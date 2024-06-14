Balıkesir bayrama hazır

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, tüm vatandaşların Kurban Bayramı’nı kutlayarak 9 günlük bayram tatilinin şehirde huzur ve güven ortamında geçmesi için hazırlıklarını tamamladıklarını belirtti ve herkesi Balıkesir’in eşsiz plajlarında tatil yapmaya davet etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi gerçekleştirdiği çalışmalarla şehri, 9 gün sürecek Kurban Bayramı tatiline her yönden hazır hale getirdi. Bayram boyunca yakınlarını ziyaret etmek isteyen vatandaşlar için mezarlıkları özenle temizleyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ibadethanelerde de bayram temizliği gerçekleştirdi. Hayvan Pazarı’nı da zoonoz hastalıkların önüne geçmek için steril hale getirerek vatandaşların kurbanlıklarını gönül rahatlığıyla seçmesini sağlayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ayrıca şehir genelinde haşereyle mücadele işlemlerine aralıksız devam ediyor.

TATİLİN GÖZDESİ BALIKESİR SAHİLLERİ OLACAK

Hem Balıkesirlilerin hem de eşsiz güzelliğiyle tatilcilerin gözdesi sahil bölgelerinde huzurlu ve konforlu bir bayram geçirmesi amacıyla kendi sorumluluğundaki Mavi Bayraklı Plajlarda; temizlik, bakım, onarım ve kurulum çalışmalarını tamamlayan Büyükşehir ekipleri, düzenli olarak temizlik çalışmalarına devam edecek. Cankurtaran hizmeti ile de vatandaşlara güvenli bir tatil olanağı sunan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı plajlar, her zaman olduğu gibi kalitesinden ve temizliğinden ödün vermeyecek.

TÜM HAZIRLIKLAR TAMAM

Tüm vatandaşların sevdikleriyle bir arada ve huzurlu bir bayram geçirmeleri için şehir genelinde hazırlıkların tamamlandığını belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın “Bayramlar, bizi biz yapan değerlerimizdir. Büyük bir aile olduğumuzu hissettiğimiz, paylaştıkça büyüdüğümüz ve neşelendiğimiz özel günlerimizdir. Bayramı bayram yapan ise; sevdiklerimizle birlikte olmak, içinde bulunduğumuz manevi huzurun tadına ailemizle ve dostlarımızla birlikte varmaktır. Bereketin, dayanışmanın ve paylaşmanın sembolü olan Kurban Bayramımız dolayısıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak tüm hazırlıklarımızı yapmış bulunuyoruz. Manevi değeri büyük bu bayramda, vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını gözetiyor ve huzurlu bir bayram geçirmeleri için elimizdeki tüm imkânları seferber ediyoruz. Tüm vatandaşlarımızın sevdikleriyle bir arada ve huzurlu bir bayram geçirmelerini diliyor ve Kurban Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyorum.” ifadelerine yer verdi.