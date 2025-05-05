Balıkesir BAÇEM’de 85 kursiyer sertifikalarını aldı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi (BAÇEM) tarafından düzenlenen 13. Uygulamalı Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği Kursu, Türkiye’nin dört bir yanından gelen 85 kursiyerin teorik ve uygulamalı eğitimlerinin ardından tamamlandı.

Balıkesir’de üretimi artırmak adına çiftçi destekleriyle tarımsal kalkınmayı güçlendirecek projeleri hayata geçiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın öncülüğünde BAÇEM’de üreticilere yönelik eğitimler sürüyor. Üretimin niteliğini artırmak ve kursiyerlere deneyim kazandırmak için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi (BAÇEM) koordinasyonunda gerçekleşen 13. Uygulamalı Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği Kursu, yurdun farklı bölgelerinden gelen 85 kursiyeri bir araya getirdi. 10 gün süren eğitimde alanında uzman eğitmenlerin teorik eğitimlerinin ardından kursiyerler aldıkları eğitimleri sahada uygulamalarla pekiştirdiler.

ÜRETİCİ ZİYARETLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği üzerine, tohumdan son ürüne kadar olan süreçlerin anlatıldığı kurs, 10 günlük yoğun eğitim programlarında teorik anlatımlar gerçekleştirildi. Tıbbi ve aromatik bitkilerin yararlarından kullanıldığı yerlere kadar pek çok detayın anlatıldığı kurs kapsamında 85 kursiyerin katılımıyla “Tarımsal Girişimcilik Paneli” düzenlendi. Panelde yetiştiricilere desteklemeler ve yasal gereklilikler konularında bilgilendirmeler yapıldı. Sınav ve panelin ardından kursiyerler “İdamera Çiftliği”nde üretici ziyaretleri gerçekleştirmelerinin ardından “Kazdağları Flora Yürüyüşü” ile “13. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği Kursu” sona erdi.

Haber3.com Haber Merkezi