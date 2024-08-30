Balıkçılık Konferansı Sonuç Bildirisi Sarıyer'de açıklandı

Geçtiğimiz günlerde Sarıyer Belediyesi’nin ev sahipliğinde, İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği’nin düzenlediği “Balıkçılığın Dünü, Bugünü ve Yarını Kongresi”nin sonuç bildirisi Rumeli Feneri’nde gerçekleştirilen programda kamuoyuyla paylaşıldı, ardından Sarıyer Belediyesinin Rumeli Feneri’nde yenilediği Kadın Meramet Atölyesi hizmete açıldı.

İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği, balık av sezonu açılışına sayılı günler kala Türkiye ve İstanbul için balıkçılığın önemli merkezlerinden biri olan Rumeli Feneri’nde balıkçı esnafıyla buluştu ve geçtiğimiz günlerde Sarıyer Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Balıkçılık Konferansı sonuç bildirgesini kamuoyu ile paylaştı.

Programa CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, İBB yetkilileri, İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Rumeli Feneri Su Ürünleri Koop. Başkanı Yaşar Sert, Rumeli Feneri Muhtarı Şafak Kılınç, Sarıyer Belediyesi Başkan Yardımcıları, Meclis Başkanvekili Meltem Yücel Pir ile çok sayıda balıkçı esnafı katıldı.

“SONUÇ BİLDİRGESİNDE YER ALAN HER KONU TBMM’DE BİRER YASA HALİNE GELMELİ”

Programın moderatörlüğünü yapan Sarıyer Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Coşkun, Sarıyer Belediyesi olarak ülkemizde balıkçılık sektörünün yaşadığı sıkıntıları her dönem gündeme getirerek, rapor haline getirdiklerini ve bu raporlardan çıkan sonuçların Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde birer yasa haline getirilmesi temennisinde bulundu. Daha sonra söz alan Rumeli Feneri Mahalle Muhtarı Şafak Kılıç ise balıkçılığın önemli bir merkezi olan mahallesine Sarıyer Belediyesi’nin yaptığı çalışmalar dolayısıyla teşekkür etti. Rumeli Feneri Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Yaşar Sert ise Rumeli Feneri Liman’da altyapı sorunun çözülmesiyle atık suların denize akmasının önünü geçileceğini ifade ederek bu konudaki çalışmaların hızlandırılmasını istedi.

BAŞKAN AKSU: YENİLEDİĞİMİZ KADIN MERAMET ATÖLYESİ HAYIRLI OLSUN

Rumeli Feneri’nde balık av sezonu öncesinde balıkçı komşularıyla buluşarak onların sorunlarına kulak veren tüm katılımcılara teşekkür ederek konuşmasına başlayan Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, “Balık av sezonunun açılmasına bir gün kaldı. Ayağımızın uğurlu gelmesini ve tüm balıkçılarımız için bereketli bir sezon olmasını diliyorum. Balıkçılık konusunda 2014 yılından beri Sarıyer Belediyesinin yürüttüğü çalışmaların içinde yer aldım. Mecliste Tarım, Hayvancılık ve Balıkçılık Komisyonu’nu kurduk. Seçim zamanı mahallemizi ziyaretimiz sırasında Kadın Meramet Atölyesi koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini söylemiş ve göreve gelir gelmez atölyenin yenilenmesi çalışmalarını başlatmıştık.

Şimdi çok güzel bir yer oldu. Birazdan hep beraber açılışını gerçekleştireceğiz. Altyapı ile ilgili Köyler Bölgesi’nin tamamını kapsayacak çalışmalara İSKİ ile başladık. İSKİ Şantiyesi için yer tahsisinde bulunduk. İleri biyolojik arıtma tesislerimizle denizlerimize atık suların akmasının önüne geçeceğiz. En kısa zamanda çalışmalar başlayacak. Balıkçı esnafımızın her türlü sorununun yanında olacak çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Tüm balıkçılarımıza bol bereketli bir sezon diliyorum” dedi.

