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Balıkesir Belediyesi'nden Balorman açıklaması

Balıkesir Belediyesi'nden Balorman açıklaması
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden “Balorman” hakkında kamuoyuna açıklama

BASINA VE KAMUOYUNA AÇIKLAMA

Karesi ilçesi Adnan Menderes Mahallesi 14.228 Ada 1 parselin BALORMAN tarafından yine %100 belediye iştiraki olan BALTOK A.Ş.’ye devrine ilişkin kamuoyunda yanlış algı oluşturmak amacıyla çeşitli spekülasyonlar ortaya atılmaktadır.
 

Balıkesir Büyükşehir Belediye Encümeninin 08/03/2023 tarih ve 21 sayılı kararı ile söz konusu taşınmazların ( Adnan Menderes Mahallesi 11484 ada 1 parsel, 11486 ada 9 parsel, 11485 ada 4parselin) rezerv yapı alanından kaldığından dolayı amacına uygun bütüncül değerlendirilmesi amacıyla parsellerin hepsinin 120.000.000,00 TL bedel üzerinden 05/04/2023 tarihinde 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 3 5 / a maddesi uyarınca ihalesi gerçekleşmiş, ihaleye giren katılımcı Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Balıkesir Toplu Konut A.Ş 120.050.000,00 TL bedel ile ihale uhdesinde kalmıştır. 05/04/2023 tarih ve 260 sayılı Balıkesir Büyükşehir Belediye Encümeninin kararı ile söz konusu taşınmazların 120.050.000,00 TL bedel ile ihale suretiyle satışı ita amirince onaylanmıştır.

İlgili alana ilişkin “Rezerv Yapı Alanı” kararı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 31.05.2023 tarih ve 65494459 sayılı oluru ile kaldırılmış, bununla birlikte taşınmazların şerhsiz ve şartsız olarak devri mümkün hale gelmiştir.

Benzer durumlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 22.01.2020 tarih ve 16471 sayılı kararlarında da yaşanmıştır. Bu kararlara göre, Balıkesir ili Ayvalık, Edremit, Bandırma, Altıeylül, Karesi ve Susurluk ilçe sınırları içerisinde bulunan 2.004.374,22 metrekare yüzölçümlü 29 adet taşınmaz Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bedelsiz olarak devredilmiştir.
 

Adnan Menderes Mahallesi’ndeki bu işlemin de yukarıdakilerden bir farkı olmadığı gibi, tamamen bakanlık onayıyla, mevzuata ve yasalara uygun bir şekilde iş ve işlemler gerçekleştirilmiştir.

Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
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