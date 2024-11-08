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Balıkesir Ata’sını anıyor

Balıkesir Ata’sını anıyor
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Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sonsuzluğa uğurlanışının 86. yıl dönümünde Balıkesir’de düzenlenecek etkinliklerle anılacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek etkinliklerde “Mustafa” isimli animasyon filmi 20 ilçede gösterilecek. Piyanist, besteci Burçin Büke ve opera sanatçısı Bariton Güvenç Dağüstün ise “Bağımsızlığa Ezgiler ve Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar”ı Balıkesirlililer için seslendirecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümünde anma etkinlikleri düzenleyecek. Sabah 8.45’te Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başlayacak olan anma programı saat 10.00-11.00 arasında Avlu’da gerçekleştirilecek olan etkinlikle devam edecek. Daha sonra 12..00’da Atatürk’ün çocukluğunu anlatan, hem çocuklara hem de büyüklere hitap eden “Mustafa” isimli animasyon filmin ilk gösterimi gerçekleştirilecek. Ardından saat:13.30’da Atatürk’ü Anma Fotoğraf Sergisi vatandaşların ziyaretine açılacak.

BAĞIMSIZLIĞA EZGİLER VE ATATÜRK’ÜN SEVDİĞİ ŞARKILAR

Kariyerleri boyunca ulusal ve ulusalarası pek çok konser düzenleyen Piyanist, besteci Burçin Büke ve opera sanatçısı Bariton Güvenç Dağüstün, “Bağımsızlığa Ezgiler ve Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar” buluşmasında saat: 20.00’da Avlu Kongre ve Kültür Merkezi Ertuğrul Salonunda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği şarkıları seslendirecek. Bağımsızlık mücadelesinin önemli şiirlerini ve ezgilerini bir araya getirdikleri bu önemli repertuarı Balıkesirle buluşturacak.

ŞEHİTLER İÇİN LOKMA HAYRI

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 10 Kasım anma etkinlikleri kapsamında ayrıca 20 ilçede eş zamanlı olarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitler için lokma hayrı dağıtacak. Balıkesir merkezde Toplu Taşıma Merkezi, Kurtdereli Mehmet Pehlivan Heykeli önü ve Paşa Camii Meydanı’nda saat:13.00’da dağıtılacak lokma hayrı, tüm ilçelerde aynı saatte gerçekleştirilecek. Lokma hayrı dağıtımı Ayvalık, Erdek, Gömeç, Gönen, Edremit, Balya, Dursunbey, Sındırgı ilçelerinde Cumhuriyet Meydanında, Bandırma Barış Manço Kültür Merkezi önü, Susurluk Atatürk Meydanı, Havran Hamambaşı Meydanı, Bigadiç 100. Yıl Parkı, İvrindi Atatürk Meydanı, Kepsut Çarşı Camii yanı, Manyas Atatürk Meydanı, Savaştepe Çarşı Camii yanı, Burhaniye Belediyesi önü, Marmara Belediyesi önünde gerçekleştirilecek.

FİLM TÜM İLÇELERDE GÖSTERİLECEK

Erol Mütercimler danışmanlığını yaptığı ve Altan Erkekli’nin seslendirdiği Mustafa Kemal Atatürk’ün çocukluğunu anlatan “Mustafa” isimli animasyon film ise tüm ilçelerde gösterilecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından 20 İlçe Belediyesi ile işbirliği içerisinde gösterilecek olan “Mustafa” filminin tarih ve yerleri ise şu şekilde:

 10 Kasım 2024- Pazar

Avlu Kongre ve Kültür Merkezi: 12.00-16.00

11 Kasım 2024- Pazartesi 

Bandırma- Barış Manço Atatürk Kültür Merkezi: 12.00

Erdek- Cumhuriyet Meydanı: 12.00

Gönen- Gönen Belediyesi Tiyatro ve Konferans Salonu: 16.00

Manyas- Manyas Belediyesi Eski Düğün Salonu: 16.00

12 Kasım 2024- Salı

Ayvalık- Eski Vural Sineması: 12.00

Burhaniye- Reha Yurdakul Toplantı ve Gösteri Merkezi: 16.00

Gömeç- Nuri Bozyel Kültür Merkezi: 16.00

13 Kasım 2024- Çarşamba

Edremit- Şükrü Tuna Kültür Merkezi: 12.00

Havran- Havran Kültür Merkezi: 16.00

14 Kasım 2024- Perşembe

Susurluk- Susurluk Kongre ve Kültür Merkezi: 16.00

15 Kasım 2024- Cuma

Savaştepe- Ethem Çavuş Kültür Merkezi ve Düğün Salonu: 12.00

Dursunbey- Mehmet Akif Ersoy Kültür ve Sanat Merkezi: 16.00

16 Kasım 2024- Cumartesi

İvrindi- Belediye Düğün Salonu:12.00 

Balya- Balya Belediyesi Çok Amaçlı Toplantı Salonu: 16.00

17 Kasım 2024- Pazar

Bigadiç- Burcu Kafe Kültür Merkezi:12.00

Sındırgı- Akpınar Yaşam Merkezi (Düğün Salonu): 16.00

Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
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