Balıkesir BAÇEM’de ''Kırsaldan Kozmosa Bilim 3 - Doğada Bilimle Kaynaşıyoruz'' Projesi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, TÜBİTAK 4008 Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Kapsayıcı Toplum Uygulamaları kapsamında “Kırsaldan Kozmosa Bilim 3 - Doğada Bilimle Kaynaşıyoruz” projesini hayata geçirdi. Bu yıl üçüncü kez gerçekleştirilen projede birbirinden öğretici atölyelerle öğrencilere eğitim verildi.

“İyi yetişmiş her çocuk değer yaratmaya adaydır. Bu nedenledir ki yatırımların en etkilisi çocuklar için yapılan yatırımdır.” anlayışıyla hayata geçirilen projede, kırsal bölgelerde eğitim gören, yönerge alabilen ve öğrenmeye açık, hafif düzey zihinsel yetersizliği bulunan ortaokul öğrencilerine bilim ve doğa faaliyetleri ulaştırıldı.

‘DOĞAYI FARKLI YÖNLERİYLE KEŞFETTİLER’

Program kapsamında öğrenciler, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezinde (BAÇEM) gerçekleştirilen “Doğanın Aynasıyız”, “Burnuna Güvenen Gelsin” ve “Bitki Bulmacası” atölyelerine katıldı. Koleksiyon bahçesinde gözleri kapalı şekilde bitkilerin kokularını ve dokularını hissetme deneyimi yaşayan öğrenciler, doğayı farklı yönleriyle keşfettiler. Ayrıca bitkilerin melodilerini dinleyerek her canlının kendi diliyle varlığını ifade ettiğini öğrendiler. Bir çiçeğin güzel kokusunun arıya “gel”, sineğe ise “git” dediğini fark ederek doğanın gizemli iletişim diline tanıklık ettiler. Projeyle, öğrencilerin merak duygularını geliştirmek, araştırma ve sorgulama becerilerini desteklemek, bilime yönelik tutumlarını olumlu yönde değiştirmek ve okul temelli yalnızlık düzeylerini azaltmak hedeflendi.

ETKİLEŞİMLİ ETKİNLİKLER ÖĞRENCİLERİ EĞLENDİRDİ

Beş gün süreyle ve konaklamasız olarak düzenlenen bilim ve doğa okuluna öğretmen görüşleriyle belirlenen 20 öğrenci katıldı. Öğrencilere iki gün boyunca süren atölye çalışmaları kapsamında Proje Yürütücüsü Dr. Satı Ceylan Oral, Prof. Dr. Sabriye Çelik Uğuz ve BAÇEM Şube Müdürü Nazım Tanrıkulu eşlik etti. Atölyelerde, doğa incelemelerinden matematiğe, sanattan spora, bilimden bilişim teknolojilerine kadar birçok farklı alanlarda etkileşimli etkinliklerle eğitimler verildi.