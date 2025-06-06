Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın bayramda huzurevi sakinlerini unutmadı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ile birlikte bayram namazını Zağnos Paşa Cami’nde kıldı. Bayram namazının ardından vatandaşlarla tek tek bayramlaşan Akın, “Hep birlikte nice bayramlarda buluşmak dileğiyle. Tüm Balıkesir Ailemin Kurban Bayramı’nı kutluyorum” dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ile birlikte Kurban Bayramı namazını tarihi Zağnos Paşa Cami’nde kıldı. Balıkesir protokolünün ve Balıkesirli vatandaşların yoğun katılımıyla kılınan bayram namazının ardından geleneksel bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. Ustaoğlu ve Akın, vatandaşlarla tek tek bayramlaştı. Bayramlaşmanın ardından caminin avlusunda sabah kahvaltısı düzenlendi. Bayramların birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiğini söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, sağlıklı, huzurlu ve bereketli bir bayram geçmesi temennisinde bulundu.

HUZUREVİ SAKİNLERİNE ANLAMLI ZİYARET

Akın, bayramın ilk gününde Balıkesir Valiliği tarafından düzenlenen Kurban Bayramı programları kapsamında Balıkesir Huzurevi, Karesi Huzurevi ve Ayten Burhan Erdayı Çocuk Evleri Sitesini ziyaret etti. Huzurevlerinde kalan hemşehrilerinin bayramını kutlayan Akın, huzurevi sakinleriyle tek tek bayramlaşarak hâl hatır sordu. Büyüklerin bayram sevincine ortak olan Başkan Akın, “Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizdeki yaş almış vatandaşlarımızın yaşam kalitesini arttırmak için yeni yeni projeleri hayata geçiriyoruz. Vefası olmayanın bekası olmaz. Yaşlılarımızın daha huzurlu, mutlu ve sağlıklı bir ömür geçirmelerini sağlamak için üzerime ne düşüyorsa yapıyoruz. Bütün huzurevi sakinlerimizin bayramını kutluyorum” diye konuştu. Akın, ardından Ayten Burhan Erdayı Çocuk Evleri Sitesini ziyaret etti. Çocuklarla bir araya gelen Akın, çocukların bayramını kutlarken onlarla yakından ilgilendi. Ziyaretin sonunda Akın, çocuklara bayram hediyelerini takdim etti.

GÜVENLİK GÜÇLERİNE ZİYARET

Başkan Akın, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Nurettin Alkan, Değirmen Boğazı yol kontrol noktasında görev yapan polis ve jandarma güçlerinin bayramını kutlayarak baklava ikram etti. Sürücülerinde bayramını kutlanırken kolonya ve şeker ikram edildi. Vali Ustaoğlu ve Başkan Akın, 112 Acil Çağrı Merkezi personellerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.