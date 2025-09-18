Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Son Kurşun Anıtı’na giden yolu asfaltla buluşturdu

Bandırma’nın simgelerinden olan Son Kurşun Anıtı’na giden yol asfaltla buluşturularak vatandaşın hizmetine sunuldu. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, kent genelinde vatandaşların ihtiyaçlarına kalıcı çözümler üretmeye devam edeceklerini vurgularken, Ayyıldız Tepe Caddesi yapılan düzenlemeyle beraber Son Kurşun Anıtı, ziyaret etmek isteyen bölge halkı ve turistler için güvenli ve konforlu bir hale getirildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, uzun yıllardır görmezden gelinen bir sorunu daha çözüme kavuşturdu. Kurtuluş Savaşı’nda son kurşunun atıldığı yer olarak önemli bir anlam taşıyan ve Bandırma’nın simgelerinden olan Son Kurşun Anıtı’na giden üç kilometrelik yolu asfaltlayarak vatandaşlara kazandırdı. Ayyıldız Tepe Caddesi boyunca devam eden üç kilometrelik yol, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından özenle asfaltlandı.

İKİ GÜNDE TAMAMLANDI

Yıllardır toprak halde olan ancak bir türlü asfaltlanamayan Ayyıldız Tepe Caddesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından iki gün içinde asfaltlanarak bölge halkına kazandırıldı. Sadece 2 gün içerisinde tamamlanan çalışma yıllardır yolun yapılmasını bekleyen vatandaşların yüzünü güldürdü. Bandırma’nın Kurtuluş Günü olan 17 Eylül törenlerine yetiştirilen asfaltlama çalışması, Son Kurşun Anıtı’nın görmesi gerektiği değeri gözler önüne serdi. Böylece şehitlerimizin anıldığı ve her yıl törenlerin düzenlendiği Son Kurşun Anıtı’na giden yol, hak ettiği görünüme kavuştu.