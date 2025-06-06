  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın bayramda huzurevi sakinlerini unutmadı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın bayramda huzurevi sakinlerini unutmadı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın bayramda huzurevi sakinlerini unutmadı
Güncelleme:

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ile birlikte bayram namazını Zağnos Paşa Cami’nde kıldı. Bayram namazının ardından vatandaşlarla tek tek bayramlaşan Akın, “Hep birlikte nice bayramlarda buluşmak dileğiyle. Tüm Balıkesir Ailemin Kurban Bayramı’nı kutluyorum” dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ile birlikte Kurban Bayramı namazını tarihi Zağnos Paşa Cami’nde kıldı. Balıkesir protokolünün ve Balıkesirli vatandaşların yoğun katılımıyla kılınan bayram namazının ardından geleneksel bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. Ustaoğlu ve Akın, vatandaşlarla tek tek bayramlaştı. Bayramlaşmanın ardından caminin avlusunda sabah kahvaltısı düzenlendi. Bayramların birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiğini söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, sağlıklı, huzurlu ve bereketli bir bayram geçmesi temennisinde bulundu.

 HUZUREVİ SAKİNLERİNE ANLAMLI ZİYARET

Akın, bayramın ilk gününde Balıkesir Valiliği tarafından düzenlenen Kurban Bayramı programları kapsamında Balıkesir Huzurevi, Karesi Huzurevi ve Ayten Burhan Erdayı Çocuk Evleri Sitesini ziyaret etti.  Huzurevlerinde kalan hemşehrilerinin bayramını kutlayan Akın, huzurevi sakinleriyle tek tek bayramlaşarak hâl hatır sordu. Büyüklerin bayram sevincine ortak olan Başkan Akın, “Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizdeki yaş almış vatandaşlarımızın yaşam kalitesini arttırmak için yeni yeni projeleri hayata geçiriyoruz. Vefası olmayanın bekası olmaz. Yaşlılarımızın daha huzurlu, mutlu ve sağlıklı bir ömür geçirmelerini sağlamak için üzerime ne düşüyorsa yapıyoruz. Bütün huzurevi sakinlerimizin bayramını kutluyorum” diye konuştu. Akın, ardından Ayten Burhan Erdayı Çocuk Evleri Sitesini ziyaret etti. Çocuklarla bir araya gelen Akın, çocukların bayramını kutlarken onlarla yakından ilgilendi. Ziyaretin sonunda Akın, çocuklara bayram hediyelerini takdim etti.

 GÜVENLİK GÜÇLERİNE ZİYARET

Başkan Akın, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Nurettin Alkan, Değirmen Boğazı yol kontrol noktasında görev yapan polis ve jandarma güçlerinin bayramını kutlayarak baklava ikram etti. Sürücülerinde bayramını kutlanırken kolonya ve şeker ikram edildi. Vali Ustaoğlu ve Başkan Akın, 112 Acil Çağrı Merkezi personellerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

text-ad
Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
DEM Parti’den Eren Bülbül’ün annesine bayram tebriği telefonu DEM Parti’den Eren Bülbül’ün annesine bayram tebriği telefonu Önce Fransa şimdi de Tayland... Filenin Sultanları milletler liginde Tayland'ı da devirdi! Önce Fransa şimdi de Tayland... Filenin Sultanları milletler liginde Tayland'ı da devirdi! ''Boykot'' yüzünden Teşkilat'tan kovulan Aybüke Pusat geri dönüyor ''Boykot'' yüzünden Teşkilat'tan kovulan Aybüke Pusat geri dönüyor Anne ve 3 çocuğunun öldüğü faciada onlarca kişiyi kurtaran kahraman o anları anlattı Anne ve 3 çocuğunun öldüğü faciada onlarca kişiyi kurtaran kahraman o anları anlattı Bayram namazına gitmeyenlerin evlerini tek tek basıp hepsini buz gibi suya attılar! Bayram namazına gitmeyenlerin evlerini tek tek basıp hepsini buz gibi suya attılar! 14 yaşındaki sürücü dehşet saçtı: 1 ölü 14 yaşındaki sürücü dehşet saçtı: 1 ölü Sevgilisinden ayrılan Cemre Baysel'den ayrılık kararından birkaç saat sonra olay olan adım! Sevgilisinden ayrılan Cemre Baysel'den ayrılık kararından birkaç saat sonra olay olan adım! Bayram yolundaki tartışmalı radarlara yakalanan sürücü sayısı açıklandı Bayram yolundaki tartışmalı radarlara yakalanan sürücü sayısı açıklandı ''Lapseki Devi'' olarak ünlenen eşsiz meyvenin kilosu 700 TL'ye kadar ulaştı! ''Lapseki Devi'' olarak ünlenen eşsiz meyvenin kilosu 700 TL'ye kadar ulaştı! Erdoğan, Kurban Bayramı mesajında CHP'nin yerel seçim zaferini silip attı! Erdoğan, Kurban Bayramı mesajında CHP'nin yerel seçim zaferini silip attı!
Afra Saraçoğlu Yunanistan'ın tatil cenneti adasından olay pozlar Afra Saraçoğlu Yunanistan'ın tatil cenneti adasından olay pozlar Boğaziçi Üniversitesi'nde Survivor finali krizi çıktı! Boğaziçi Üniversitesi'nde Survivor finali krizi çıktı! Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş'ten MHP lideri Bahçeli'ye zor soru Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş'ten MHP lideri Bahçeli'ye zor soru Türkiye'yi bayram günü yasa boğdu: Elif Azra'dan acı haber geldi.. Türkiye'yi bayram günü yasa boğdu: Elif Azra'dan acı haber geldi.. Yeşil sahaların en pahalı 10 Türk futbolcusu belli oldu Yeşil sahaların en pahalı 10 Türk futbolcusu belli oldu Okul servisi şoförü öğrenciyi imdat çekiciyle yaraladı Okul servisi şoförü öğrenciyi imdat çekiciyle yaraladı Dev yanardağ patladı: Tahliyeler başladı, okullar tatil edildi, yollar kapandı! Dev yanardağ patladı: Tahliyeler başladı, okullar tatil edildi, yollar kapandı! Fenerbahçe'nin yeni futbol direktörü belli oldu Fenerbahçe'nin yeni futbol direktörü belli oldu İnsanlardan aradığı ilgiyi göremeyen inatçı keçi kasadaki paraları alıp kaçtı İnsanlardan aradığı ilgiyi göremeyen inatçı keçi kasadaki paraları alıp kaçtı Ünlü ekonomi muhabiri asgari ücretteki ara zam ihtimalini açıkladı Ünlü ekonomi muhabiri asgari ücretteki ara zam ihtimalini açıkladı