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI GÖKAN ZEYBEK: DENİZLERİMİZİN KİRLENMESİNİN ÖNÜNE GEÇMELİYİZ

Türkiye Büyük Millet Meclisinde balıkçılık sektörünün yaşadığı sorunları gündeme getirerek farkındalık yaratan CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz ise yaptığı konuşmasında yürüttükleri çalışmalar neticesinde meclise sunulan raporların yasalaşması durumunda sektörün hiçbir sorununun kalmayacağını ve bu konuda yürüttükleri mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ise Avrupa’nın tüm atık sularının Tuna Nehri üzerinden Karadeniz’e aktığını ve denizlerin kurtarılmadan balıkçılık sektöründe ileri gitmenin mümkün olmadığını vurguladığı konuşmasında, “Bu konuda İstanbul Büyükşehir Belediyemizin İstanbul’a kıyısı olan ilçelerde kurduğu arıtma tesislerinin önemini bir kez daha belirtmek istiyorum. Ambarlı’da kurulan 7000 metreküplük arıtma tesisi, Tuzla ve Ataköy’de de kuruluyor. Atıkların denize akmamasını sağlamamız gerekiyor. Denizlerimizi temiz tutmak istiyorsak denize kıyısı olan tüm ülkelerin işbirliği yapması gerekiyor. Balıkçılığın artık sadece yerel değil uluslararası düzeyde yapılması gerektiğinin de altını çizmek istiyorum. Bunun için parti olarak üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceğimizden şüpheniz olmasın. Tüm balıkçılarımıza bol bereketli bir balık sezonu diliyorum” dedi.

İBBB BAŞKANI AKPOLAT: BALIKÇILIK BAKANLIĞI KURULMALIDIR

Konuşmasını Balıkçılığın Dünü, Bugünü ve Yarını Konferansı Sonuç Bildirgesi’ni açıklamaya ayıran İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği Başkanı ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ise şunları söyledi: Ülkemiz denizlerinin tam sekiz farklı bakanlığın yetkisi altında olması büyük bir bürokratik sorundur. Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkede balıkçılığın sorunlarıyla ilgilenecek bir balıkçılık bakanlığının olmaması kabul edilebilir değildir. Kayıt dışı avcılıkla mücadele etmek karaya çıkış noktalarının sayısını artırmak, bölgesel balıkçılığı desteklemek için bir balıkçılık bakanlığının kurulması ya da hiç değilse denizlerin ve denizciliğin idaresinin tek bir Denizcilik Bakanlığı’na verilmesi şarttır.

“BALIKÇILIK MESLEK OLARAK TESCİLLENMELİ, YASADIŞI AVLANMA ENGELLENMELİDİR”

En zorlu, en yıpratıcı işlerden biri olan balıkçılık ne yazık ki hala meslek olarak görülmemekte çok az insanın katlanabileceği bu zor koşullarda çalışan balıkçılarımız sosyal güvenlik haklarından mahrum bırakılmaktadır. Türk ekonomisine her yıl 42 milyar lira ihracat, 10 milyar lira iç Pazar desteği sağlayan ve ortalama 350 bin kişinin geçimini sağladığı balıkçılık meslek olarak tescillenmelidir. Ülkemizin en önemli sorunlarından biri olan yasadışı avcılığın önüne geçmek için gerekli mevzuat değişikliği yapılmalı ve denetim mekanizmaları güçlendirilmelidir. Bu konuda balıkçı örgütlerine yetkiler verilmeli, yasadışı avcılık yapan balıkçı gemilerine karşı ortak bir kara liste hazırlanmalı kıyıdaş ülkelerce paylaşılmalıdır.

“İSTANBUL BOĞAZI BELEDİYELER BİRLİĞİ ALTINDA BALIKÇILIK KOMİSYONU KURULMALIDIR”

Yerel yönetimler olarak balıkçılarımızın daha iyi koşullarda çalışabilmesi, modern ekipmanlara erişim sağlayabilmesi ve balıkçılık faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli desteği artırma sorumluluğumuz bu kongre ile daha da görünür hale geldi. Yerel balık pazarlarının kurulması ve var olanların geliştirilmesi özellikle küçük ölçekli balıkçılara sağlamış olduğu tekne bakım malzeme desteğini ilçe belediyelerinin de yapması balıkçıların hayatını kolaylaştıracak altyapı geliştirmelerinin yapılması ve İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği altında bir balıkçılık komisyonu oluşturulması gibi pek çok görev yerel yönetimleri bekliyor. Yeni balıkçılık sezonunun hepimize bereketli avlar getirmesini diliyor, saygılarımı sunuyorum.

BALIKÇILIK SEKTÖRÜNE KATKILARINDAN DOLAYI AKSU VE AKPOLAT’A PLAKET VERİLDİ

Konuşmaların ardından Su Ürünleri Koop. Başkanı Yaşar Sert, balıkçılık sektörüne katkılarından dolayı İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği Başkanı Rıza Akpolat ve Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu’ya birer plaket takdim etti. Plaket takdimi sonrasında programa katılan katılımcılar Sarıyer Belediyesi Kadın Meramet Atölyesi açılışını gerçekleştirerek, Rumeli Feneri Su Ürünleri Kooperatifinin balık ekmek ikramı programına geçtiler. Programın ardından balıkçı teknelerini ziyaret eden katılımcılar burada bir süre balıkçı esnaflarıyla sohbet ederek, fotoğraf çektirdiler.