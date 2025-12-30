Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın: ''Kadın Muhtar Sayısı Artmalı''

  1. Anasayfa
Kadın muhtarlarla bir araya gelen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir’de kadın muhtar sayısının artması gerektiğini belirtirken “Biz, muhtarlarımıza çok kıymet veriyoruz. 2026 yılında muhtarlarımızla ilgili farklı çalışmalarımız olacak.” dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve eşi Arbil Akın, kadın muhtarlarla kahvaltı programında bir araya geldi. Değirmenboğazı Onhann Gurme Restoranda düzenlenen programa Akın çiftinin yanı sıra Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aslı Aynaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Erkan Uzun ve kadın muhtarlar katıldı. Türkiye’de en fazla muhtarın Balıkesir’de olduğunu söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, kentteki toplam 1133 muhtardan 68’inin kadın muhtar olduğunu belirtirken kadın muhtar sayısının yetersizliğine dikkat çekerek bu sayının artması gerektiğini söyledi.

 “MUHTARLAR DEMOKRASİNİN TEMEL TAŞIDIR”

Kuvayımilliye’nin başşehri Balıkesir’de en yakın çalışma arkadaşlarının 1133 mahalle muhtarı olduğunu söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, muhtarların demokrasinin temel taşı olduğunu söyledi. Bir belediye başkanının başarılı olabilmesi için muhtarlar ile ortak çalışması gerektiğinin önemine vurgu yapan Akın, “2026 yılı bizim için yatırım yılı olacak. Balıkesir genelinde herkesin tek sorunu altyapı. Yıllarca ihmal edilmiş bir altyapıyı teslim aldık. Ve çok ciddi yatırımlar yaptık. İlerleyen süreçte yatırımlarımızı kamuoyumuzla paylaşacağız. Altyapı, üstyapı yatırımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Muhtarlarımızın da işi kolay değil. Bizler, sizin hizmetinizdeyiz. Bir mahalleye gidildiği zaman hemen muhtar sorulur. Biz, muhtarlarımıza çok kıymet veriyoruz. 2026 yılında da muhtarlarımızla ilgili farklı çalışmalarımız olacak.” diye konuştu. 

 “KADIN MUHTAR SAYISI DÜŞÜK”

Yönetim anlayışında asla ayrımcılığa yer olmadığını söyleyen Akın, oy veren oy vermeyen olarak kimseyi ötekileştirmediklerini ve 20 ilçeye eşit hizmet ulaştırdıklarını söyledi. Muhtarlarla sürekli diyalog içerisinde olduğunu ve her gün görüşmeler gerçekleştirdiğini ifade eden Akın, Balıkesir’de 1133 muhtardan sadece 68’nin kadın olduğuna değinirken bu sayının yeterli olmadığını söyledi. Yerel yönetimlerde vatandaşa en yakın birimin muhtarlık olduğunu söyleyen Akın, “Balıkesir’imizde kadın muhtarlarımızın sayısı şu an oldukça düşük. Biz, kadın muhtarlarımızı destekliyor ve onların sayısının artmasını istiyoruz. Muhtarlarımızla tam bir uyum içerisinde çalışıyoruz. Kadın muhtar sayımızı el birliğiyle arttıracağız. El ele vererek Balıkesir’imizi daha ileriye taşıyacağız.” diye konuştu.

