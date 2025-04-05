Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın Cundalıların sesini duydu

Ayvalık’ın Cunda Adası’nda yıllardır büyük bir sorun haline gelen ve sürekli arızalanması nedeniyle kesintilere sebebiyet veren asbestli borulardan oluşan içme suyu şebeke hattı; Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın tüm ekipleri harekete geçirmesiyle Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğünce yenileniyor.

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü, Cunda Adasında sürekli arıza yapan içme suyu hattını değiştirmek için çalışmalara başladı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın öncülüğünde gerçekleşen çalışmalar sayesinde vatandaşlara kesintisiz su sağlanacak. Turizmin gözdesi Ayvalık İlçesi Cunda Adası Namık Kemal Mahallesi Çatal Tepe Mevkiinde ekonomik ömrünü tamamlamış, sürekli olarak içme suyu arızası meydana gelen hatta arızaların önüne geçmek hem içme suyu yetersizliğini gidermek hem de zararlı olan asbestli boruları yenilemek amacıyla Ayvalık Cunda Adası Çatal Mevkii içme suyu hattı yapım projesi hazırlanmış ve çalışmalara başlandı. Uzun yıllar mahallelerinde su borularının ekonomik ömrünü tamamlaması nedeniyle su kesintileriyle mücadele ettiklerini söyleyen mahalle sakinleri, Başkan Akın’ın sorunu görür görmez çözmesi nedeniyle çok mutlu olduklarını dile getirdi.

ZEHİR SAÇAN ASBESTLİ BORULAR DEĞİŞİYOR

Yıllardır yamalarla günü kurtaracak çözümlerin üretildiği, kanserojen etkiye sahip asbestli eski boruları değiştirmeye başlayan BASKİ ekipleri, yeni ve uluslararası standartlara uygun borularla şebeke hattını yeniliyor. 200 mm çapında 605 metre ve 110 mm çapında 3 bin 137 metre olmak üzere toplamda 3 bin 742 metre içme suyu şebeke hattını oluşturacak olan BASKİ ekipleri yapım çalışmalarına başlanılan işte toplamda 450 metre hat yapımını tamamladı.

ÇATAL TEPE MEVKİİ YENİ ATIK SU TERFİ İSTASYONUNA KAVUŞUYOR

Halkın sağlıklı ve kesintisiz suya erişebilmesi için tüm imkânları seferber eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın liderliğinde BASKİ yıllardır çözülmeyen ve üstü kapatılan sorunları bir bir çözüyor. Cunda Adası Çatal Tepe mevkii içme suyu projesinin yanında aynı bölgeye kanalizasyon şebeke hattını devreye almak için 800 metre kanalizasyon şebeke hattı yapımı ve paket atık su terfi istasyonu yapımı tamamlandı. Terfi İstasyonunun bağlantı çalışmaları ise hız kesmeden devam ediyor.

“UZUN YILLARDIR BEKLİYORDUK”

Başkan Akın’ın göreve gelmesiyle birlikte yıllardır süregelen sorunların tek tek çözüme kavuştuğunu söyleyen mahalle sakinlerinden Adil Geçim, “Bu çalışma çok değerli çünkü yıllardır burada yeraltında ciddi kaçaklar var. Bunların yenilenmesi bizi için çok önemli. Cunda, Ayvalık’ın değil, Türkiye’nin değil dünyanın incisi olan yerlerden biri. Buradaki yaşamı gerek temiz su bakımından ki o yeraltındaki kaçaklardan dolayı mikroplar da yediğimizin, içtiğimizin arasına karışıyor. Bu sorunların önlenmesi için yapılan çalışmaları çok olumlu ve güzel. Artık bu çalışmaların başlamasına seviniyoruz çünkü uzun yıllardır bunu bekliyorduk.” şeklinde konuştu.

“AHMET BAŞKAN’IMIZA ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ”

BASKİ tarafından Cunda Adası’nda yapılan çalışmaları memnuniyetle karşıladıklarını söyleyen mahalle sakinlerinden Orhan Orbay, “Valla uzun zamandır bekliyorduk. Bu çalışmalar iyi ki yapılıyor, teşekkür ederiz. Biz 50 senelik bir siteyiz. Buralar çok eski ve eski tip metal borular var. Bunlar paslanıyor, çürüme yapılıyor. Her gün ana hatlar patlıyordu. O yüzden çok büyük sıkıntı yaşıyorduk. Sularımız kesiliyordu, sarnıçtan kullanıyorduk. Daha sonra tazyikten tekrar patlıyordu. İnşallah döşenen yeni borulardan sonra bu sorunları yaşamayacağız. 2025 bütçesini alıp, belediye bu kadar borçlu olmasına rağmen bu çalışmaları yaptığı için Ahmet Başkan’ımıza teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.