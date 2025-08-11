Balıkesir Büyükşehir 192 araç ve 516 personelle deprem bölgesinde

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremin ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin tüm birimleri hızla harekete geçti. Depremin ilk anlarından itibaren hemşehrilerini bir an olsun yalnız bırakmayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak 192 araç ve 516 personel ile sahada olduklarını söyledi.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremin ilk dakikalarından itibaren Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin ilgili tüm birimleri deprem bölgesine sevk edildi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Ahmet Akın, depremin ilk dakikalarından itibaren deprem bölgesinde incelemelerde bulunurken hemşehrilerini yalnız bırakmadı. Büyükşehir Belediyesinin tüm imkanlarını Sındırgılı hemşehrileri için seferber ettiklerini ifade eden Akın, “Hemşehrilerimizin talep ve ihtiyaçlarını karşılamak için sahadayız. Her bir hemşehrimiz rahat edinceye dek yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi. Dün saat 19.53’te meydana gelen depremin ardından artçı deprem sayısı 250’yi geçti. Meydana gelen depremde Alacaatlı köyünde 9, Gölcük köyünde 6, ilçe merkezinde 1 olmak üzere toplam 16 bina yıkıldı. Yapılan incelemelerde 11 binanın boş ve metruk yapılar olduğu tespit edildi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Ahmet Akın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak 192 araç ve 516 personel ile sahada olduklarını açıkladı.

“BİRLİKTE AŞACAĞIZ”

Depremin ilk anından itibaren Sındırgı’da olduğunu söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, “Depremin ilk anından itibaren deprem bölgesindeyim. Şu anda da 192 araç ve 516 personelimizle sahadayız. Herkesle tek tek ilgileniyoruz. Sağlık ekiplerimiz, depremin ilk anından itibaren burada. Enkaz kaldırma ve temizleme çalışmaları için ekiplerimiz bölgede çalışmalarını sürdürüyor. BASKİ ekiplerimiz, 1400’den fazla su deposunu kontrol etti. Şu anda su sorunu yaşamıyoruz. Battaniye, çorba, ekmek, su, yemek gibi asli ihtiyaçların hepsini ilk andan itibaren ilçe belediyemizle birlikte temin ettik. Devletimizin ilgili tüm birimleriyle koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Tüm muhtarlıklarımızla koordineli bir şekilde çalışıyoruz. 27 mahallemizde hasar var. Bu hasarların giderilmesi için tüm çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bu depremi beraber yaşadık, olumsuzluklarını hep birlikte aşacağız.” diye konuştu.

AKIN’DAN TEŞEKKÜR

Depremin hemen ardından tüm imkanlarını Balıkesir halkı için seferber eden belediye başkanları ve personellerine teşekkür eden Akın, “Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Simav Belediye Başkanı Kübra Tekel Aktulun, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel’e katkıları ve desteklerinden dolayı Balıkesir halkı adına teşekkür ediyorum” dedi.

BÜYÜKŞEHİR 516 PERSONELLE SAHADA

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi toplamda 192 araç ve 516 personel ile sahada tam kadro görev yapıyor. İtfaiye Daire Başkanlığı öncülüğünde itfaiye ekipleri enkaz kaldırma işlemlerini sürdürüyor. Sındırgı’nın merkezi ağırlıklı olmak üzere kırsal mahallelerde de yoğun bir çalışma yürüten ekipler, deprem sonrası yıkılan 16 binada yaralı vatandaşların da kurtarılmasının ardından enkaz kaldırma çalışmalarını gerçekleştiriyorlar.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri Sındırgı’da depremin yoğun hasar bıraktığı alanlarda çalışmalarını sürdürüyor. Depremin ardından hemen deprem bölgesine intikal eden ve enkaz sahasında gerekli önlemleri alan zabıta ekipleri bölgede kontrollerini gerçekleştiriyor. Ekipler, itfaiye ve ambulans giriş çıkışlarına yardımcı oluyor.

BASKİ EKİPLERİ TEYYAKKUZDA

Sındırgı’da meydana gelen deprem sonrası Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, 30 personel ve 1 dolu su tankeri, 1 traktör, 3 kepçe, 2 kamyon, 2 transit ve 4 binek araçla gece saatlerinden itibaren sahada seferber oldu. Sındırgı Devlet Hastanesinde tuvalet kurulumu tamamlanarak sağlık hizmetlerinin aksamadan devam etmesi sağlandı. BASKİ ekipleri 1404 adet içme suyu deposu ve 80 adet hizmet binasını kontrol etti. Yapılan son kontroller neticesinde içme suyu ve atık su hizmetlerinde herhangi bir aksama yaşanmadığı belirlendi. Depremden zarar gören evlerdeki su hatlarında oluşan patlaklar için ekipler teyakkuz halinde çalışmalarını sürdürürken hızlıca arızalara müdahale ederek su vanalarını kapatmaya devam ediyor. Vatandaşlara her alanda destek vererek yaraların sarılmasına katkı sunan BASKİ ekipleri, tam kadro bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

UZMAN EKİPLER HASAR TESPİTİ İÇİN SAHADA

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı tarafından Sındırgı’da hasar tespit çalışmaları ilk andan itibaren sürüyor. Bölgede görevli, alanında uzman 2 ekip tarafından çatlak meydana gelen hasarlı binalarda hasar tespit çalışmaları gerçekleştiriliyor. Ayrıca devam eden artçılarla ilgili ölçüm yapmak üzere TÜBİTAK istasyonlarında kontrole çıkan ekipler, artçıların büyüklüğü ve hangi bölgede yoğunlaştığını da yerinde inceliyorlar.

5 BİN KİŞİYE SICAK ÇORBA İKRAMI

Bölgeye sevk edilen Fırıntaşın 2 mobil mutfak aracı ve Kent Lokantası Tır’ı ile 5 binden fazla kişiye sıcak çorba ikramı yapıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 2 bine yakın vatandaşa simit ve poğaça ikramında bulundu. Yaklaşık 15 personelle vatandaşların beslenme ihtiyacını karşılamak için çeşitli ikramlarda bulunan Fırıntaş tarafından konserve yemek, ekmek, kek ve benzeri ikramlar da aralıksız sürüyor. 15 görevli personelle depremin yaralarını sarmak için sağlık ekiplerinin nöbeti de sürüyor. 3 ambulansla bölgede acil durumlar için hizmet veren Büyükşehir Belediyesi, teknik donanımları ve personel gücüyle depremin yaralarını sarıyor. On On Kafe Sındırgı, Avlu ve Zağnos şubeleri de sabaha kadar hizmet verdi.

ARTÇI SAYISI 250’Yİ GEÇTİ

Sındırgı’da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda çalışmalarını sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; İtfaiye, Sağlık ve Sosyal İşler, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme, Zabıta Dairesi ve BASKİ ekipleri ile tam kadro sahada yer alıyor. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre 250’den fazla artçının gerçekleştiği bölgede 4 ve üzeri büyüklükte 10 artçı deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre 20 civarında binanın yıkık ve ağır hasarlı olduğu bildirildi. İl genelinde hastaneye başvuran vatandaş sayısı 72 olarak bildirilirken yıkılan bina içerisinde çıkarılan 1 vatandaş yaşamını yitirdi, 4’ü ise sağlık ekiplerince hastanelere sevk edildi.