Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın: ''Esnaf kazanırsa Balıkesir kazanır''

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, BESOB’un yeni hizmet binasının ve Burhaniye’deki restoranın açılışında yaptığı konuşmada, “Biz bu şehri birlikte yönetiyoruz. Esnafımız güçlüyse Balıkesir güçlüdür. Esnafımız kazanıyorsa Balıkesir kazanır. Bu anlayışla dayanışmayı büyüten, üretimi destekleyen, emeği yücelten bir şehir olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliğinin yeni hizmet binasının açılış törenine katıldı. Törene Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Balıkesir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (BESOB) Başkanı Fehmi Erdem, Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Nazmi Yarış, oda ve dernek başkanları, diğer illerden gelen birlik başkanları ve basın mensupları katıldı.

“Esnaf olmadan eşraf olmaz” ilkesiyle hareket ettiklerini söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, bu anlayış doğrultusunda sabahın erken saatlerinde dükkânını açan, akşam geç saatlere kadar çalışan, evine helal ekmek götürme mücadelesi veren esnafın her zaman yanında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini söyledi. Göreve geldiği ilk günden itibaren her zaman esnafın en yakınında olduklarını belirten Akın, “Esnaf ve Sanatkâr İşleri Daire Başkanlığımızı kurduk. Şehrimizi ilgilendiren her önemli kararda, ilgili esnaf odalarımızla istişare ediyoruz. Ortak aklı egemen kılmak için hep birlikte çalışıyoruz. Açılışını yaptığımız bu hizmet binasını da tüm yapım süreçlerini tamamlayarak esnafımızın hizmetine sunduk. Yine Burhaniye Taylıeli’nde bulunan BESOB restoran binasının tadilatını da Balıkesir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliğimiz ile birlikte tamamladık ve kullanımınıza hazır hale getirdik.” şeklinde konuştu.

“ESNAFIMIZIN GELİŞİMİNİ ÇOK ÖNEMSİYORUZ”

Sosyal belediyeciliği sadece sözde değil, özde de hayata geçirdiklerini vurgulayan Akın, “Sağ elin verdiğini sol el görmeden anlayışıyla yürüttüğümüz Yakın Kart projemizde, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sağladığımız destekleri özellikle yerel esnafımız üzerinden gerçekleştiriyoruz. Böylece hem vatandaşımıza destek oluyor hem de esnafımızı koruyoruz. Esnafımızın gelişimini çok önemsiyoruz. Bu yüzden ulusal fuarlara ve organizasyonlara katılım için her türlü desteği sağlıyoruz. Eğitim, seminer ve toplantılarınız için belediyemizin tüm imkânlarını esnafımıza sağlıyoruz. Unutulmaya yüz tutmuş mesleklerimizi yaşatmak ve korumak da boynumuzun borcudur. Servis ve taksi esnafımızın yıllardır yaşadığı mağduriyetleri de görmezden gelmedik. Hak kaybına uğrayan plakaların iade sürecini tamamladık. Ve elbette esnafımızın emeğini korumak için seyyar satıcılar ve korsan taşımacılıkla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Ekiplerimiz sahada, denetimlerimiz aralıksız devam ediyor.” diye konuştu.

 “BİZ, BU ŞEHRİ BİRLİKTE YÖNETİYORUZ”

Balıkesir’de birlik ve beraberliğin hakim olduğunu aktaran Akın, “Biz bu şehri birlikte yönetiyoruz. Esnafımız güçlüyse Balıkesir güçlüdür. Esnafımız kazanıyorsa Balıkesir kazanır. Bu anlayışla dayanışmayı büyüten, üretimi destekleyen, emeği yücelten bir şehir olmaya devam edeceğiz. Ben inanıyorum ki birlikte çalıştıkça, birlikte ürettikçe Balıkesir’i çok daha güzel yarınlara taşıyacağız.” dedi.

USTAOĞLU: “BESOB’UN KURUMSAL KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRECEK”

Açılan yeni hizmet binasının hayırlı olmasını dileyen Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, “Esnaf odalarımız çok kıymetli kurumlarımızdır. Balıkesir; sanatıyla, kültürüyle köklü ve tarihi bir geçmişi olan şehirdir. Ahilik geleneğini yaşatmaya ve diri tutmaya çalışan; dürüst, ahlaklı ve erdemli kazancı ön planda tutan şehirdir. Açılışını gerçekleştirdiğimiz yeni hizmet binasının Balıkesir Esnaf ve Sanatkarları Birliğimizin kurumsal kapasitesini güçlendireceğine inanıyorum.” dedi.

PALANDÖKEN: “BALIKESİR’E HAYIRLI OLSUN”

Açılışı yapılan yeni hizmet binasının Balıkesir esnafına büyük katkı sağlayacağını söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Balıkesir’de güzel bir kültür var. Hem zanaat hem de zanaatkara verilen değer var. Esnafa da gereken destek veriliyor. Yeni hizmet binamızın şehrimize ve esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

ERDEM: “BİZ, BİRLİKTE BAŞARDIK”

Balıkesir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (BESOB) Başkanı Fehmi Erdem yaptığı konuşmada sadece bir binanın açılışını yapmadıklarını dile getirirken, “Esnafımıza verdiğimiz değeri, hizmet anlayışımızı ve geleceğe olan inancımızı gösteriyoruz. Bu eserler ortak emeğin, inancın ve güçlü bir dayanışmanın sonucudur. Biz birlikte başardık. Birlikte daha büyük hedeflere yürüyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

BALIKESİR ESNAFININ YENİ ADRESİ BURHANİYE’DE AÇILDI

 Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliğinin yeni hizmet binasının açılış programının ardından Burhaniye Taylıeli Mahallesi’nde hizmete sunulan kahvaltı ve et restoranın açılışına katıldı. Ahilik geleneğini sürdüren esnaf teşkilatının birlik ve dayanışma duygularıyla tasarladığı her projenin kendileri için çok kıymetli olduğunu söyleyen Akın, “Taylıeli Mahallemizde hizmete alınan restoranımız esnaflarımızın birlik ve dayanışma duygularına karşı hissettiğimiz özenin en bariz kanıtıdır. Ben her zaman şunu söyledim: Biz, bu şehri birlikte yönetiyoruz. Esnafımız güçlüyse biz de güçlüyüz. Esnafımız kazanıyorsa şehrimiz de kazanıyor demektir. Biz; bu anlayışla şehrimizde birlik olabilen, alın terini ve emeği yücelten bir yönetim anlayışıyla çalışmaya devam edeceğiz. Ben, inanıyorum ki birlikte çalıştıkça ve birlikte ürettikçe Kuvayımilliye ruhuyla Balıkesir’i çok daha güzel yarınlara taşıyacağız.” şeklinde konuştu.

