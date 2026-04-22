  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın dünya çocuklarını ağırladı
Güncelleme:

Bu yıl ikincisi düzenlenen Balıkesir Uluslararası Çocuk Festivali kapsamında dokuz farklı ülkeden gelen dünya çocuklarını ağırlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, minik misafirleriyle Türkçe, İngilizce ve İspanyolca sohbet etti. Balıkesir’de 365 günün çocukların günü olduğunu belirten Akın, tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 2. Balıkesir Uluslararası Çocuk Festivali kapsamında şehre gelen Macaristan, Gürcistan, Meksika, Kırgızistan, Kosova, Polonya, Bulgaristan, Romanya ve Karadağlı çocukları ağırladı. Başkan Akın, kendisini ziyaret eden çocuklarla Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda bir araya geldi. Çocuklarla yakından ilgilenen Akın, Türkçe, İngilizce ve İspanyolca dillerinde sohbet gerçekleştirirken minik misafirlerinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

“BALIKESİR’DE 365 GÜN ÇOCUKLARIN GÜNÜDÜR”

 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın tüm dünyada kutlanan bir çocuk bayramı olduğunu belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, “Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bugünü bütün dünya çocuklarına armağan etti. Farklı ülkelerden gelen çocuklarımızı Balıkesir’de, ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Balıkesir’de 365 gün çocukların günüdür. Çocuklarımızın hayalleri bizim hedefimizdir. Çocuklar, geleceğin teminatıdır. Kurduğunuz hayaller ne kadar güzel olursa yarınlarınızda o kadar aydınlık olur. Bütün dünya çocuklarının, iyi şartlar altında, huzurlu ve mutlu bir ortamda yaşaması bizler için çok önemli. Herkesin huzur içinde olduğu bir dünya diliyorum.” diye konuştu.

Bu Haberleri Kaçırma...

Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
