapılarının bugünden itibaren Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından işletileceği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, DKMP sorumluluk alanında bulunan Belgrad Ormanı'ndaki Bentler, Neşetsuyu, Kömürcübent tabiat parkları ile Bahçeköy ve Kurtkemeri giriş kapılarının işletmeciliğinin 14 Haziran 2013'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına (İBB) verildiği anımsatıldı.

İşletme süresinin 13 Ekim 2023'te dolduğuna işaret edilen açıklamada, "İdaremizin tahliye talebine karşılık, İBB tarafından açılan dava 12 Aralık 2024'te lehimize sonuçlandı. İBB'nin ilgili alanlardan tahliyesine ve işletmeyi tarafımıza teslim etmesine dair talep idaremizin 16 Aralık 2024 tarihli yazısı ile Sarıyer Kaymakamlığına bildirilmiş, kaymakamlık tarafından da İBB'ye 19 Aralık 2024 tarihli yazıyla, 23 Aralık 2024 tarihine kadar tahliye işlemlerini gerçekleştirmesi için süre verilmiştir. Dolayısıyla bazı haberlerde geçen '20 Aralık 2024 günü mesai saatinin bitimine bir saat kala İBB'ye bildirildiği' şeklindeki ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu bölgedeki tabiat parkları ve giriş kapılarının işletmesine ilişkin de bilgi verilerek, şunlar kaydedildi:

"Belgrad Ormanı içerisindeki Bentler, Neşetsuyu, Kömürcü Bendi tabiat parkları ile Bahçeköy ve Kurtkemeri giriş kapıları bugünden itibaren DKMP tarafından işletilecektir. İhtiyaç duyulan temizlik ve güvenlik hizmetleri için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır. Söz konusu durumun, Belgrad Ormanı'nın milli park olarak ilan edilmesi süreciyle herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. Belgrad Ormanı'na ziyaretçi girişi açık olup ziyaretçi girişinin engellendiği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır."