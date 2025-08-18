Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın: ''Deprem Bölgesinde başarılı bir sınav verdik''

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Sındırgı’da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin deprem bölgesinde yürüttüğü çalışmalarla ilgili olarak basın toplantısı düzenledi. Büyükşehir ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarla deprem bölgesinde başarılı bir sınav verdiğini söyleyen Akın, “Depremi engelleyemeyiz ancak etkilerini hep birlikte azaltabiliriz. Bunun konuda bilimin ışığında planlı, kararlı ve hızlı adımlar atmak zorundayız” dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, geçtiğimiz günlerde Sındırgı’da yaşanan 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından Büyükşehir Belediyesinin deprem bölgesinde gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında basın açıklaması düzenledi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesinde gerçekleşen basın açıklamasına Akın’ın yanı sıra; CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Naki Çetin, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları, basın mensupları katıldı. Depremin yaşandığı günden bugüne bölgeden elini ayağını çekmeyen ve vatandaşlarla bir araya gelerek onların taleplerini ivedilikle çözüme kavuşmasını sağlayan Akın, deprem olur olmaz “Birlikte yaşadık, birlikte aşacağız” diyerek sahada olduğunu söyledi. Balıkesir Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve AFAD’ın koordineli bir şekilde deprem bölgesinde çalışmalar yürüttüğünün bilgisini veren Akın, Büyükşehir Belediyesi Sındırgı İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin anında müdahale ettiğini belirterek bölgeyi tarayarak yıkılan binada hemen arama kurtarma çalışmalarına başladığını söyledi. Depremde hayatını kaybeden Nihat Önbaş’a Allah’tan rahmet dileyen Akın, depremden etkilenen hemşehrilerine de geçmiş olsun dileklerini yineledi. Akın, depremin ardından Balıkesir’e gelen ve süreci yakından takip eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’na teşekkür etti.

DEPREM BÖLGESİNE SU VE GIDA YARDIMI

Balıkesir’deki depremi kurum ve kuruluşlarla el ele vererek süreci tam bir devlet duruşuyla ve olgunluğuyla yönettiklerinin altını çizen Akın, bundan sonraki süreçte de bu anlayışla devam edeceklerini söyledi. Depremin gerçekleştiği ilk andan itibaren İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın 53 araç, 329 personel ile kurtarma çalışmalarına katıldığını belirten Akın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait 225 araç ve 812 personel ile çalışmalara katıldığını açıkladı. Depremin meydana geldiği ilk akşam Sındırgı ve Bigadiç İlçelerinde bulunan toplam 155 mahalle muhtarının aranarak yardıma gidildiğini belirtti. Vatandaşların beslenme ihtiyaçlarını gidermek içim bölgeye anında gıda ve su takviyesinin yapıldığını ifade eden Akın, “19 bin yurttaşımıza 24 saat kesintisiz hizmet vererek çay, su ve kumanya dağıttık. 2 mobil mutfak, 2 mobil çay,kahve aracı ile vatandaşlarımıza sıcak yemek, çay, kahve hizmeti sağlamaya devam ediyoruz. Ayrıca bölgede 6 bin kişilik çorba, 6 bin 650 kişilik sıcak yemek, 7 bin adet kumanya, 10 bin 500 adet kek, 65 bin adet su, bin adet konserve, 11 bin 500 adet meyve suyu, 25 bin adet ekmek, 20 bin adet çay/kahve, 20 bin adet simit dağıtımı yapılmıştır” diye konuştu.

“MAHALLE MUHTARLARIMIZI TEK TEK ARADIK”

Depremin ilk anından itibaren 3 ambulans ve 6 sağlık personelinin deprem bölgesine gönderilerek sağlık desteği sağlandığını ifade eden Akın, “İlçe Belediyelerimiz ve hayırsever vatandaşlarımız tarafından verilen 6 bin adet simit, 6 bin adet su, 2 bin adet meyve suyu, 2 bin adet kek, 10 bin adet kumanya dağıtımı yaptık. Depremzede vatandaşlarımıza 300 adet sandalye, 50 adet masa, 7 bin adet polar battaniye dağıttık. Kadın ve Aile Hizmetleri ve Yaşlı Bakım Hizmetleri sağladık. Ayrıca sosyolog ve psikologlarımızdan oluşan ekipler deprem bölgesinde psikososyal destek çalışmaları yürütüldü. Sındırgı İlçemizde ikamet eden Yakın Kart sahibi vatandaşlarımızın her birine 2 bin 500’er lira nakdi deprem yardımı yaptık. Vatandaşlarımızdan Çağrı Merkezine gelen talepler anında değerlendirilmiş, yakın çözüm ekipleri deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın taleplerini anlık olarak ilgili birimlere bildirmiştir. İstisnasız tüm mahalle muhtarlarımızı ziyaret ederek taleplerini ayrıca aldık. Yol temizliği, hasarlı binaların yıkımı, moloz temizliği ve transferi, konteyner kentlerin kurulumu için zemin ve çevre düzenleme hizmetleri verdik. Konteynerlerin elektrik bağlantılarını, bakım ve onarım hizmetlerini sağladık” şeklinde konuştu.

“DEPREMZEDE ÇOCUKLARIN YANINDA OLDUK”

Deprem bölgesinde bulunan meskenlerde hasar tespit çalışmalarına 6 araç ve 12 teknik personel ile katılım sağladıklarını ifade eden Akın, “İl genelinde bulunan 1404 su deposu ve 80 hizmet binasının kontrollerini sağlayarak, deprem bölgesinde 1700 metre içmesuyu, 1153 metre kanalizasyon şebeke hattı yapımı düzenlenmiş, 139 adet su ve kanalizasyon şebeke hattı arızası onarılmış, 24 adet kuka vasıtasıyla kanalizasyon şebeke temizlikleri ve içme suyu depolarının temizlikleri yapıldı. Depremden etkilenen mahallelerimizin su ihtiyacının karşılanması için tanker ile içmesuyu hizmetini sürekli kıldık. Sındırgı Ovası sulama sahasında bulunan toplam 106 bin 143 metre uzunluğundaki kanalet hattında, deprem nedeniyle hasar gören 28 adet kanalet yenisiyle değiştirilmiş ve toplam 80 adet su kanalında bakım onarım çalışması yapılmıştır. Sındırgı’da kurulan Sahra Hastanesi için içme suyu ve kanalizasyon bağlantıları yapıldı. Konteyner kentlerin su ve kanalizasyon bağlantıları yapılmış ve yapılmaya devam ediyor. Deprem bölgesinde bulunan çocuklarımız için Sındırgı ilçe stadyumunda spor etkinlikleri düzenledik. Kırsal mahallelerimizde tarım ve hayvancılık ile ilgili tespit ettik. Hafriyat ve moloz kaldırma ve depolama hizmetlerini temin ettik. Deprem bölgemize ivedilikle intikal sağladık. Enkaz alanının güvenliğini sağlanmış olup akabinde deprem bölgesinde güvenlik ve esenlik hizmetlerini yürüttük. Ayrıca deprem bölgemizde mobil duş ve tuvalet tırı yönlendirilmiş olup, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşıladık” ifadelerini kullandı.

“150 BİN BİNAYI TARADIK”

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin bütün birimleri ile deprem bölgesinde 7/24 hizmet vererek başarılı bir sınav verdiklerinin altını çizen Akın, “Tüm vatandaşlarımız rahat edene kadar bizler de evimize gitmedik, onlarla beraber olduk. Depremi engelleyemeyiz ancak etkilerini hep birlikte azaltabiliriz. Bunun yolu da bilimin ışığında planlı, kararlı ve hızlı adımlar atmak zorundayız. Bu kapsamda; ilk adım olarak 2024 yılı Ağustos ayında kurduğumuz Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığımız, kısa sürede önemli projeleri hayata geçirdi. Kızpınar ve Adnan Menderes Mahallelerimizi kapsayan 5,42 hektarlık alanı dönüşüm alanı ilan ettik ve Belediyemiz adına yetki almak üzere dosyamızı Cumhurbaşkanlığı onayına sunduk. Öncelikle zemin yapısı riskli ve nüfus yoğunluğu yüksek 8 ilçemizde toplam 150 bin binayı kapsayan tarama çalışmalarını geçtiğimiz ay tamamlayarak bina envanter bilgileri risk durumlarını tespit etmek üzere Balıkesir İnşaat Mühendisleri Odası ile iş birliği yaptık. Bu veriler kullanılarak Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi hazırlamak için çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Diğer İlçelerimizde de bu çalışmaları planladık. Edremit, Bandırma ve Burhaniye ilçelerinde saha tespitleri yapılmış; Edremit’te İbrahimce ve Gazicelal Mahallelerinin dönüşüm alanı ilan edilmesi için Meclisimize teklif sunduk. Diğer İlçelerimizde de çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.

"DEPREMİ ENGELLEYEMEYİZ, AMA ETKİLERİNİ HEP BİRLİKTE AZALTABİLİRİZ”

“İLÇELERDE SAHA TESPİTLERİ YAPILIYOR”

Toplanan veriler kullanılarak Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi hazırlamak için çalışmaların devam ettiğini söyleyen Akın, “Diğer İlçelerimizde de bu çalışmaları planladık. Edremit, Bandırma ve Burhaniye ilçelerinde saha tespitleri yapılmış; Edremit’te İbrahimce ve Gazicelal Mahallelerinin dönüşüm alanı ilan edilmesi için Meclisimize teklif sunduk. Diğer İlçelerimizde de çalışmalarımız devam ediyor. Sabit Deprem Merkezi ve Gezici Deprem Simülasyon Tır Projesi hazırladık. AFAD onayına Mart 2025’te sunduk, takibini yapmaktayız. Deprem Simülasyon TIR’ı ile 7 ilçemizde vatandaşlarımızı bilgilendirdik. Çocuklarımızı da unutmadık anaokulu öğrencilerine deprem farkındalık eğitimleri verdik” diyerek farkındalık çalışmalarıyla ilgili bilgilendirmeleri yaptı.

KENTSEL DÖNÜŞÜM BİLGİLENDİRME OFİSİ İLE VATANDAŞLAR RAHATLIKLA BİLGİ ALACAK

Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme Ofisi’nin bu ay içinde hizmete açılacağını dile getiren Ahmet Akın, “TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi iş birliği protokolü ve sözleşmemizi 2025 Haziran ayında imzaladık ve bu kapsamda ilimizdeki tüm aktif fayların haritalanması, deprem tehlike analizleri ve afet stratejik eylem planlarının hazırlanmasına başladık. Pilot bölge seçilen Adnan Menderes Mahallesi’nde ilk defa kurduğumuz Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme Ofisini bu ay hizmete açıyoruz. Vatandaşlarımız burada kentsel dönüşüm süreci, hak sahipliği süreçleri ve deprem güvenliği hakkında doğrudan bilgi alabilecekler” ifadelerini kullandı.

‘CBS’ SAYESİNDE VERİLER TEK PLATFORMDA

Akın, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Diğer yandan afetlere karşı daha güçlü ve etkin bir mücadele yürütmek amacıyla Afet İşleri Dairesi Başkanlığımızın aktif hale getirilmesi için tüm çalışmalarımızı tamamladık.Bu süreçte, afet yönetimi faaliyetlerimizi BAKOM (Afet Koordinasyon Merkezi) Şube Müdürlüğümüz aracılığıyla sürdürdük. Yaşananlarda öğrendiğimiz için önümüzdeki günlerde modern bir Afet Kriz Merkezi kuracağız, böylece afetlere hazırlık ve müdahale kapasitemizi en üst seviyeye çıkaracağız. Afet Lojistik Merkezleri kurarak, afet anında vatandaşlarımızın ihtiyaçları daha hızla karşılayacağız.Son teknoloji ekipmanlarıyla donatılmış, bilimsel veriler ışığında çalışan bir afet yönetim sistemi oluşturacağız. Dijital İkiz projemizle, tüm CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) verileri tek platformda erişilebilir hale getirilecek, kurumlar arası veri bütünlüğünü sağlayacağız"

“GELECEĞE DEPREM KORKUSU DEĞİL DEPREM GÜVENLİĞİ BIRAKMAK İSTİYORUZ”

“Birlik ve beraberlik içinde depreme karşı dirençli bir kent oluşturmak için çalışmaların süreceğini dile getiren Başkan Akın, “Yaşadığımız depremlerin acısını unutmadık, unutturmayacağız. Daha güvenli, dirençli ve yaşanabilir bir Balıkesir için çalışmaya, bilimi ve planlamayı esas alan projeler üretmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Depremle mücadele konusunu milli bir dava olarak görüp öyle hareket etmek gerekir. Bu işin bir partisi yok. Birlik ve beraberlik içerisinde bir seferberlik mantığıyla mücadele vermeliyiz. Bunun için çalışıyoruz ve bu başarıyı hep birlikte elde edeceğiz. Kısacası bütün bir millet olarak bu bilinç ve hassasiyetle yaşamak zorundayız. Çünkü biz, gelecek nesillere deprem korkusu değil, deprem güvenliği bırakmak istiyoruz.”dedi.

BAŞKAN AKIN’DAN BALIKESİRLİLERE DAVET

Konuşmasının sonunda Başkan Akın, Balıkesirli hemşehrilerini 65. Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Güreşlerine ve ana destekçisi olduğu Orhanlı Çerkes Festivali’ne davet etti.