Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. Yıl dönümünü yayımladığı mesajla kutladı. Başkan Akın mesajında; “Bu zafer, milletimizin azminin, inancının ve kararlılığının tüm dünyaya ilan edildiği bir dönüm noktasıdır.” ifadelerini kullandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. Yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, “Milletimizin bağımsızlık yolundaki en büyük destanı olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümünü, büyük bir gurur ve coşku ile kutluyoruz. Bu zafer, milletimizin azminin, inancının ve kararlılığının tüm dünyaya ilan edildiği bir dönüm noktasıdır.” sözleriyle Türk milletinin hiçbir esareti kabul etmeyeceğini vurguladı.

“BALIKESİR’İMİZ BÜTÜN ANADOLU’YA UMUT IŞIĞI OLMUŞTUR”

Başkan Akın yaptığı açıklamada; “Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, milletimizin yokluklar ve imkânsızlıklar içinde başlattığı Kurtuluş Savaşı, 30 Ağustos 1922’de kazanılan Büyük Zafer ile taçlanmıştır. Bu zafer yalnızca askeri bir başarı değil, aynı zamanda bağımsızlık ve özgürlük sevdasının, milletimizin birlik ve beraberliğinin en büyük kanıtıdır. Türk milletinin, esaret ve boyunduruk kabul etmeyeceğini tüm dünyaya ilan eden bu zafer, bizlere özgür ve bağımsız bir vatan armağan etmiştir. Balıkesir’imiz, Millî Mücadele yıllarında sadece bir şehir değil; bütün Anadolu’ya umut ışığı olmuş bir direniş merkeziydi. 15 Mayıs 1919’da İzmir işgal edildiğinde, Balıkesir halkı ayağa kalktı, haksızlığa boyun eğmedi. Çünkü bu topraklarda Kuvayımilliye ruhu vardı.” dedi.

“MİLLETİMİZİN ORTAK İRADESİ VE KARDEŞLİĞİ ÜLKEMİZİN EN BÜYÜK GÜCÜDÜR”

“Balıkesir, daima Kuvayımilliye’nin kalbi, bağımsızlık mücadelesinin öncüsü olmuştur.” diyen Akın, “Bizler bugün özgür bir vatanda yaşıyorsak o gün bu topraklarda canını feda eden yiğitlerimizin sayesinde yaşıyoruz. 30 Ağustos Zaferi, bizlere bir kez daha hatırlatıyor ki birlik ve beraberliğimiz olduğu sürece aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Milletimizin ortak iradesi ve kardeşliği, ülkemizin en büyük gücüdür. Bugün de aynı inançla, aynı kararlılıkla yolumuza devam ediyor, Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmak için çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

“30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN”

Kuvayımilliye ruhunu geleceğe taşımanın en önemli hedefi olduğunu söyleyen Başkan Akın yaptığı açıklamada, “Bugün bizlere düşen görev, o kahramanların mirasını yaşatmak, Kuvayımilliye ruhunu geleceğe taşımaktır. Balıkesir, dün olduğu gibi bugün de birlik ve beraberliğin, cesaretin ve vatan sevgisinin adı olmaya devam edecektir. Bu vesileyle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bağımsızlığımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum. Onların emanet ettiği bu cennet vatanı korumak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun!” ifadelerine yer verdi.