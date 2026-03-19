Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın: ''Her Balıkesirli bir şehit ve gazi ailesidir''

Çanakkale Zaferi’nin 111. yıl dönümünde şehit yakınları ve gazilerle iftarda bir araya gelen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, “İstiklal Madalyalı bir dedenin torunu olarak vatanın birliği için canla başla çalışmaya devam edeceğiz.” dedi. Kuvayımilliye ruhunun Balıkesir’in genlerinde olduğunu vurgulayan Akın, Balıkesir’in kahramanlık mirasına sahip çıkacaklarını söyledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve eşi Arbil Akın, şehit yakınları, gaziler ve gazi aileleriyle iftarda bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesinin Tuna Plaza’da düzenlediği iftar programında konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir’in Kuvayımilliye şehri olduğunu belirtirken, “Balıkesir; bağımsızlık meşalesinin ilk kez yakıldığı, vatan demenin bedelinin kanla ve canla ödendiği toprakların adıdır. İşte tam da bu yüzden, Balıkesir’in her bir ferdi, ruhunda o kahramanlık ateşini taşır. Her Balıkesirli aslında bizatihi bir şehit ve gazi ailesidir.” dedi.

“ÖMÜR BOYU OMUZLARIMIZDA TAŞIYACAĞIMIZ EN ŞEREFLİ MİRASTIR”

Akın, “Bizim genlerimizde Alaca Mescit’in ruhu, Koca Seyit’in bileği, vatan sevdalılarının duası vardır. Sizler, bu asil ruhun bizlere en kıymetli emanetlerisiniz. Şunu bir an olsun aklımızdan çıkarmamalıyız ki eğer bugün bu topraklarda başımız dik, alnımız açık ve hür bir biçimde nefes alabiliyorsak bu tamamen vatan uğruna kendini feda eden aziz şehitlerimizin ve “Ölürsem şehit, kalırsam gazi” diyerek cepheye koşan yiğitlerimizin sayesindedir. Onlar, bizim istiklalimiz için kendi istikballerinden vazgeçtiler. Bu büyük fedakârlığa karşı duyduğumuz minnet borcu, ömür boyu omuzlarımızda taşıyacağımız en şerefli mirastır.” şeklinde konuştu.

“BİRLİK VE BERABERLİK RUHUMUZ PERÇİNLENDİ”

Ramazan ayı boyunca Balıkesir’de birlik ve beraberlik ruhunun daha da perçinlendiğini dile getiren Akın, “Vatanın birliği ve bütünlüğü için canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizin ruhları için dualar ettik, ediyoruz. Bugün 18 Mart Çanakkale Zaferimizin 111. yılını kutluyoruz. Başkomutanımız, Ulu Önderimiz Anafartalar Kahramanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının aziz hatıralarını rahmetle yâd ediyorum. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk.” şeklinde konuştu.

“BİRLİK VE BERABERLİK ZAMANIDIR”

“Vefası olmayanın bekası olmaz” diyen Akın, konuşmasını şöyle sürdürdü: “İstiklal Madalyalı bir dedenin torunu, İstiklal Madalyası emanetini taşıyan bir kardeşiniz olarak her zaman vatan, bayrak, millet, toprak bunları kendisiyle özdeşleştirmiş bir kardeşinizim. “Söz konusu vatansa gerisi teferruattır” diyen ve “Yurtta sulh cihanda sulh” diyen Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden giden bir kardeşinizim. Şu anda ülkemizin etrafı bir ateş çemberi. Şu anda bir ve beraber olma zamanıdır. Milletimiz sağ olsun, devletimiz var olsun hemşehrim. Şimdi Kuvayımilliye zamanı. Bu süreçlerde ayrımcılık ve particilik olmaz. Birlik ve beraberlik olur. Bu şehir için hayallerimiz var, onları birer birer hayata geçirmek için çalışıyoruz. Vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmak, yaşam kalitesini yükseltmek için çalışıyoruz. Bizler, Balıkesir’imiz için canla başla çalışmaya devam edeceğiz.” İftara katılanların yaklaşan Ramazan Bayramını tebrik eden Akın, “Allah birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi bozmasın. Allah tuttuğumuz oruçları kabul eylesin. Sağ olun, var olun.” dedi.