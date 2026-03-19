  4. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın: ''Her Balıkesirli bir şehit ve gazi ailesidir''

Çanakkale Zaferi’nin 111. yıl dönümünde şehit yakınları ve gazilerle iftarda bir araya gelen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, “İstiklal Madalyalı bir dedenin torunu olarak vatanın birliği için canla başla çalışmaya devam edeceğiz.” dedi. Kuvayımilliye ruhunun Balıkesir’in genlerinde olduğunu vurgulayan Akın, Balıkesir’in kahramanlık mirasına sahip çıkacaklarını söyledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve eşi Arbil Akın, şehit yakınları, gaziler ve gazi aileleriyle iftarda bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesinin Tuna Plaza’da düzenlediği iftar programında konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir’in Kuvayımilliye şehri olduğunu belirtirken, “Balıkesir; bağımsızlık meşalesinin ilk kez yakıldığı, vatan demenin bedelinin kanla ve canla ödendiği toprakların adıdır. İşte tam da bu yüzden, Balıkesir’in her bir ferdi, ruhunda o kahramanlık ateşini taşır. Her Balıkesirli aslında bizatihi bir şehit ve gazi ailesidir.” dedi.

“ÖMÜR BOYU OMUZLARIMIZDA TAŞIYACAĞIMIZ EN ŞEREFLİ MİRASTIR”

Akın, “Bizim genlerimizde Alaca Mescit’in ruhu, Koca Seyit’in bileği, vatan sevdalılarının duası vardır. Sizler, bu asil ruhun bizlere en kıymetli emanetlerisiniz. Şunu bir an olsun aklımızdan çıkarmamalıyız ki eğer bugün bu topraklarda başımız dik, alnımız açık ve hür bir biçimde nefes alabiliyorsak bu tamamen vatan uğruna kendini feda eden aziz şehitlerimizin ve “Ölürsem şehit, kalırsam gazi” diyerek cepheye koşan yiğitlerimizin sayesindedir. Onlar, bizim istiklalimiz için kendi istikballerinden vazgeçtiler. Bu büyük fedakârlığa karşı duyduğumuz minnet borcu, ömür boyu omuzlarımızda taşıyacağımız en şerefli mirastır.” şeklinde konuştu.

“BİRLİK VE BERABERLİK RUHUMUZ PERÇİNLENDİ”

Ramazan ayı boyunca Balıkesir’de birlik ve beraberlik ruhunun daha da perçinlendiğini dile getiren Akın, “Vatanın birliği ve bütünlüğü için canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizin ruhları için dualar ettik, ediyoruz.  Bugün 18 Mart Çanakkale Zaferimizin 111. yılını kutluyoruz. Başkomutanımız, Ulu Önderimiz Anafartalar Kahramanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının aziz hatıralarını rahmetle yâd ediyorum. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk.” şeklinde konuştu.

“BİRLİK VE BERABERLİK ZAMANIDIR”

“Vefası olmayanın bekası olmaz” diyen Akın, konuşmasını şöyle sürdürdü: “İstiklal Madalyalı bir dedenin torunu, İstiklal Madalyası emanetini taşıyan bir kardeşiniz olarak her zaman vatan, bayrak, millet, toprak bunları kendisiyle özdeşleştirmiş bir kardeşinizim. “Söz konusu vatansa gerisi teferruattır” diyen ve “Yurtta sulh cihanda sulh” diyen Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden giden bir kardeşinizim. Şu anda ülkemizin etrafı bir ateş çemberi. Şu anda bir ve beraber olma zamanıdır. Milletimiz sağ olsun, devletimiz var olsun hemşehrim. Şimdi Kuvayımilliye zamanı. Bu süreçlerde ayrımcılık ve particilik olmaz. Birlik ve beraberlik olur. Bu şehir için hayallerimiz var, onları birer birer hayata geçirmek için çalışıyoruz. Vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmak, yaşam kalitesini yükseltmek için çalışıyoruz. Bizler, Balıkesir’imiz için canla başla çalışmaya devam edeceğiz.” İftara katılanların yaklaşan Ramazan Bayramını tebrik eden Akın, “Allah birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi bozmasın. Allah tuttuğumuz oruçları kabul eylesin. Sağ olun, var olun.” dedi.

