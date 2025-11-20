Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın Milli Sporcuları ağırladı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, çeşitli branşlarda derece alarak Balıkesir’in adını dünyaya duyuran milli sporcuları belediyede ağırlayarak tebrik etti.

Geçtiğimiz günlerde Dünya Taekwondo Şampiyonası’nda ikinci kez dünya şampiyonu olan Milli Sporcu Nafia Kuş Aydın, Atlı Okçuluk branşında çeşitli dereceleri olan Milli Sporcu Alperen Demir, İslami Dayanışma Oyunlarında Duatlon branşında 2. olan Milli Sporcu Enes Kızılcık ve Triatlon branşında 4. olan Milli Sporcu Dilara Kara’yı ağırlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, genç sporculara başarılar diledi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR SPORCULARIYLA GURURLANDIRIYOR

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü Milli Sporcusu Nafia Kuş Aydın, 2025 yılında sergilediği üstün performansla kadınlar 73 kiloda altın madalya kazanarak ikinci kez dünya şampiyonu oldu. Hem şehrimizi hem de ülkemizi bir kez daha gururlandıran Nafia Kuş Aydın genç sporculara da örnek oluyor. Bir diğer Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü Milli sporcusu Enes Kızılcık ise İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin katılımıyla gerçekleştirilen çok branşlı uluslararası bir spor organizasyonu olan İslami Dayanışma Oyunlarında 2.lik elde edip ülkemizi Riyad’da temsil ederek hemşehrilerini gururlandırdı.

GENÇLERE GÜZEL ÖRNEK OLUNUYOR

Başkan Ahmet Akın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesporlu sporcuların yanı sıra; İda Spor Kulübü sporcularından Triatlon branşında İslami Dayanışma Oyunlarında tecrübeli rakipleri arasından sıyrılıp 4. olan 19 yaşındaki genç sporcu Dilara Kara’yı ve Atlı Okçuluk Kulübü Milli Takım Sporcusu Alperen Demir’i de kazanmış olduğu Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası Gençler Kategorisi Türkiye İkinciliği, Dünya Şampiyonası Bireysel Raid 234 Parkuru İkinciliği, Bireysel Tabla-Skirmish Parkuru Üçüncülüğü ve Takım Dünya İkinciliği derecelerinden dolayı tebrik etti.

BAŞKANDAN DUYGU DOLU KONUŞMA

Milli sporcuları Balıkesir Büyükşehir Belediyesi protokol girişinde ellerinde çiçeklerle karşılayan Başkan Ahmet Akın, Büyükşehir Belediye Meclisinde sporculara ödüllerini takdim etti. Başkan Ahmet Akın ve Grup Başkan Vekilleriyle fotoğraf çektiren sporcular meclis üyeleri tarafından tebrik edilerek alkışlarla karşılandı. Milli Sporcuların göğsünü kabarttığını dile getiren Başkan Akın “Balıkesir’imizi gururlandıran kardeşlerimizi tebrik ediyorum. İyi ki varlar. Yürekten teşekkür ederiz. Ağladım, gerçekten ağladım. İnanın, bizleri çok gururlandırdınız. Balıkesir için çok önemli başarılar elde ettiniz. Gençlerimize örnek oldunuz. Hep söylüyorum. Özellikle gençler ve çocuklar için rol model oluyorsunuz. Kendi evlatlarımıza örnek oluyorsunuz. Teşekkür ederim. Sağ olun var olun.” diye konuştu.