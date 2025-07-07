  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Balıkesir BAÇEM’de ''Su'' teması masaya yatırıldı

Balıkesir BAÇEM’de ''Su'' teması masaya yatırıldı

Balıkesir BAÇEM’de ''Su'' teması masaya yatırıldı
Güncelleme:

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası 6. Balıkesir Aromaterapi Festivali kapsamında gerçekleştirilen “Dört Elementin İzinde: Büyükşehirlerin Yeşil Tarım Vizyonu” başlıklı seminer programının üçüncü oturumunda, “Su” teması ele alındı. Bu sene uluslararası boyuta taşınan festivalde katılımcılar su temasına büyük ilgi gösterdi.

Uluslararası 6. Balıkesir Aromaterapi Festivali kapsamında BAÇEM Eğitim Salonu’nda düzenlenen Dört Elementin İzinde: Büyükşehirlerin Yeşil Tarım Vizyonu” başlıklı seminerin üçüncü oturumunun moderatörlüğünü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Gülnaz Çelikyurt Uzuner üstlendi. Oturuma Türkiye’nin üç büyükşehrinden gelen önemli isimler konuşmacı olarak katıldı.

BİLGİLER KATILIMCILARLA PAYLAŞILDI

Panelde, Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı A. Mekin Tüzün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Atalık ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Buket Kallem katılarak, su kaynaklarının korunması, sürdürülebilir sulama teknikleri ve iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik projelerini katılımcılarla paylaştı.

DOĞA DOSTU UYGULAMALAR KONUŞULDU

Katılımcılar, kent tarımında su yönetiminin geleceği üzerine deneyimlerini aktarırken; tarımsal üretimde verimlilik, doğa dostu uygulamalar ve yerel yönetimlerin bu alandaki stratejik rolü vurgulandı. Panel, farklı coğrafyalardan gelen uzmanların bilgi birikimlerinin paylaşılmasıyla festivalin en dikkat çeken oturumlarından biri oldu. Panelin sonunda, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Naki Çetin, konuşmacı konuklara katılımlarından dolayı teşekkür ederek günün anısına hediyelerini takdim etti.

text-ad
Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Survivor adasının yasak aşk iddialarının başrolleri fena yakalandı Survivor adasının yasak aşk iddialarının başrolleri fena yakalandı Galatasaray'ın yıldızı, Türk sosyal medya fenomenini ''stalk''larken acemiliği yüzünden ifşa oldu Galatasaray'ın yıldızı, Türk sosyal medya fenomenini ''stalk''larken acemiliği yüzünden ifşa oldu 4 ilde yüzlerce dönüm arsa satışa çıktı! İstanbul da listede 4 ilde yüzlerce dönüm arsa satışa çıktı! İstanbul da listede Kız kardeşini defalarca bıçaklayıp başını kesmeye çalıştı! Kız kardeşini defalarca bıçaklayıp başını kesmeye çalıştı! Durmak yok, zamlara devam! Akaryakıt fiyatlarına yine, yeniden dev gibi bir zam geliyor! Durmak yok, zamlara devam! Akaryakıt fiyatlarına yine, yeniden dev gibi bir zam geliyor! Türkiye'nin tescilli güzeli tatil pozlarıyla ortalığı karıştırdı Türkiye'nin tescilli güzeli tatil pozlarıyla ortalığı karıştırdı Fatih Altaylı Silivri'den duyurdu: ''4 belediyeye daha operasyon hazırlığı var'' Fatih Altaylı Silivri'den duyurdu: ''4 belediyeye daha operasyon hazırlığı var'' Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen Mehmetçik sayısı 12'ye yükseldi! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen Mehmetçik sayısı 12'ye yükseldi! Darbeye teşebbüsle suçlanıyor: Ayşe Barım davasında 11 ünlü isme zorla getirme kararı Darbeye teşebbüsle suçlanıyor: Ayşe Barım davasında 11 ünlü isme zorla getirme kararı Makas attığını iddia ettiği kadın şoföre kabusu yaşattı! Makas attığını iddia ettiği kadın şoföre kabusu yaşattı!
Bakan Şimşek imzaladı; maaş zam oranı resmen belli oldu Bakan Şimşek imzaladı; maaş zam oranı resmen belli oldu Avrupa'da, ABD'de tüm dünyada yasak, Türkiye'de çatır çatır satıyorlar! Avrupa'da, ABD'de tüm dünyada yasak, Türkiye'de çatır çatır satıyorlar! Bankaların ATM'lerinde yeni dönem başladı: Limitler değiştirildi! Bankaların ATM'lerinde yeni dönem başladı: Limitler değiştirildi! Süper Lig'in eski gol kralı takımsız kaldı! Süper Lig'in eski gol kralı takımsız kaldı! Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı hem itirafı hem de kararıylaherkesi şaşırttı Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı hem itirafı hem de kararıylaherkesi şaşırttı Şeyma Subaşı Bodrum'da aşka geldi: Dudak dudağa aşk pozu olay oldu Şeyma Subaşı Bodrum'da aşka geldi: Dudak dudağa aşk pozu olay oldu Kulislere bomba gibi düşen iddia: ''Erdoğan veda konuşması yaptı'' Kulislere bomba gibi düşen iddia: ''Erdoğan veda konuşması yaptı'' Aşiret düğününde gelin ve damada takı değil adeta bir servet takıldı! Aşiret düğününde gelin ve damada takı değil adeta bir servet takıldı! Yiğit Bulut kansere yakalandı Yiğit Bulut kansere yakalandı Türkiye'nin en büyük şirketleri belli oldu Türkiye'nin en büyük şirketleri belli oldu