Trafikte yapay zekalı radarlar devrede: Sürücülere ceza yağdı!
Trafikte yapay zekalı radarlar devrede: Sürücülere ceza yağdı!
Altın fiyatları düşüşe geçti İslam Memiş'ten dikkat çeken bir uyarı geldi
Altın fiyatları düşüşe geçti İslam Memiş'ten dikkat çeken bir uyarı geldi
Herkes yaşlandı, o yerinde sayıyor... Ekranların güzel oyuncusu gençlik ve güzellik sırrını açıkladı
Herkes yaşlandı, o yerinde sayıyor... Ekranların güzel oyuncusu gençlik ve güzellik sırrını açıkladı
Yazın dibi görünen barajdan sevindiren haber: Yüzde 100 doldu!
Yazın dibi görünen barajdan sevindiren haber: Yüzde 100 doldu!
Bodrum'da doğada yapılan yürüyüşte tesadüfen doğanın bir devi keşfedildi: Tam 19 metre çapında
Bodrum'da doğada yapılan yürüyüşte tesadüfen doğanın bir devi keşfedildi: Tam 19 metre çapında
Survivor'da görülmemiş ceza! Ödül oyununun ardından sürpriz ''ayrılık'' kararı
Survivor'da görülmemiş ceza! Ödül oyununun ardından sürpriz ''ayrılık'' kararı
İncirlik Üssü kimin kontrolünde? MSB tartışmalara noktayı koydu
İncirlik Üssü kimin kontrolünde? MSB tartışmalara noktayı koydu
Bayramda yola çıkacaklar dikkat! Emniyet sabit radarların yerlerini tek tek açıkladı
Bayramda yola çıkacaklar dikkat! Emniyet sabit radarların yerlerini tek tek açıkladı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Akaryakıtta tarihin en büyük zammı geliyor! Bayram 5 TL 70 Kuruşluk zamla başlayacak! Akaryakıtta tarihin en büyük zammı geliyor! Bayram 5 TL 70 Kuruşluk zamla başlayacak! Merkez Bankası'ndan hükümete 'enflasyon' mektubu! Bakan Şimşek'e gönderildi Merkez Bankası'ndan hükümete 'enflasyon' mektubu! Bakan Şimşek'e gönderildi Trump'tan bir tehdit daha: ''Katar'ı bir daha vurursanız Güney Pars'ı haritadan silerim'' Trump'tan bir tehdit daha: ''Katar'ı bir daha vurursanız Güney Pars'ı haritadan silerim'' Bankada parası olanlar dikkat... Türk Lirası'na en yüksek faizi 13 banka belli oldu Bankada parası olanlar dikkat... Türk Lirası'na en yüksek faizi 13 banka belli oldu Ramazan Bayramı boyunca hava durumu nasıl olacak ? İşte gün gün hava durumu tahminleri Ramazan Bayramı boyunca hava durumu nasıl olacak ? İşte gün gün hava durumu tahminleri İçişleri Bakanlığı'ndan bayram sürprizi! Güzergahınızdaki denetim noktalarını sorgulayabilirsiz! İçişleri Bakanlığı'ndan bayram sürprizi! Güzergahınızdaki denetim noktalarını sorgulayabilirsiz! Bazı bakanlıklarda görevler değişti, 5 üniversiteye rektör atandı! Bazı bakanlıklarda görevler değişti, 5 üniversiteye rektör atandı! Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan ihanet iddiaları ve boşanma davası sonrası dikkat çeken hamle Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan ihanet iddiaları ve boşanma davası sonrası dikkat çeken hamle Güzel şarkıcıdan üzen haber: ''Ağrıdan baygınlık geçiriyordum'' deyip gözyaşları içinde kaldı! Güzel şarkıcıdan üzen haber: ''Ağrıdan baygınlık geçiriyordum'' deyip gözyaşları içinde kaldı! Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler ve dev eşleşmeler belli oldu Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler ve dev eşleşmeler belli oldu
Filenin Galatasaraylı Sultanları, Romanya'da adlarını finale yazdırdı! Filenin Galatasaraylı Sultanları, Romanya'da adlarını finale yazdırdı! Galatasaray şokta! Victor Osimhen ve Noa Lang'tan kötü haber geldi! Galatasaray şokta! Victor Osimhen ve Noa Lang'tan kötü haber geldi! Yol verme tartışması meydan savaşına döndü! 4 kişi 1 sürücüyü tekme tokat darbetti! Yol verme tartışması meydan savaşına döndü! 4 kişi 1 sürücüyü tekme tokat darbetti! Survivor'da görülmemiş ceza! Ödül oyununun ardından sürpriz ''ayrılık'' kararı Survivor'da görülmemiş ceza! Ödül oyununun ardından sürpriz ''ayrılık'' kararı Herkes yaşlandı, o yerinde sayıyor... Ekranların güzel oyuncusu gençlik ve güzellik sırrını açıkladı Herkes yaşlandı, o yerinde sayıyor... Ekranların güzel oyuncusu gençlik ve güzellik sırrını açıkladı Bayramda çalışacak olanlar dikkat! İsa Karakaş ödenmesi gereken mesai ücretlerini tek tek hesapladı Bayramda çalışacak olanlar dikkat! İsa Karakaş ödenmesi gereken mesai ücretlerini tek tek hesapladı Kıvanç Tatlıtuğ gizli tutkusunu itiraf etti: ''Evimde tam 150 tane var!" Kıvanç Tatlıtuğ gizli tutkusunu itiraf etti: ''Evimde tam 150 tane var!" Bodrum'da doğada yapılan yürüyüşte tesadüfen doğanın bir devi keşfedildi: Tam 19 metre çapında Bodrum'da doğada yapılan yürüyüşte tesadüfen doğanın bir devi keşfedildi: Tam 19 metre çapında Kaçırıldıktan 7 yıl sonra annesini gören Nazar'dan yürek yakan sözler: ''Hani kötüydü ?'' Kaçırıldıktan 7 yıl sonra annesini gören Nazar'dan yürek yakan sözler: ''Hani kötüydü ?'' Bayramda yola çıkacaklar dikkat! Emniyet sabit radarların yerlerini tek tek açıkladı Bayramda yola çıkacaklar dikkat! Emniyet sabit radarların yerlerini tek tek açıkladı