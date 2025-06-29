Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın: ''Bilimin Işığında Güçlü Bir Balıkesir''

Balıkesir’de düzenlenen Sürdürülebilir Kent Buluşması’nda konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, şehrin geleceğine yön verecek projelerde akademisyenlerle güçlü diyalog içerisinde olduklarını söyledi. Balıkesir’i 21. Yüzyılın yükselen ve parlayan yıldızı yapmak için çalıştıklarını ifade eden Akın, “Yer altı yer üstü demiyoruz, gözün gördüğü ve görmediği her yeri yeni yatırımlarla buluşturuyoruz. Bunları yaparken üniversitelerimiz ve akademisyenlerimizle birlikte ortak akılla

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Willmont Hotel’de gerçekleşen “Sürdürülebilir Kent Buluşması” programına katıldı. Programa Başkan Akın’ın yanı sıra; BBB Genel Sekreter Yardımcısı Reyhan Sunci Gülfırat, Mapei Genel Müdürü Selman Tarmur, Balıkesir İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gürkan Özcan, Mimarlar Odası Başkanı Betül Dikici, akademisyenler ve davetliler katıldı.

Balıkesir’in geniş bir coğrafyaya sahip bir şehir olduğunu söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, “Balıkesir, Ege’nin ve Marmara’nın incisi, dünyanın oksijen deposu Kazdağlarının evi, tarım ve hayvancılığın başkenti. Biz, Balıkesir’i 21. Yüzyılın yükselen ve parlayan yıldızı yapmak için çalışıyoruz. Yer altı yer üstü demiyoruz, gözün gördüğü ve görmediği her yeri yeni yatırımlarla buluşturuyoruz. Üniversitelerde ilk toplantılarımızı yapmaya başladık. BAÜN ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitelerimizin akademisyenleriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, odalarımızla toplantılarımızı gerçekleştiriyoruz. Yakında hayata geçirmeyi planladığımız ve benimde en büyük hayalim olan mahalle meclisi projemizle ilgili çalışmalar sürüyor. Hayata geçirmek için yürüttüğümüz çalışmalar da başarılı bir şekilde devam ediyor” diye konuştu.

ÇEVRE DOSTU BİR KENT HEDEFİ

Planlanmayan hiçbir işin sonunda başarı elde edilemeyeceğini belirten Akın, “Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyor ki, “Eğer bir gün, benim sözlerim bilimle ters düşerse, bilimi seçin”. Biz de onun izinden giden onun askerleri olan evlatlarıyız. Bu vizyon doğrultusunda şehrimizde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geniş coğrafyaya sahip şehir olmanın güzel tarafları olduğu kadar zorlukları da var. Çevre dostu bir kent için çalışıyoruz. Çevre Bilim ve Eğitim Merkezi açtık. Beş binden fazla kişi ziyaret etti. Bunlardan çoğu da öğrencilerimiz. Çevremizle ilgili konuları üniversitelerimizle yakın çalışarak bilimsel yöntemlerle ele alıyoruz. Onlarla tam bir istişare içerisindeyiz. Tüm daire başkanlarım, kendi görev alanlarında olan konularla ilgili üniversitelerdeki hocalarımızla sürekli iletişim halinde. Bu bizim için çok önemliydi. Doğru yolda ilerliyoruz. Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) çalışmalarında son aşamaya yaklaştık. Zeytinli ve Altınoluk Doğu Güre İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri için sözleşmeleri imzaladık. Asbestli boruları, Balıkesir’den söküp attık. 1.5 milyarlık yatırımla asbestli borularımızı teker teker değiştiriyoruz. BASKİ ile sulama tesislerimizin çoğunu ön ödemeli sayaçlar ile donatarak gereksiz su kullanımını önlüyoruz. Yüzde 65’in üzerinde su kaçağı var. Bu oranı düşürmek için büyük bir çalışma yürütülüyor. Bu konuda da büyük bir aşama kat ettik. BASKİ çalışanlarımıza da çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“160 BİN BİNAYI TARADIK”

Denizlerde 60 dönüm alanı taradıklarını ve 270 metre hayalet ağın temizlendiği bilgisini veren Akın, “Kırsal mahallelerimize 3 ton kapasiteli 31 adet yangın söndürme tankeri verdik, bu şekilde yangınlara acil müdahaleyi geliştirdik, ayrıca itfaiyemizi 40 yeni araçla güçlendiriyoruz, liyakatli personel alım süreçleri yürütüyoruz, Türkiye’nin dördüncüsü, bölgenin en güçlüsü olacağız. Şehir içi bisiklet yollarını yüzde 10 oranında artırarak 64 kilometreye çıkarttık. 72 bin metrekare peyzaj ve yeşil alan düzenlemesi yaptık. 8 ilçede 800 bin kişiyi etkileyen yaklaşık 160 bin binanın taramasını gerçekleştirdik. Web tabanlı yazılım hazırlandı, veri girişi yapılıyor” şeklinde konuştu.

“HER GÜNÜN HESABINI VEREBİLİRİZ”

Tarımsal kalkınmasını gerçekleştirmiş bir kent hedefiyle projeler hayata geçirdiklerini ifade eden Akın, “Köylerde zengin toprakların fakir işçisi durumuna düşen çiftçilerin sayısı artmaya başladı. Biz bunu kabul etmiyoruz. Tarımda Balıkesir Modelini büyütüyoruz. Planladığımız her ürüne satın alma garantisi veriyoruz. Kooperatifleşmeyi destekliyoruz, dijital ve fiziki satış mağazaları için çalışmalar yürütüyoruz. Çok çalışıyoruz. Her günümüzün hesabını verebiliriz” dedi.