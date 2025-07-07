Balıkesir BAÇEM’de ''Su'' teması masaya yatırıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası 6. Balıkesir Aromaterapi Festivali kapsamında gerçekleştirilen “Dört Elementin İzinde: Büyükşehirlerin Yeşil Tarım Vizyonu” başlıklı seminer programının üçüncü oturumunda, “Su” teması ele alındı. Bu sene uluslararası boyuta taşınan festivalde katılımcılar su temasına büyük ilgi gösterdi.

Uluslararası 6. Balıkesir Aromaterapi Festivali kapsamında BAÇEM Eğitim Salonu’nda düzenlenen Dört Elementin İzinde: Büyükşehirlerin Yeşil Tarım Vizyonu” başlıklı seminerin üçüncü oturumunun moderatörlüğünü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Gülnaz Çelikyurt Uzuner üstlendi. Oturuma Türkiye’nin üç büyükşehrinden gelen önemli isimler konuşmacı olarak katıldı.

BİLGİLER KATILIMCILARLA PAYLAŞILDI

Panelde, Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı A. Mekin Tüzün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Atalık ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Buket Kallem katılarak, su kaynaklarının korunması, sürdürülebilir sulama teknikleri ve iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik projelerini katılımcılarla paylaştı.

DOĞA DOSTU UYGULAMALAR KONUŞULDU

Katılımcılar, kent tarımında su yönetiminin geleceği üzerine deneyimlerini aktarırken; tarımsal üretimde verimlilik, doğa dostu uygulamalar ve yerel yönetimlerin bu alandaki stratejik rolü vurgulandı. Panel, farklı coğrafyalardan gelen uzmanların bilgi birikimlerinin paylaşılmasıyla festivalin en dikkat çeken oturumlarından biri oldu. Panelin sonunda, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Naki Çetin, konuşmacı konuklara katılımlarından dolayı teşekkür ederek günün anısına hediyelerini takdim etti.