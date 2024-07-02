Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Ata'nın huzurunda

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, seçimin ardından ilk kez Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir’e ziyaret gerçekleştirdi. Eşi ve çocuğunun yanı sıra ziyarette Başkan Akın’a; CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, ilçe belediye başkanları ile meclis üyeleri eşlik etti.

Ahmet Akın, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından ilk kez Anıtkabir’e giderek Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebedi istirahatgahında ziyaret etti. Cumhuriyet’in 100’üncü yılında Atatürk’ün kurucusu olduğu Cumhuriyet Halk Partisi’ni, 74 yıl aradan sonra Balıkesir’de birinci parti yapan kadroda yer alan Başkan Ahmet Akın, CHP’li ilçe belediye başkanları ile meclis üyeleri hep birlikte Atamızın manevi huzuruna çıktı.

Ziyarette Başkan Ahmet Akın’a; CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, İvrindi Belediye Başkanı Önder Lapanta, Manyas Belediye Başkanı Ahmet Duru, Marmara Adalar Belediye Başkanı Aydın Dinçer eşlik etti. Ayrıca meclis üyelerinden; Ferit Gündoğdu, Burhanettin Ağabeyoğlu, Burcu Özer, Fatih Barlin, Zafer Abdi Gökçen, Mesut Nail Akın, Merih Arslan, Mehmet Sıray, Emir Arcan, Burhan Ast, Murat Karakoyun, Akın Ertürk, Türkan Akdağ Öztürk, Ahmet Uysal, Zühal Hasanoğulları, İsmail Özdemir, Doğan Ceylan, Cihan Berk Umay, Vedat Erkoyuncu, Samet Yenice, Volkan Altınöz, Sevinç Baykan Özden, Aslıhan Biçki ziyarette hazır bulundu.

“CUMHURİYETİMİZİN; YILMAZ, YORULMAZ BEKÇİLERİYİZ”

Ziyarete; eşi Arbil Hanım ve oğlu Erdal ile birlikte katılan Başkan Ahmet Akın, Anıtkabir Anı Defteri’ne şu satırları yazdı:

“Türk Ulusunun, İstiklalinin ve İstikbalinin Mimarı Büyük Lider Mustafa Kemal Atatürk…

Bugün burada Kuvayı Milliye Şehri Balıkesir’in bir evladı olarak hemşehrilerimin gösterdiği teveccüh sonucunda üstlendiğim mesuliyetin bilinci ve gururuyla huzurlarınızdayım. Kurucusu olduğunuz Cumhuriyet Halk Partisi’ni, 47 yıl sonra ülke sathında birinci parti konumuna taşıyan kadronun bir parçası olmanın iftiharı ile yazıyorum bu satırları. Açtığınız yolda, gösterdiğiniz muasır medeniyetler hedefine; yolumuzu aydınlatan ilkelerinizden taviz vermeden yürümekte ilk günkü gibi kararlıyız. Sadece bir ulusun kaderini değil, dünya tarihinin seyrini değiştiren siz büyük önderin en büyük eseri olan Cumhuriyetimizin; yılmaz, yorulmaz bekçileriyiz.

Yadigârınız ve emanetiniz olan ülkemizi ve cumhuriyetimizi her kulvarda hak ettiği yere taşıyana kadar yorulmadan, durmadan çalışacağız.

Başta şahsınız olmak üzere; silah arkadaşlarınızın, bu toprak parçasını bizlere vatan kılan aziz şehitlerimizin eşsiz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Ruhunuz şad, yadigârınız ilelebet olsun!”